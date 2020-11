Đứng trước nguy cơ mất việc, 154 nhân viên thú y Hà Nội kêu cứu Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ

Cụ thể, trong đơn kêu cứu gửi lãnh đạo TP.Hà Nội và các ban ngành chức năng, các cán bộ ngành chăn nuôi thú y của các phường, thị trấn ở Hà Nội nêu rõ:

Chúng tôi là 154 nhân viên kỹ thuật chăn nuôi thú y tại các phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang rất trăn trở, mất ăn, mất ngủ vì sắp tới chúng tôi phải chấm dứt hợp đồng lao động theo Công văn số 3732 về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên kỹ thuật chăn nuôi thú y kèm theo danh sách 154 nhân viên (81 người từ ngày 01/12/2020 và 73 người từ ngày 01/01/2021).

Theo lý giải của họ, nếu 154 nhân viên thú y của 177 xã, phường cấm chăn nuôi bị ngưng hợp đồng lao động thì từ trước tới nay họ đã làm gì để được hưởng lương của nhà nước?

"Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm của từng phường do chúng tôi đảm nhận; công tác phòng chống dịch bệnh dại do chúng tôi đảm nhận; công tác an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm có nguồn gốc gia súc gia cầm do chúng tôi đảm nhận. Hà Nội chưa cấm nuôi chó mèo, bệnh dại do chó cắn người rất nguy hiểm. Công tác thực hiện vùng an toàn vì bệnh dại, bắt chó thả rông do chúng tôi thực hiện, và rất nhiều việc khác có liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn các phường đều do chúng tôi đảm nhận đều có hiệu quả. Vậy mà, 154 nhân viên thú y xã phường bị ngưng hợp đồng lao động" - nội dung trong đơn viết.

Theo 154 nhân viên thú y sắp bị mất việc, họ đảm nhận nhiều công việc như phòng chống bệnh dại, bắt chó thả rông. Trong ảnh: Đội phản ứng nhanh bắt chó thả rông mới được thành lập thí điểm tại Hà Nội. Ảnh: I.T

Cũng theo đơn phản ảnh, do họ nhận mức lương ít ỏi nên cuộc sống của 154 cán bộ thú y phường rất khó khăn.

Theo những cán bộ này, trong suốt thời gian ký hợp đồng và thực hiện nhiệm vụ họ luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

"Có những trường hợp là hợp đồng không xác định thời hạn từng là chủ tịch công đoàn nhiều nhiệm kỳ của 1 trạm nội thành, có nhiều thành tích trong công tác nay đã trên 50 tuổi, chấp hành sự vận động của lãnh đạo trạm, lãnh đạo chi cục xin xuống làm nhân viên thú y xã phường chờ ngày xét tuyển viên chức. Có những thạc sĩ chăn nuôi thú y là hợp đồng không xác định thời hạn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội theo sự vận động của lãnh đạo chi cục chấp nhận xuống làm nhân viên thú y xã phường gần 10 năm rồi vẫn hưởng một mức lương chưa đủ 3.0, ngoài giờ phải đi chạy xe ôm, đi giao hàng. Có những nhân viên thú y xã phường đã bị chó xô gãy tay, thành tật khi thực hiện nhiệm vụ…" - nội dung trong đơn viết.



Được biết, trước năm 2013, 154 nhân viên thú y có nguy cơ chấm dứt hợp đồng theo Công văn 3732 là các cán bộ thú y được UBND các phường ký hợp đồng ký 1lần/năm và được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu, không được đóng bảo hiểm.

Cuối năm 2012, đội ngũ này được chuyển giao nguyên trạng về Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý, được hưởng lương quy định đối với nhân viên hợp đồng lao động làm công tác chăn nuôi thú y; trồng trọt bảo vệ thực vật tại xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, họ không được tăng bậc lương theo quy định.

Ngày 6/11/2019, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội có công văn phúc đáp tờ trình số 198 của UBND thành phố Hà Nội đồng ý với đề xuất của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh biên chế trong nội bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội.

Cụ thể: chuyển 177 chỉ tiêu biên chế viên chức làm nhân viên kĩ thuật chăn nuôi thú y tại 177 phường thành 177 chỉ tiêu biên chế viên chức làm nhân viên kiểm soát giết mổ và giao số chỉ tiêu biên chế viên chức này về trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và chuẩn đoán xét nghiệm điều trị bệnh động vật trực thuộc chi cục chăn nuôi và thú y Hà Nội.

Tuy nhiên, tới nay việc xét tuyển chưa thấy đâu mà quyết định ngừng hợp đồng lao động thì có.

Từ thực tế này, 154 nhân viên thú y xã phường đề nghị lãnh đạo TP.Hà Nội cho họ cơ hội được tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến và được xét tuyển viên chức như ý kiến của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt.