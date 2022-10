Đua xe trái phép, nhiều “quái xế” còn dùng bình xịt hơi cay chống đối, chạy trốn

Ngày 2/10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành đã bắt giữ 38 đối tượng, gồm 35 nam và 3 nữ (tuổi từ 15-21) đang tụ tập đua xe trái phép, biểu diễn, lạng lách, nẹt pô gầm rú trên tuyến giao thông.

Trước đó, khoảng 22h ngày 1/10, trời bắt đầu mưa nặng hạt, nhóm thanh niên hẹn nhau trên mạng xã hội ở một số huyện thuộc TP.Mỹ Tho và huyện lân cận tụ tập đến khu vực đường tỉnh 878 dẫn lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành để đua xe.

Nhận tin báo, CSGT, Công an huyện Châu Thành dùng xe chuyên dụng khóa hai đầu đường, nhiều lực lượng vây toàn bộ khu vực kể trên.

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã truy bắt 27 xe máy các loại, trong đó có nhiều xe thay đổi đặc trưng, có xe không đèn chiếu sáng, đôn dên, xoáy nòng.

Công an khống chế bắt giữ 38 người, có 3 trường hợp đã sử dụng rượu, bia trước khi tham gia đua xe. Khi bị đuổi bắt, có đối tượng "quái xế" sử dụng bình xịt hơi cay, chống trả lực lượng, đồng thời chạy vào các con hẻm lộ đan xen, trốn trong vườn cây ăn trái.