Đức kêu gọi người dân hạn chế tắm nước nóng để giảm sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga

Ông Klaus Mueller bày tỏ lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung khí đốt của Đức. Ảnh: Getty

Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Năng lượng Đức, Klaus Mueller cho biết trong một cuộc phỏng vấn với n-tv: "Bạn sẽ phải tự hỏi bản thân mình rằng liệu bạn có thực sự cần tắm nước nóng bảy ngày một tuần, đặc biệt là với hệ thống sưởi bằng gas hay không?"

Lời nói của ông cũng tương tự với tuyên bố trước đó của Ủy viên phụ trách Cạnh tranh châu Âu Margrethe Vestager, người đã khuyên các cư dân châu Âu nên "kiểm soát lượng nước nóng sử dụng của bản thân và gia đình".

Theo ông Mueller, nếu Đức cắt nguồn cung từ Nga, trữ lượng khí đốt tại nước này sẽ chỉ đủ đến cuối mùa hè hoặc chậm nhất là đầu mùa thu.

"Sau đó các kho lưu trữ sẽ trống rỗng. Chúng tôi không muốn xảy ra tình trạng như vậy trước mùa đông", quan chức này bày tỏ lo ngại.

Tháng trước, Đức đã khởi động một kế hoạch khẩn cấp để quản lý nguồn cung cấp khí đốt nhằm phân bổ năng lượng và ưu tiên các hộ gia đình cũng như những cơ sở hạ tầng quan trọng, chẳng hạn như bệnh viện, nhà thuốc và xí nghiệp sản xuất thực phẩm. Mặc dù vậy, trong một cuộc phỏng vấn với Die Zeit vào đầu tuần này, ông Mueller cảnh báo người dân không nên chủ quan, đồng thời kêu gọi cắt giảm lượng tiêu thụ của mỗi gia đình.

Tuần trước, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua một gói trừng phạt mới đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than bắt đầu từ tháng 8/2022. Đức đã tăng cường các nỗ lực nhằm giảm bớt nguồn cung khí đốt của Nga, nhưng Berlin cho biết có thể mất đến mùa hè năm 2024 để chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào năng lượng của Moscow. Dầu của Nga hiện chiếm 25% lượng nhập khẩu của Đức, giảm so với mức 35% hồi đầu tháng 2/2022. Nhập khẩu khí đốt cũng được cắt giảm xuống 40% so với mức 55% trước đó. Lượng nhập khẩu than cứng của Nga cũng giảm một nửa, xuống còn 25%.

Những lời kêu gọi chấm dứt sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng của Nga đã gia tăng sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2. Nga cho biết hoạt động này nhằm phi quân sự hóa quốc gia láng giềng. Mỹ, Anh, hầu hết EU và một số quốc gia khác đã áp dụng các lệnh cấm và hạn chế kinh tế để gây áp lực buộc Nga phải chấm dứt hoạt động này. Tuy nhiên điều này được đánh giá là không hề dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn phụ thuộc vào dầu khí của Nga.