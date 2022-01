Đúng Giao thừa, đặt những vật nhỏ này ở gầm giường sẽ cầu được ước thấy, bình an, hưng thịnh

Đêm Giao thừa là thời khắc thiêng liêng mà mọi người đều muốn ước nguyện những điều tốt đẹp nhất cho mình và gia đình. Dân gian có những phong tục để mọi người chuyển lời cầu nguyện, mong ước tốt đẹp.

Giao thừa dùng đĩa chanh muối để thay đổi tài vận

Nếu bạn muốn hút sạch năng lượng xấu mà nhà bạn hấp thu trong ngày, hãy đặt 1 hoặc 3 quả chanh cắt tư trên 1 cái đĩa và rắc thêm ít muối vào trong, nhất định phải là số lẻ. Khi bạn đặt đĩa dưới giường trước khi đi ngủ, hoặc đặt cạnh giường.



Buổi sáng hôm sau thức dậy chớ vội đụng vào chanh mà hãy đặt chúng vào 1 cái túi nilon và ném chúng ra khỏi nhà bạn. Bạn hãy làm điều này 3 ngày liên tục là bạn đã loại bỏ hết nguồn năng lượng xấu trong nhà, mọi việc từ nay trở đi sẽ đều thuận lợi như ý nguyện.

Dùng chanh muối giúp tình duyên như ý

Quả chanh và đĩa muối có thể giúp bạn khiến cho cuộc sống của mình hết cô độc, hoặc vợ chồng đang xung đột cũng trở nên viên mãn mà không phải ai cũng biết.

Nếu gia đình bạn đang gặp nhiều chuyện trắc trở, muốn tìm được ý chung nhân hoặc hóa giải các vấn đề tình cảm thì hãy đặt 1 cái bát đựng 3 quả chanh cạnh giường, khi nào chanh héo hoặc bị vàng thì đổi quả khác. Cứ làm như vậy trong 1 tuần bạn sẽ thấy nhiều điều may mắn tới với mình.

Chanh muối mang lại lợi ích sức khỏe

Chanh có mùi hương thơm dễ chịu, muối hút khuẩn tốt cho sức khỏe của bạn. Khi bạn đặt chanh ở đầu giường còn giúp bạn nhận được rất nhiều lợi ích sức khỏe khác. Hương chanh giúp thanh lọc không khí nên đặc biệt tốt cho gan, phổi. Khi ở trong căn phòng có chanh chúng ta còn được thải độc cơ thể thông qua quá trình hô hấp.

Nhất là với những gia đình có người già, trẻ nhỏ thì càng nên đặt chanh trong nhà vì nó có tác dụng kháng khuẩn, phòng ngừa các bệnh hen suyễn, cảm cúm cho trẻ vô cùng hiệu quả.

Giao thừa, muốn cầu tài hãy đặt 1 đồng xu vào chiếc hộp rồi nhét xuống gầm giường

Màu vàng là màu mang lại may mắn tiền bạc cho gia chủ. Thế nên, các chuyên gia phong thủy khuyên rằng chỉ cần đặt một chiếc hộp màu vàng, hoặc làm bằng vàng bạc xuống gầm giường thì tiền của sẽ nối đuôi nhau ập vào nhà, khiến bạn muốn nghèo cũng không được.

Đặc biệt, muốn tiền đẻ ra tiền, lộc lá phủ phê bạn hãy đặt thêm 1 đồng tiền vào chiếc hộp, đậy kín lại và nhét vào góc giường. Dám chắc, dù nghèo mấy bạn cũng sẽ có cuộc sống đủ đầy sung túc, chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Giao thừa, muốn cầu tình duyên hãy đặt nến đỏ dưới gầm giường

Theo phong thủy phòng ngủ, gầm giường cần phải thông thoáng, không được đặt để những vật dụng cũ kỹ, dơ bẩn. Bởi lẽ, không chỉ khiến hung tinh đeo bám, phạm phải đại kỵ phong thủy này còn khiến vợ chồng liên tục bất hòa, mâu thuẫn.

Các chuyên gia mách rằng, chỉ cần lau dọn gầm giường sạch sẽ rồi đặt 3 cây nến đỏ dưới gầm giường thì màu đỏ của nến sẽ mang lại may mắn, hạnh phúc cho các cặp vợ chồng. Chẳng những luôn yêu thương, bám lấy nhau như sam, con cái của họ cũng thông minh, tài giỏi và hiếu thuận với mẹ cha.

Muốn cầu sức khỏe hãy đặt 1 quả đào xuống gầm giường

Muốn cầu sức khỏe, sống thọ và bình an trước tai ương gia chủ hãy đặt 1 quả đào xuống gầm giường. Chẳng những mang lại may mắn, bình an, quả đào còn có mùi hương dễ chịu giúp tinh thần gia chủ thoải mái, an yên hơn. Bạn cần chú ý kiểm tra để khi đào héo sẽ thay bằng quả đào mới để tránh ảnh hưởng đến cát khí.

Ngoài quả đào, bạn cũng có thể gói miếng ngọc có hình con rùa vào miếng vải đỏ rồi đặt dưới gầm giường sẽ càng tăng thêm phúc phần cho cả gia đình.

Những thứ tuyệt đối không nên đặt dưới gầm giường vào Giao thừa

Quần áo mang đến xui xẻo

Thường thì mọi người có thói quen để đồ dưới gầm giường cho gọn, nhưng đây được xem là điều mang gây xui xẻo. Khi đồ đạc để dưới giường sau một thời gian sẽ bám bụi sẽ tích tụ khí xấu, ảnh hưởng đến người nằm.Chú ý nếu để quần áo cũ để dưới gầm giường thì mang đến nguy hiểm. Và việc làm này có thể gây ra cho bạn rắc rối trong chuyện tình cảm, tiền bạc.

Đồ kim loại

Xét về góc độ khoa học để đồ vật kim loại dưới gầm giường không hề tốt cho sức khỏe. Theo y học, cơ thể chúng ta vẫn chứa đựng nhiều loại nguyên tố kim loại và chất khoáng. Mỗi ngày chúng ta đều chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi từ trường cực Bắc và cực Nam của Trái đất. Vật kim loại sẽ làm đảo loạn từ tính, khiến cơ thể bị xáo trộn, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và cảm xúc.

Mảnh vỡ, đồ vụn vặt cũ

Nếu đặt quá nhiều những mảnh vỡ vụn, hoặc những đồ đùng đã lâu không dùng đến ở dưới gầm giường thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra như chuyện tình cảm gặp rắc rối, tiền bạc bị rò rỉ, bị kẻ tiểu nhân làm hại. Đặc biệt, tình cảm vợ chồng ngày một xa cách, lạnh nhạt, mối quan hệ của các thành viên trong gia đình sẽ trở nên bất hòa, có nhiều mâu thuẫn.

Sách vở

Nhiều người để sách vở không dùng đến dưới gầm giường để tiết kiệm không gian. Làm như vậy không chỉ khiến cho sách vở của bạn bị hư hỏng vì mối mọt mà còn khiến cho con đường học tập của thành viên trong gia đình gặp nhiều trở ngại.

(T/H)