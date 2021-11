Được tha tù trước thời hạn rồi lại bị buộc vào tù, Phan Sào Nam là ai?

Phan Sào Nam là ai?

Phan Sào Nam sinh năm 1979 tại Hà Nội; thường trú phường Đa Kao, quận 2, TP.HCM. Người này là cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online.

Nhắc đến Phan Sào Nam, dư luận nghĩ ngay đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng do 2 cựu tướng Công an "bảo kê" mà Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá vào năm 2018.

Trong vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền", xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xử lý, Phan Sào Nam được xác định là người cung cấp phần mềm, bản quyền cổng game điện tử cho Nguyễn Văn Dương – đại diện theo pháp luật của Công ty CNC (công ty bình phong của Cục C50 - Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an).

Tới đây, nhiều người sẽ thắc mắc Phan Sào Nam là ai mà lại có thể liên kết, kết hợp được với Nguyễn Văn Dương rồi cùng điều hành đường dây đánh bạc trên mạng Rikcip/Tip.Club.

Phan Sào Nam được nhận định là một người khá giỏi về công nghệ, tuy nhiên lại áp dụng kiến thức để vi phạm pháp luật. Ảnh: Techgo

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Phan Sào Nam là một người năng động, tài năng. Phan Sào Nam tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh trường ĐH Kinh tế TP.HCM; thạc sỹ kinh doanh công nghệ 1 trường ĐH thông tin liên lạc Hàn Quốc.

Phan Sào Nam rất giỏi ngoại ngữ, người này thông thạo 2 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Hàn.

Năm 2005, Phan Sào Nam được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc VTC Intecom. 2 năm sau Nam và đồng nghiệp lập ra VTC Online, Nam là Chủ tịch HĐQT.

Trong vụ án mà Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, điều tra xử lý, Nam được xác định qua tìm hiểu đã biết Công ty CNC là công ty bình phong của Cục C50 nên đã thỏa thuận, ký hợp đồng với Dương đứng ra phát hành phần mềm đánh bạc bằng hình thức game Rikvip/Tip.Club khi không có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nam đã ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài, chỉ đạo đổi soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí, trả thưởng cho các đối tượng để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến, thu lời bất chính số tiền hơn 1.475 tỷ đồng.

Để che dấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền, Nam ký các hợp đồng kinh tế, thanh toán hóa đơn khống đối với các công ty đối tác hưởng phần trăm, còn lại chuyển trả cho Nam. Đây là thủ đoạn để Phan Sào Nam "Rửa tiền" với số tiền hơn 548 tỷ đồng.

Chiêu trò của Phan Sào Nam trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Tài liệu của Dân Việt thể hiện, đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng bị cơ quan chức năng phát hiện có dấu hiệu bất thường cách đây 6 năm.

Theo đó, khoảng năm 2016, thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông đã có văn bản gửi Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) thông báo về việc cổng game do ông Dương điều hành có dấu hiệu đánh bạc trái pháp luật.

Lúc này, cổng game điện tử Rikvip bị đóng cửa và ngừng hoạt động. Nhưng, ngay sau đó, cổng game Tip.club được mở lại với hình thức hoạt động tương tự như Rikvip và là nơi để hàng chục triệu người vào sát phạt.

Phan Sào Nam được xác định là đã cung cấp phần mềm, bản quyền cổng game điện tử cho Nguyễn Văn Dương. Ảnh chụp màn hình game bài trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ năm 2018. PH

Theo số liệu, cơ quan chức năng xác định có hơn 40 triệu tài khoản đăng ký tham gia trên cả hai cổng game này. Trong giai đoạn điều tra, số tiền lưu thông của đường dây đánh bạc lên đến 18.000 tỷ đồng.

Hoạt động của hơn 40 triệu tài khoản tại 2 cổng game này và đường dây hoạt động cũng như cách chơi của người chơi rất đơn giản: Chỉ cần có điện thoại thông minh, hoặc thiết bị di động (máy tính, ipad…) có kết nối Internet và cài phần phần mềm game điện tử trên là hoàn toàn có thể "lao" vào cuộc sát phạt.

Với loại hình game trá hình này, người chơi không cần phải gặp nhau, không phải ngồi trực tiếp như thường lệ và đương nhiên, chẳng ai biết ai nhưng họ vẫn có thể "đấu trí" với nhau hàng giờ vì tất cả đều là ẩn danh, là ảo.

Tuy nhiên, chỉ ảo về danh tính, ảo về thông tin cá nhân, nhưng kết quả thắng thua, tiền là thật. Người chơi có thể quy đổi tiền ảo trên game qua những đại lý ở bên ngoài.

Game đánh bài trá hình cho phép người chơi đổi thưởng từ tiền ảo trong game lấy vật phẩm thật rất hấp dẫn. Ảnh chụp màn hình năm 2018. PH

Người chơi có thể tải được các game như RikVip, Tip.club hoặc nhiều game đổi thưởng tương tự từ các kho ứng dụng của Google Play hay App Store của Apple trên điện thoại thông minh hoặc ở các website của trò chơi.

Các cổng game đánh bạc qua mạng trá hình cơ bản sử dụng những bộ bài tú lơ khơ 52 lá ở dạng phần mềm để cho người chơi sát phạt.

Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi sẽ chính thức vào game với nhiều lựa chọn như: Slot xmas, tiến lên miền nam, slot machine, tài xỉu, xóc đĩa, phỏm, sâm lốc, mini poker, ba cây, mậu binh…

Tiền ảo trong game thường được gọi là xu, xèng, coin, gem,… và sẽ được cộng một khoản nhất định khi bạn là người chơi mới. Khi chơi hết tiền ảo, người chơi sẽ phải nạp thẻ.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại game RikVip52, game cho người chơi rất nhiều cách để nạp tiền thật để lấy tiền ảo trong game: Thẻ cào điện thoại (có 3 nhà mạng phổ biến, người chơi nhập số serial thẻ và mã thẻ), nhắn tin sms (tỉ lệ 10.000 VND bằng 10.000 Gem), visa (tỉ lệ đổi 0,99$ bằng 8000 Gem).

Ở phần đổi thưởng tại game RikVip52 cũng rất hấp dẫn khiến người chơi càng thêm ham muốn. Cụ thể, người chơi có thể đổi Gem (tiền ảo trong RikVip52) ra thẻ điện thoại (mệnh giá cao nhất là 500 nghìn), vật phẩm (máy tính bảng, điện thoại, xe máy).

Có 2 loại game đánh bài trên mạng, thứ nhất có thể đổi tiền ảo thành tiền thật và thứ hai không được đổi tiền ảo thành tiền thật. RikVip52 là một loại hình đánh bài cho phép đổi tiền ảo thành tiền thật.

Quá trình điều tra về đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm 2014. Máy chủ điều hành đặt tại Hà Nội với 25 đại lý ở tận 13 tỉnh, thành trên cả nước.