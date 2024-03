2 bãi biển Việt Nam có gì hay mà lọt top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á?

Du lịch Việt Nam: Khám phá 2 bãi biển lọt top 10 bãi biển đẹp nhất Châu Á

Trong danh sách 10 bãi biển đẹp nhất châu Á 2024 do du khách của Tripadvisor bình chọn, bãi biển An Bàng Hội An, xếp thứ 5 và Mỹ Khê Đà Nẵng xếp thứ 6. Vậy 2 bãi biển này có gì để được vinh danh 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất châu Á?

Du lịch Việt Nam: Bãi biển An Bàng

Biển An Bàng. (Ảnh: VinWonder)

An Bàng là một bãi biển xinh đẹp thuộc phường Cẩm An, cách phố cổ Hội An khoảng 5km. Nơi đây sở hữu khung cảnh hoang sơ, yên bình nhưng không kém phần quyến rũ, với đường biển dài, bờ cát trắng mịn, từng làn sóng nhẹ nhàng xô bờ.

An Bàng sở hữu bãi cát trắng mịn màng khiến du khách mê mẩn. (Ảnh: MIA)

Đánh giá về bãi biển An Bàng, Tripadvisor nhận định đây là nơi "có tất cả" với cát trắng mịn, trời trong xanh. An Bàng còn sở hữu rạn san hô trong làn nước xanh, khiến bãi biển này là điểm hoàn hảo để bơi lội, lặn bằng ống thở. Những du khách ưa mạo hiểm có thể chơi dù lượn, moto nước và lướt ván... Du khách cũng có thể nằm thư giãn trên ghế tắm nắng bên dưới những cây cọ hoặc đạp xe trên con đường dọc theo bãi biển.

Thời điểm lý tưởng nhất đến biển An Bàng là từ tháng 3 đến tháng 9. (Ảnh: MIA)

Thời điểm lý tưởng nhất đến biển An Bàng là từ tháng 3 đến tháng 9. Lúc này, biển trong xanh, không khí mát lành, du khách có thể dạo biển vào sáng sớm hay ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống chiều tà.

Nếu thích bơi lội, hãy hòa mình vào làn nước biển xanh mát ở An Bàng. Trên bờ biển cũng có nhiều hoạt động vui chơi đa dạng như lướt sóng trên biển, bay dù lượn bằng cano kéo…

Du khách vui chơi trên bãi cát An Bàng. (Ảnh: MIA)

Đến đây du khách có thể thưởng thức nhiều món đặc sản như bánh xèo, bánh canh cá, cháo hàu và các loại hải sản tươi sống như tôm, ốc, mực, cua, ghẹ...

Dọc bãi biển An Bàng có rất nhiều quán cà phê đẹp với muôn vàn góc check-in cực chất, thu hút đông đảo du khách tới chụp hình, nhất là các bạn trẻ.

Du lịch Việt Nam: Bãi biển Mỹ Khê – nét đẹp kiều diễm của Đà Nẵng

Biển Mỹ Khê. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng)

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chỉ tầm 3km, bãi biển Mỹ Khê là một trong những điểm đến "đốn tim" các tín đồ đam mê "xê dịch". Cụ thể, biển Mỹ Khê nằm trên cung đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.

Bãi biển Mỹ Khê xếp vị trí thứ 6, được Tripadvisor khen ngợi có thể đáp ứng mọi tiêu chuẩn của du khách khi muốn có một ngày thư giãn trên bãi biển: cát mịn như bột, lướt sóng nhẹ nhàng, hàng dừa đung đưa trong gió...

Bãi biển Mỹ Khê – nét đẹp kiều diễm của Đà Nẵng. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng)

Mỹ Khê từng được biết đến với danh xưng bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, Mỹ Khê đã khẳng định được sức hấp dẫn của mình với lượng khách du lịch đông đảo quanh năm. Đến với bãi biển Mỹ Khê, du khách không những có cơ hội hòa mình vào không gian mênh mông của biển cả mà còn được tham gia nhiều hoạt động vô cùng thú vị khác.

Không chỉ hấp dẫn du khách bởi làn nước trong xanh, bãi cát êm đềm hay những bóng dừa rợp mát, Mỹ Khê còn được đánh giá là một trong những bãi biển sạch nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, nơi đây còn tập trung hàng loạt khách sạn cao cấp và biệt thự sang trọng nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu nghỉ ngơi của du khách khi du lịch Đà Nẵng.

Bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng chính là nơi thích hợp để du khách thả hồn ngắm cảnh. (Ảnh: Tạ Mỹ Dung)

Vẻ đẹp mê hoặc của biển Mỹ Khê và sự thân thiện, mến khách của con người Đà Nẵng đã giúp cho địa điểm này ghi được nhiều điểm cộng và trở nên vô cùng ấn tượng trong mắt của du khách trong và ngoài nước. Bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng chính là nơi thích hợp để du khách thả hồn ngắm cảnh. Làn nước biển xanh trong quyện hòa cùng từng đợt sóng nhấp nhô đem đến cảm giác mát mẻ, thư giãn. Các thời khắc chuyển giao trong ngày tại đây đẹp tựa như tranh vẽ. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi dậy sớm dạo bộ bờ biển, cảm nhận làn gió mát lành và ngắm bình minh từ phía xa xa chân trời.

Bãi biển Mỹ Khê trở nên lung linh, lãng mạn khi hoàng hôn buông xuống. (Ảnh: Tạ Mỹ Dung)

Khi hoàng hôn buông xuống, bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng khoác lên mình một tấm áo mới mang màu sắc trầm lặng hơn, tĩnh mịch hơn. Không gian của thời khắc giao hòa giữa ngày và đêm dường như đặc quánh và vô tình khiến cho lòng người cảm thấy bình yên, mọi mệt mỏi dường như tan biến.