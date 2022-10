HTX Phước An: Đơn vị đầu tiên có rau được công nhận OCOP tại TP.HCM

Rau muống, cải ngọt OCOP của HTX Phước An

Trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP từ hơn chục năm nay, ông Trần Văn Thích - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất thương mại và dịch vụ Phước An (HTX Phước An) và các hộ tham gia vào chuỗi sản xuất của HTX rất vui khi hai sản phẩm rau muống và rau cải ngọt được công nhận là sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) tại TP.HCM.

Sản phẩm rau muống OCOP 3 sao của HTX Phước An, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc



Theo ông Thích, rau xanh có thể xem là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Bình Chánh. Bình Chánh là vùng trồng rau lớn của TP.HCM, không chỉ cung cấp cho thị trường thành phố mà còn cung ứng cho cả một số tỉnh thành xung quanh.

HTX Phước An tại huyện Bình Chánh đã gắn bó với mô hình trồng rau an toàn theo chuẩn VietGAP từ hơn chục năm nay nên rau muống, cải ngọt được công nhận là sản phẩm OCOP có ý nghĩa rất lớn.

"Sản phẩm OCOP là sản phẩm đặc trưng vùng miền và mang tính đại diện khá cao. Nhờ được chứng nhận OCOP, bây giờ nói đến rau an toàn tại Bình Chánh là có thể nói đến rau an toàn của HTX Phước An chúng tôi. Với sản phẩm được gắn sao OCOP, người tiêu dùng có thể yên tâm về chất lượng cũng như các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm", ông Thích nói với Dân Việt.

Cải ngọt OCOP 3 sao của HTX Phước An, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Việc được chứng nhận OCOP cũng hỗ trợ tốt về đầu ra cho sản phẩm. Đây là cơ hội để tiếp tục quảng bá, giới thiệu với người tiêu dùng về sản phẩm rau an toàn của HTX. Hiện HTX Phước An đang khuyến khích các hộ sản xuất tăng cường xuống giống cho hai mặt hàng rau muống và cải ngọt khi nhu cầu thị trường tăng cao.

Ông Thích cho biết thêm một số sản phẩm rau và hoa màu khác của HTX đang được tiếp tục đề xuất đánh giá, xếp hạng OCOP năm 2022. Đó là các sản phẩm: Cải xanh, rau dền, mồng tơi, rau ngót, cải ngồng, cải thìa, cần nước, bí, rau lang và khổ qua. Đây đều là các sản phẩm chủ lực của HTX Phước An, mang tính địa phương cao và giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động địa phương nhiều năm qua.

Tiêu chí an toàn đặt lên hàng đầu

Hiện rau muống, cải ngọt OCOP của HTX Phước An và những loại rau, hoa màu khác cung cấp cho nhiều siêu thị, bếp ăn và trường học tại TP.HCM. Mỗi ngày, sản lượng cung ứng ra thị trường khoảng hơn 1 tấn rau các loại.

Trò chuyện với Dân Việt, ông Trần Văn Thích nhắc đi nhắc lại về việc sản xuất rau xanh phải đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, có như vậy thì sức khỏe người tiêu dùng mới đảm bảo và mô hình sản xuất mới thực sự bền vững. Tôn chỉ này đi theo bà con kể từ khi HTX Phước An được thành lập năm 2006.

Sơ chế rau được thực hiện tại nhà sơ chế của HTX Phước An, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Ông yêu cầu khắt khe các hộ hợp tác sản xuất, tham gia vào HTX phải thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, việc kiểm tra mẫu được thực hiện định kỳ nhằm kiểm soát chất lượng cũng như các chỉ tiêu an toàn. Các hộ sản xuất cũng phải cam kết về thực hành theo tiêu chuẩn VietGAP, nếu có vi phạm phải chịu trách nhiệm và ngưng hợp tác.

Sản phẩm rau sau khi lấy từ các hộ sản xuất sẽ được sơ chế, đóng gói tập trung tại nhà sơ chế của HTX. Sau đó, rau sẽ được vận chuyển đến các kênh phân phối và khách hàng, nhằm kiểm soát được vấn đề an toàn cho sản phẩm.

"Chúng tôi thực hiện mô hình chuỗi an toàn thực phẩm cho 27 sản phẩm rau quả các loại của HTX, từ vùng trồng, sản xuất đến tay người tiêu dùng. Trên bao bì sản phẩm cũng có truy xuất nguồn gốc, khi truy xuất thì người tiêu dùng biết được thông tin hộ sản xuất an toàn", ông Thích nói thêm.

Tiêu chí đảm bảo về tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là những tiêu chí quan trọng để được công nhận sản phẩm OCOP.

Ông Thích kỳ vọng với việc sản xuất bài bản, luôn tuân theo các tiêu chuẩn sản xuất rau an toàn VietGAP và đã được công nhận OCOP của TP.HCM, HTX sẽ được ổn định đầu ra, được hỗ trợ tạo điều kiện mở rộng sản xuất, nâng quy mô HTX hiện nay theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị của TP.HCM.