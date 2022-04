5 tàu cá ở Quảng Bình tàng trữ dụng cụ gì mà bị lực lượng Thanh tra thủy sản tỉnh này phạt tiền?

Ngày 29/4, thông tin từ Chi cục Thuỷ sản tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng thanh tra của đơn vị này đã phát hiện, lập biên bản và xử phạt hành chính 5 tàu cá tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản.

Theo đó, trong hơn 6 ngày qua, lực lượng thanh tra của Chi cục Thuỷ sản tỉnh Quảng Bình đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý tàu cá của các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác thủy sản tại cửa Gianh, vùng biển ven bờ, vùng lộng trên địa bàn tỉnh này.

Thanh tra Chi cục Thuỷ sản tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp. Ảnh: CTV

Quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, đoàn thanh tra đã phát hiện 5 tàu cá có dấu hiệu nghi vấn nên tiếp cận và yêu cầu kiểm tra, gồm: Tàu cá QB-11246-TS do ông Nguyễn Văn Th. làm chủ tàu, QB-11099-TS do ông Phạm Anh D. làm chủ tàu, QB-11419-TS do ông Nguyễn Văn D. làm chủ tàu, QB-11917-TS do ông Nguyễn Đức Th. làm chủ tàu (4 tàu cá đều ở xã Quang Phú, TP. Đồng Hới) và QB-91639-TS do ông Nguyễn Ngọc S., ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới làm chủ tàu.

Thời điểm kiểm tra, các chủ tàu cá nói trên thừa nhận tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản.

Thanh tra Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình lập biên bản xử phạt hành chính tàu cá dùng kích điện để khai thác thủy sản. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, Thanh tra Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 tàu cá với tổng số tiền hơn 62 triệu đồng.

Thời gian này, lực lượng thanh tra của Chi cục Thuỷ sản tỉnh Quảng Bình cũng đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho bà con ngư dân.