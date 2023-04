Vụ 4 du khách thoát nạn trên biển Cửa Lò của Nghệ An, 2 anh em ngư dân từng cứu người đuối nước

Lúc đó phải thật bình tĩnh, tinh ý mới cứu được cả 4 người



Ngày 24/4, chúng về phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tìm gặp hai anh em ngư dân Đậu Minh Yên (SN 1984) và Đậu Khắc Bình (SN 1986, cùng trú tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) những người hùng đã cứu bốn du khách không may bị đuối nước trên biển Cửa Lò ngay trước miệng "tử thần".

Ảnh: Thắng Tình

Anh Đậu Minh Yên nhớ như in giây phút phát hiện nhóm du khách đang chìm dần trên biển. Các du khách gặp nạn cách bờ khoảng 100m, chỉ còn những cánh tay giơ lên cầu cứu.

"Khoảng 5h sáng ngày 23/4, mấy anh em tôi ra biển thuộc phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò chuẩn bị để giăng lưới đánh hải sản gần bờ. Hai anh em tôi thấy những cánh tay đang giơ lên cầu cứu giữa biển, người đã bắt đầu chìm. Hai anh em lập tức lấy hết sức chèo thuyền đến ứng cứu và hô hoán mọi người giúp đỡ", anh Yên nhớ lại.

Ngư dân Đậu Minh Yên ở phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An nhớ lại giây phút phát hiện nhóm du khách bị đuối nước trên biển. Ảnh: Thắng Tình

Do biển động mạnh, các nạn nhân đã đuối sức, chìm nhanh hơn. Anh Yên nhận định tình hình: "Hai nạn nhân phía ngoài đang chìm dần và nguy hiểm hơn hai người phía trong".

"Chúng tôi ném dây lưới ra để hai người phía trong bám vào, rồi lập tức chèo về phía hai người phía ngoài. Khi đến nơi, hai anh em kịp đỡ họ lên mép thuyền, giữ cho họ nổi trên mặt nước. Lúc đó, nếu chỉ chậm một chút có lẽ các nạn nhân đã chìm xuống biển và không biết sẽ như thế nào. Đặc biệt, phải thật tinh ý nếu không sẽ không cứu được hai người phía ngoài", ngư dân Yên tâm sự thêm.

Hai anh em ngư dân Đậu Minh Yên và Đậu Khắc Bình, những người hùng đã cứu nhóm du khách đuối nước trên biển thuộc phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ảnh: NVCC

Sau đó, hai anh em ngư dân hô hoán để những người dân trên bãi biển kéo các nạn nhân vào bờ. Khi được đưa vào bờ, có một du khách nặng nhất môi tím tái, bất tỉnh đã được nhiều ngư dân ép bụng, dốc ngược đầu để nước chảy ra ngoài.

Ba nạn nhân còn lại dù kiệt sức nhưng vẫn tỉnh táo. Cả bốn người nhanh chóng được chuyển tới Bệnh viện đa khoa thị xã Cửa Lò để điều trị. Sau đó, tất cả các nạn nhân đã ổn định sức khỏe, được xuất viện.

Ngư dân Đậu Minh Yên sửa sang ngư cụ chuẩn bị cho chuyến vươn khơi mới. Anh Yên đã làm nghề đánh cá từ nhỏ nên hiểu rất rõ các luồng lạch, con nước trên biển thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Trước khi lên đường về quê tận Hưng Yên, bốn du khách cùng người thân đã tìm đến gia đình hai ngư dân để cảm ơn.

"Họ có đưa tiền cảm ơn nhưng chúng tôi không lấy. Chúng tôi cũng không phải người hùng. Đó là trách nhiệm của chúng tôi mỗi khi thấy người gặp nạn. Sau này, có gặp ai trong tình cảnh đó, tôi cũng sẽ tiếp tục cứu", ngư dân Yên chia sẻ thêm.

Trước đó, năm 2016, anh Đậu Khắc Bình đã được UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen vì thành tích cứu người đuối nước trên biển Cửa Lò. Ảnh: NVCC

Làm nghề đánh cá từ nhỏ, nên anh Yên rất thông thuộc các luồng lạch, con nước lên xuống trên bãi biển Cửa Lò. Tại vị trí các du khách gặp nạn, có vị trí bị xói khá sâu. Thêm vào đó, sóng lớn nên nước khá xiết.

"Nếu người gặp nạn càng cố bơi vào thì càng bị cuốn ra xa, họ sẽ dần kiệt sức" - ngư dân Yên nói.

Theo quan sát của phóng viên vào ngày 24/4, tại vị trí này, có một chiếc cờ hiệu được cắm để cảnh báo vị trí nguy hiểm.

Khu vực biển phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An nơi bốn du khách gặp nạn và may mắn được hai anh em ngư dân Yên, Bình kịp thời ứng cứu. Ảnh: Thắng Tình

Ông Đậu Khắc Trung – Phó chủ tịch UBND phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin chính quyền địa phương đã trực tiếp đến khen thưởng, động viên hai anh em ngư dân Đậu Minh Yên và Đậu Khắc Bình. UBND phường cũng sẽ làm hồ sơ để trình UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An có hình thức khen thưởng phù hợp.