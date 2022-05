Bà Rịa - Vũng Tàu: 1.500 du khách hứng thú trải nghiệm xe đạp công cộng

Được biết, sau TP.HCM, TP.Vũng Tàu là địa phương thứ hai ở phía Nam có dịch vụ xe đạp công cộng ứng dụng công nghệ.

Hiện, TP.Vũng Tàu có 12 trạm xe đạp công cộng TNGO được đặt tại: Cột cờ Thùy Vân (phường Thắng Tam); Công viên Tam giác Bãi Trước (phường 1); công viên Tao Phùng (83 Thùy Vân, phường 2); Khu biệt thự Phương Nam (phường 8); Siêu thị Lotte Mart (vòng xoay 3/2, phường 8); vòng xoay Dầu khí (phường Nguyễn An Ninh); Công an phường 3 (133 Trương Công Định, phường 3); UBMTTQVN TP.Vũng Tàu (số 4 Hoàng Hoa Thám, phường 2); chung cư Melody (149 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam); Công an TP.Vũng Tàu (số 1 Nguyễn Thái Học, phường 7); bến xe khách TP.Vũng Tàu (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam) và Thành ủy Vũng Tàu (45 Ba cu, phường 1).