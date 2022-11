Đường dây buôn bán 31 trẻ sơ sinh ở Bình Dương được triệt phá như thế nào?

Người phụ nữ "lạ" xuất hiện ở bệnh viện



Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can có liên quan về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

8 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Ngọc Như (SN 1993, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thị Mai (SN 1997, quê Tiền Giang), Chu Thị Cúc Phương (SN 1982, quê Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 2001, quê Bạc Liêu), Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1989), Lê Thị Ngọc Thắm (SN 2000, quê Long An), Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1997, quê Bến Tre) và Châu Gia Hân (SN 2004, quê Đồng Tháp).

Đồng thời củng cố để khởi tố đối với hơn 16 đối tượng có liên quan như người mua trẻ sơ sinh, sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc các bé.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, qua công tác nắm bắt tình hình, đầu tháng 7/2022, các trinh sát phát hiện tại Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một xuất hiện 1 đối tượng nữ có tên gọi là "Trúc".

Người này sử dụng Zalo là "Thiên Trúc" thường xuyên tiếp cận những nhân viên, y tá, điều dưỡng bệnh viện phụ sản để lấy thông tin.

3 trong số 8 đối tượng bị công an khởi tố. Ảnh: Hoàng Minh.

Đồng thời chủ động tìm những phụ nữ đang mang thai đến khám hoặc những người phụ nữ mới sinh con tại bệnh viện nhưng không muốn nuôi con do hoàn cảnh khó khăn, lầm lỡ, hoặc lý do khác…

Sau khi tiếp cận, đối tượng này sẽ đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh hoặc chuẩn bị sinh và sẽ bồi dưỡng cho mẹ bé một khoản tiền nhất định.

Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, các trinh sát tổ chức theo dõi, nắm tình hình, thu thập thông tin để xử lý.

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định đối tượng tên Trúc được xác định là Nguyễn Thị Ngọc Như, SN 1993, ngụ TP.HCM.

Như tham gia nhiều nhóm kín trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook về việc cho, tặng con nuôi với nhiều tài khoản và tên khác nhau. Ngày 13/8/2022 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Lộ diện đường dây mua bán 31 trẻ sơ sinh

Qua tài liệu thu thập được cho thấy, Như thường xuyên đến các bênh viện phụ sản, phòng khám thai tư nhân hoạt động trên địa bàn Bình Dương, TP.HCM tìm nhiều lý do tiếp cận những nhân viên trong bệnh viện để lấy thông tin.

Như chủ động tìm những phụ nữ đang mang thai đến khám để đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh, chuẩn bị sinh.

Giấy tờ giả nhóm này làm để hợp thức hóa việc mua bán.

Sau khi mua trẻ sơ sinh, Như lên các trang mạng xã hội (các hội nhóm, nhóm kín Zalo do Như tạo để phục vụ việc mua bán trẻ) để rao bán các bé vừa mua được với giá từ 35-60 triệu đồng/1 bé.

Kèm theo đứa trẻ là một bộ hồ sơ giả (giấy chứng sinh, giấy xác nhận ADN, giấy khai sinh..) được Như bán với giá từ 30-40 triệu đồng/bộ nhằm hợp thức hóa nguồn gốc các bé cho những người mua, nếu khách mua có nhu cầu.

Ngày 17/8, các trinh sát hình sự nhận được nguồn tin sẽ có giao dịch mua bán trẻ sơ sinh do Như thực hiện ở vùng giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và Bình Phước nên lên kế hoạch tấn công.

Bước đầu, Ban chuyên án đã xác định 4 bé sơ sinh đã bị Như mua đi bán lại tại địa bàn các tỉnh Bình Phước, Kiên Giang, TP.HCM và Bình Dương.

Người mẹ bán con ruột giá 15 triệu đồng

Xác định các đối tượng mang theo 1 trẻ sơ sinh lên ô tô biển số 51G-938.59 từ TP.HCM đi về hướng Bình Dương, các tổ trinh sát lập tức bám theo.

Đến 16h ngày 16/8, trên đường ĐT744, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, Phòng CSHS, Phòng CSGT và Công an huyện Dầu Tiếng đã bắt quả tang đối tượng Như cùng đứa trẻ sơ sinh chuẩn bị mang bán.

Tang vật còn có 2 giấy phân tích, xác nhận ADN, 1 giấy chứng sinh được Như đặt làm giả.

Qua xác minh của cơ quan Công an, đứa trẻ sơ sinh nói trên mới 7 ngày tuổi, có mẹ là Nguyễn Thị Mai (SN 1997, quê Tiền Giang) đã bán con cho Như với giá 15 triệu đồng và tiền viện phí. Từ lời khai của Như, Ban chuyên án đã bắt giữ Mai tại Long An.

Qua đấu tranh, Như khai từ tháng 2/2022 đến khi bị bắt Như đã mua, bán 6 bé trẻ sơ sinh cùng các bộ hồ sơ giả. Đáng nói hơn là khi bắt đầu "hành nghề" Như cũng đã bán đứa con ruột của mình ngay sau khi chào đời.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Chu Thị Cúc Phương (SN 1982, quê Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 2001, quê Bạc Liêu).

Đến ngày 22/8, công an đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng có hành vi bán con mới sinh là Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1989), Lê Thị Ngọc Thắm (SN 2000, quê Long An), Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1997, quê Bến Tre) và Châu Gia Hân (SN 2004, quê Đồng Tháp).

Quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận: Như thực hiện thành công 5 vụ mua, bán trẻ sơ sinh, trong đó có 1 lần Như tự bán con mới đẻ do mình sinh ra và làm nhiều giấy tờ giả theo nhu cầu của khách mua.

Chu Thị Cúc Phương thực hiện 24 vụ và Nguyễn Thị Thùy Dương thực hiện 2 vụ, trong đó 1 lần bán chính con đẻ của mình.

Nhiều phụ nữ mang thai được Phương nuôi đẻ.

Đặc biệt, ngoài việc môi giới để kiếm tiền lời thì Phương còn tổ chức "dịch vụ nuôi đẻ". Nếu các bà mẹ mang bầu có nhu cầu bán con thì Phương sẽ tập hợp tại nhà của mình ở thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông để nuôi chờ đến ngày sinh.

Sau khi cháu bé lọt lòng, Phương đem bán ngay mà không cần mục đích người mua là gì. Tại thời điểm bị bắt giữ, trong nhà Phương đang nuôi 4 thai phụ.

Quá trình điều tra mở rộng đến nay, Ban chuyên án đã xác định và mời làm việc được hơn 16 người mua, người bán tất cả đều thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân, đồng thời Ban chuyên án đã tìm và xác định được 7 bé sơ sinh đã bị bán.