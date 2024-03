Việt Nam đón hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế trong quý I/2024

Du khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm chợ Tết Giáp Thìn tại phố Hàng Lược, Hà Nội. (Ảnh: Huy Hoàng)

Du lịch Việt Nam đón hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế 3 tháng đầu năm 2024

Theo đó, nhờ các chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình kích cầu du lịch cũng như sự nỗ lực của chính quyền và doanh nghiệp kinh doanh du lịch nên số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3/2024 đạt gần 1,6 triệu lượt khách, tăng 78,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý I/2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 4,6 triệu lượt khách, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Có thể nói đây là tín hiệu đáng mừng để ngành du lịch có thể kỳ vọng, năm 2024, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam có thể đạt trên 18 triệu lượt khách.

Trong tổng số hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam quý I năm nay, lượng khách đến từ thị trường châu Á vẫn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3 triệu lượt khách, tiếp đến là thị trường châu Âu với hơn 600 nghìn lượt khách, tiếp đến là châu Mỹ và châu Úc.

Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 1,2 triệu lượt người, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu năm 2024, thị trường khách tàu biển đã khởi sắc với một loạt tàu du lịch chở theo hàng nghìn du khách quốc tế cập cảng tại Nha Trang, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ninh, Huế, thế nhưng lượng khách đến bằng đường hàng không đạt gần 3,9 triệu lượt người, chiếm 83,6% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và tăng 60,1% so với cùng kỳ năm năm trước.

Người dân đi mua sắm tại chợ Tết Giáp Thìn trên phố Hàng Lược (Hà Nội), còn du khách nước ngoài háo hức trải nghiệm không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán của người Việt Nam. (Ảnh: Huy Hoàng)

Cũng trong tháng 3, theo thống kê từ Sở du lịch Hà Nội, lượng khách đến Thủ đô là 2,26 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 468 nghìn lượt khách, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước, khách du lịch nội địa ước đạt 1,798 triệu lượt khách, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.740 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng theo Sở du lịch Hà Nội, qua công tác kiểm tra đối với 39 tổ chức và 11 cá nhân, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 tổ chức và 02 cá nhân vi phạm.