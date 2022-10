HTX nông nghiệp - Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Phước An (xã Tân Quý Tây, Bình Chánh) là một trong những HTX tiêu biểu của TP, đang làm rất tốt nhiệm vụ góp phần đẩy mạnh phát triển nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân.

Trong xưởng sơ chế của HTX nông nghiệp Phước An. Ảnh: Trần Đáng

HTX nông nghiệp làm "bà đỡ" ở nông thôn…

Theo Giám đốc HTX Phước An Trần Văn Thích, hiện HTX có 62 thành viên trồng trên 30ha rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP. HTX thu mua sản phẩm cố định theo hợp đồng ký với thành viên, đảm bảo hộ thành viên có lãi ít nhất 30% so với giá thành sản xuất.

"Nếu giá thị trường thấp hơn, HTX vẫn thu mua theo giá hợp đồng", ông Thích cho biết.

Nhờ hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, những năm qua HTX nông nghiệp Phước An đã góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa (xã Tân Nhựt, Bình Chánh), một nông dân đang trồng hơn 1ha rau VietGAP cung ứng cho HTX Phước An cho biết, HTX luôn lấy "tiêu chí 2 bên cùng có lợi" khi hợp tác làm ăn với nông dân. Nhờ sự hợp tác tốt đẹp này mà kinh tế gia đình anh ngày càng phát triển.

Tại huyện duyên hải Cần Giờ, HTX nông nghiệp Cần Giờ-Tương Lai, một HTX còn non trẻ, cũng đang đóng góp nhiều cho chương trình NTM của địa phương bởi đây là mô hình kinh tế tập thể hiệu quả.

Ông Huỳnh Văn Thanh, Giám đốc, kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị HTX nông nghiệp Cần Giờ-Tương Lai cho biết, HTX đã xây dựng được vùng sản xuất với 100 hộ dân trên diện tích khoảng 150ha đất sản xuất nông sản "sạch" đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các xã trên địa bàn huyện, như: tôm, cá dứa, yến sào... tạo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa HTX với các hộ dân sản xuất và các doanh nghiệp thu mua.



Kiểm tra sản phẩm tại HTX nông nghiệp Cần Giờ Tương lai. Ảnh: Trần Đáng

Đồng thời, HTX còn triển khai thực hiện ký kết hợp đồng tiêu thụ, mua bán sản phẩm tôm thịt, cá dứa, tổ yến thô... đối với các hộ dân sản xuất, nuôi trồng trên địa bàn huyện. Mục tiêu là phục vụ cho công việc sản xuất, chế biến của HTX và cung ứng sản phẩm cho các cá nhân, doanh nghiệp, siêu thị thu mua trên địa bàn TP.

"HTX đã thu hút được lực lượng lao động nhàn rỗi ở nông thôn tham gia sản xuất và nuôi trồng, góp phần công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương", ông Thanh cho biết.

Đưa 20% nông dân vào HTX nông nghiệp

Tính đến ngày 30/6/2022, TP.HCM có 153 HTX đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, có 108 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 2.509 thành viên, bình quân 23 thành viên/HTX. Tổng vốn điều lệ hơn 339 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã vận động thành lập mới được 3 HTX. Trong đó: huyện Củ Chi 2 HTX (HTX Minh An, HTX Thỏ sạch An Nhơn Tây); huyện Cần Giờ 1 HTX (HTX Dịch vụ muối biển Lý Nhơn).

TP.HCM sẽ đưa 20% nông dân vào HTX nông nghiệp vào năm 2025. Ảnh: Trần Đáng

Tổng số lao động làm việc cho 108 HTX là 1.674 người. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên làm việc trong HTX là 5,6 triệu đồng/người/tháng.

Theo Sở NNPTNT TP.HCM, trong giai đoạn 2022-2025, TP đặt ra chỉ tiêu thu nhập cư dân nông thôn đạt 97,376 triệu đồng/người/năm (gấp trên 1,5 lần so với năm 2020). Tỷ lệ hộ nông dân tham gia trở thành thành viên HTX nông nghiệp tối thiểu đạt 20% trên tổng số hộ nông dân trên địa bàn TP.