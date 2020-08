Dùng dao phóng lợn tấn công cảnh sát để giải cứu đồng bọn

Tin từ Công an TP Hà Nội vừa cho biết Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng L. (SN 2003, trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Nghi phạm Hoàng L. và kung khí sử dụng để giải quyết mâu thuẫn và chống trả lực lượng chức năng

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 6/8, L. cùng nhóm bạn của mình điều khiển xe máy và mang theo 6 tuýp sắt gắn dao nhọn đến khu vực nóc hầm Kim Liên để giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Khi đến phố Lê Duẩn thì hai nhóm "chạm mặt" và đuổi chém nhau, đến trước số nhà 75 Lê Duẩn thì một đối tượng trong nhóm của L. bị ngã xuống đường.



Lúc này Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) đã triển khai lực lượng vây bắt thì L. dùng tuýp sắt gắn dao nhọn chống trả, chém về hướng tổ công tác. Sau đó, L. vứt bỏ lại hung khí, cùng bạn lên xe bỏ chạy về hướng đường Giải Phóng.

Đến ngày 10-8, Công an quận Hoàn Kiếm làm rõ các đối tượng gây rối trật tự công cộng, sử dụng vũ khí tấn công lực lượng công an.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng L. để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Hung khí được các đối tượng sử dụng

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.