Dự thầu với giá "áp đảo" so với đối thủ rồi "rút lui", một nhà thầu bị xử lý

Ghi điểm "xấu" về uy tín dự thầu

Ngày 25/5/2024, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh công bố Quyết định số 02QY/2024/XLVPĐT/QĐ-CTN, xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu đối với Công ty CP Công nghệ thiết bị ETD (ETD). Lý do, nhà thầu này có hành vi vi phạm trong quá trình đấu thầu gói số 01 cung cấp, lắp đặt cụm xử lý lắng lọc tự rửa công suất 2.000m3/ngày đêm. Gói thầu này thuộc công trình lắp đặt tại Khu xử lý Liên Hòa, nhằm đảm bảo cấp nước phục vụ khu công nghiệp và khu vực lân cận.

Cụ thể, Chủ đầu tư cho biết nhà thầu đã vi phạm các quy định tại điểm c, khoản 3, điều 16 của Luật Đấu thầu; Điểm a, khoản 1, điều 18 của Nghị định 24/2024/NĐ-CP. Nội dung vi phạm, nhà thầu không tiến hành đối chiếu tài liệu trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu.

Quyết định xử lý vi phạm đối với nhà thầu ETD. Ảnh chụp màn hình.

"Thư mời đối chiếu tài liệu nhà thầu nhận được ngày 18/5/2024 qua đường công văn, đến hết ngày 24/5/2024, nhà thầu không tiến hành đến đối chiếu tài liệu và không có bất kỳ thông báo nào gửi đến bên mời thầu", Quyết định của Công ty Nước sạch cho hay.

Tại Quyết định này, Chủ đầu tư Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh nêu hình thức xử lý vi phạm là tịch thu bảo lãnh dự thầu số 831MD2410830885 của Ngân hàng Thương mại CP Quân đội – Chi nhánh Mỹ Đình phát hành ngày 17/4/2024.

Tuy nhiên, ngày 11/6/2024, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh có đính chính về hình thức xử lý tại Quyết định 02QY-01/2024/XLVPĐT/QĐ-CTN.

Theo đó, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu cho bên thụ hưởng là Công ty Nước sạch Quảng Ninh. Đồng thời, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh thông báo cho Ngân hàng về việc bảo lãnh dự thầu ngày 17/4/2024 không được hoàn trả.

Đồng thời, Công ty CP Công nghệ thiết bị ETD khi tham dự thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 3 là giá trị yêu cầu đối với nhà thầu khác trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 25/5/2024. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, thông tin về uy tín trong việc tham dự thầu được sử dụng để đánh giá về kỹ thuật.

Giá dự thầu áp đảo đối thủ

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, Công ty CP Công nghệ thiết bị ETD có trụ sở tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Người đại diện pháp luật của Công ty là Giám đốc Dương Văn Hòa.

Từ đầu năm 2024, Công ty đã tham gia tổng cộng 5 gói thầu, trong đó trúng 3 các gói gồm: Gói số 33 thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị trạm bơm khai thác nước ngầm, giá trị 4,4 tỷ đồng tại tỉnh Tuyên Quang; Gói số 6 thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình, giá trị 23,8 tỷ đồng tại tỉnh Lào Cai; Gói cung cấp lắp đặt 2 cụm lắng lọc, giá trị 8,8 tỷ đồng của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.

Riêng Gói thầu 01 của Công ty Nước sạch Quảng Ninh có giá dự toán 2,8 tỷ đồng, được đăng tải thông báo mời thầu ngày 15/4/4024, mở thầu ngày 28/4/2024. Gói thầu có 2 nhà thầu tham gia gồm Công ty CP Công nghệ thiết bị ETD, dự thầu với giá trị gần 1,9 tỷ đồng; Công ty CP Thiết lập Công nghệ thiết bị SYSTEMS, dự thầu với giá trị 2,8 tỷ đồng.

Giá dự thầu của ETD áp đảo đối thủ cạnh tranh gói 01. Ảnh chụp màn hình.

Theo đánh giá về các tiêu chí tính hợp lệ, kỹ thuật, năng lực và kinh nghiệm, cả hai nhà thầu đều được tổ Chuyên gia đánh giá đạt. Do giá dự thầu của Công ty CP Công nghệ thiết bị ETD là phương án giá tốt nhất, thấp hơn 31,2% so với nhà thầu đối thủ, tương ứng 877 triệu đồng, và đạt tỷ lệ tiết kiệm tới 31,9%, do đó được đánh giá là nhà thầu xếp hạng thứ nhất.

Tuy nhiên, ETD không tiến hành đối chiếu tài liệu, Chủ đầu tư gói thầu 01 đã phê duyệt lựa chọn nhà thầu đối với nhà thầu đứng thứ 2 là Công ty CP thiết lập công nghệ thiết bị SYSTEMS. Theo Quyết định số 02QY/QĐPDLCNT/QĐ-CTN, giá trúng thầu là 2,7 tỷ đồng, giảm vỏn vẹn 11,8 triệu đồng so với dự toán, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.