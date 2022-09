Du lịch dịp lễ 2/9 vẫn đông nhưng không "bùng nổ"

Du khách thay đổi nhu cầu du lịch trong mùa du lịch nghỉ lễ 2/9

Theo ghi nhận của Dân Việt, nhiều doanh nghiệp, đơn vị cung ứng đã sớm hoàn thành kế hoạch xây dựng, chào bán các tour du lịch trong mùa nghỉ lễ 2/9. Dù được kỳ vọng về sự bứt phá, tuy nhiên thực tế, sức tăng trưởng chỉ ở mức tăng nhẹ. Bằng chứng theo thống kê sơ bộ của các hãng hàng không, nhu cầu di chuyển không lớn, các chặng bay cao điểm như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang... vẫn duy trì ở mức ổn định, không cháy vé hay tăng giá bất thường như mùa du lịch cao điểm.

Du khách thay đổi nhu cầu du lịch trong mùa du lịch nghỉ lễ 2-9. Ảnh: NVCC.

Trao đổi cùng Dân Việt, ông Vũ Văn Tuyên – Giám đốc doanh nghiệp du lịch Travelogy cho biết: "Trong mùa du lịch nghỉ lễ năm nay, lượng khách du lịch có xu hướng đông hơn so với năm 2021. Các tour, tuyến du lịch cũng được duy trì ở mức ổn định. Tuy nhiên so với mùa cao điểm trước đó hay kỳ nghỉ lễ 2/9 trước khi đại dịch xảy ra thì số lượng khách vẫn ít hơn".

Dịp 2-9, du khách có xu hướng tìm đến các hoạt động du lịch trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: NVCC.

"Dịp nghỉ lễ 2/9 cũng là lúc du khách có xu hướng về quê nhiều hơn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành cũng đã thực hiện quá trình tái khởi động để xây dựng các sản phẩm du lịch bền vững", ông Vũ Văn Tuyên cho biết thêm.

Cũng theo chia sẻ của ông Vũ Văn Tuyên, thời điểm này, các hãng hàng không đã có sự phục hồi và dần tăng trưởng. Nhờ đó, số lượng cũng như giá vé của các hãng hàng không lớn như Vietnam Airline, Bamboo Away hay Vietjet đều có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển của du khách. Các tuyến cao điểm như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng... cũng đều đáp ứng tốt nhu cầu với giá thành hợp lý.

Chia sẻ về xu hướng thay đổi nhu cầu của du khách trong mùa du lịch nghỉ lễ, ông Vũ Văn Tuyên cho biết: "Trong dịp lễ 2/9, du khách có nhu cầu tìm đến các hoạt động du lịch tại miền núi và đồng bằng nhiều hơn. Bởi lẽ, trước đó, du khách đã tham gia các hoạt động du lịch biển mùa hè. Vì vậy, nhu cầu tìm đến các điểm đến mới là điều tất yếu.

Trong tình hình mới, xu hướng du lịch bền vững và khám phá văn hóa bản địa dần tăng cao. Có thể lấy ví dụ về một số điểm đến du lịch tại miền bắc như: Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định... cũng đang dần thu hút du khách. Nếu như trước đó, đây là các điểm đến ít hot hơn thì hiện nay các loại hình du lịch homestay, farm stray, du lịch làng nghề... tại đây đã tạo ra sức hút với du khách trong màu du lịch nghỉ lễ".

Nhu cầu thay đổi của thị trường du lịch dịp nghỉ lễ là điều tất yếu. Ảnh: NVCC.





Doanh nghiệp lữ hành "hồi sinh" trong mùa du lịch nghỉ lễ 2/9

Dịp Lễ 2/9 năm nay, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist triển khai hơn 100 hành trình tour đặc sắc trong và ngoài nước với hơn 300 lịch khởi hành, giá chỉ từ 3.490.000đ.

Ông Trần Quốc Bảo – Phó Tổng giám đốc Công ty chia sẻ: "Sau thành công của mùa du lịch Hè với hơn 350.000 ngàn lượt khách, dịp Lễ 2/9 năm nay, Lữ hành Saigontourist tiếp tục chú trọng đảm bảo chất lượng dịch vụ cung ứng đồng thời kiện toàn nguồn nhân lực phục vụ, nhằm đáp ứng tốt nhất mục tiêu phục vụ hơn 30.000 lượt khách trên toàn quốc.

Bên cạnh các sản phẩm, dịch vụ du lịch đa dạng được thiết kế ngày lễ 2/9, Lữ hành Saigontourist đồng thời sẵn sàng phục vụ tốt nhất các nhu cầu phát sinh của thị trường."

Doanh nghiệp lữ hành "hồi sinh" trong mùa du lịch nghỉ lễ. Ảnh: NVCC.

Theo nhận định của Lữ hành Saigontourist, bên cạnh chùm tour lễ 2/9 đến các điểm du lịch nổi tiếng, chùm tour nghỉ dưỡng cao cấp, chùm tour du lịch khám phá văn hoá-lịch sử, du lịch trải nghiệm dài ngày theo đường hàng không, đường bộ, đường thuỷ, chùm tour trọn gói, dịch vụ vận chuyển và lưu trú tại các resort 4 -5 sao trên toàn quốc, chùm tour khởi hành theo lịch yêu cầu riêng… du khách cũng rất quan tâm đến các chùm sản phẩm city-tour trong ngày tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Thời điểm tháng 9 cũng dần bước vào mùa du lịch với khách quốc tế. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về mức tăng trưởng của công ty trong nghỉ lễ năm nay, ông Vũ Văn Tuyên cho biết: "Trong dịp nghỉ lễ 2/9, doanh nghiệp đã đạt mức tăng trưởng trên 200% so với thời điểm trước sau cửa 15/3. Tuy nhiên, so với cùng kỳ của thời điểm trước dịch thì đây vẫn là con số chưa thực sự thuyết phục. Với các doanh nghiệp lữ hành, đây đã là một tín hiệu vô cùng lạc quan. Bởi lẽ, mùa du lịch 2/lễ 9 cũng không phải là thời điểm vàng của ngành du lịch".

Về giá, dịch vụ du lịch dịp lễ 2/9, ông Tuyên cho rằng hiện nay giá cả các tour, dịch vụ tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, so với mùa du lịch hè cao điểm vừa quá thì giá cả dịch vụ đã giảm khoảng 2/3 do giá xăng đã giảm và độ hot của du lịch cùng dần giảm bớt. Tình trạng tăng giá hay cháy hàng cũng không xảy ra.

Cũng theo chia sẻ của ông Vũ Văn Tuyên: "Mùa du lịch nghỉ lễ 2/9 năm nay ghi nhận sự gia tăng nhiều hơn về số lượng khách quốc tế. Bởi lẽ, thời điểm này đã dần bắt đầu vào mùa cao điểm của du lịch quốc tế. Đặc biệt, sau thời điểm lễ 2/9, lượng khách du lịch quốc tế chắc chắn sẽ gia tăng do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và Việt Nam cũng được biết đến là điểm đến an toàn".

Trao đổi với Dân Việt về nhu cầu thị trường và hoạt động du lịch nghỉ lễ dịp 2/9, ông Phạm Hà – Chủ tịch Lux Group chia sẻ: "Thị trường du lịch nghỉ lễ năm nay có sự tăng trưởng nhưng không thực sự bùng nổ. Bởi lẽ, sau thời gian mở cửa, du khách đã tham gia các chuyến du lịch từ trước đó. Hiện nay, học sinh, sinh viên cũng đã kết thúc kì nghỉ hè. Do đó, lượng khách có sự ra tăng nhưng không quá đột phá.

Trong thời gian này, lượng khách quốc tế tăng đáng kể. Có những thời điểm, đơn vị phục vụ với 70% du khách là khách quốc tế. Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự thay đổi giữa mùa khách du lịch nội địa và khách quốc tế. Xu thế chung này vốn là điều tất yếu của thị trường".

Cũng theo chia sẻ của ông Phạm Hà, trong mùa du lịch nghỉ lễ năm nay, giá cả các dịch vụ du lịch tăng khoảng 10%. Chất lượng các dịch vụ được duy trì và nâng cao hơn. Theo chính sách chung về giá của Chính phủ nên giá tăng này cũng ở mức hợp lý và du khách cũng được tiếp cận thông tin trước thời điểm đặt tour. Hiện nay, khách du lịch cũng có xu hướng tìm đến các trải nghiệm mới, sang trọng, cao cấp và an toàn hơn. Giá cả dịch vụ trong mùa du lịch nghỉ lễ dành cho khách nội địa dù có tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn khoảng 30-40% so với khách quốc tế.