Đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng vừa bị Công an Hà Nội triệt phá có gì?

Ngày 1/12, Công an quận Hà Đông (TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng, lượng giao dịch lên tới 50 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây cá cược do Trần Nguyễn Khương Duy (SN 2002, tại phường 13 quận Phú Nhuận, TP.HCM) và Bùi Thế Toản (SN 1991, tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) điều hành, hoạt động liên tỉnh.

Cùng ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Nguyễn Khương Duy và Bùi Thế Toản, bị tạm giữ về hành vi "Tổ chức đánh bạc".

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng vừa bị Công an quận Hà Đông bắt giữ. Ảnh: CACC

Các trường hợp bị tạm giữ về hành vi "Đánh bạc" gồm: Dương Tuấn Anh (SN 2001, tại phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM); Ngô Đăng Quyết (SN 1983), Đặng Công Quý (SN 1987), Nguyễn Văn Tân (SN 1971) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1991), cùng trú tại quận Hà Đông); Tưởng Văn Vân (SN 1984, Hoàng Diệu, Chương Mỹ, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản).

Theo Công an quận Hà Đông, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán, bước vào giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2022 cũng là thời điểm các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận tăng cường công tác trinh sát, thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình; bám sát địa bàn, chủ động quản lý đối tượng, đặc biệt là các đối tượng, ổ nhóm, tụ điểm có nghi vấn tiến hành hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Trong quá trình trinh sát và nguồn tin của nhân dân cung cấp, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông có thông tin về Bùi Thế Toản, nghi vấn có nhiều biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng (trang web bong88.com).

Trước đó một đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng vừa bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp các đơn vị "đánh sập". Ảnh: CACC

Xác định Toản là một mắt xích trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá liên quan đến nhiều đối tượng tham gia ở Hà Nội và TP.HCM, các trinh sát đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đối với ổ nhóm tội phạm này.

Theo cơ quan công an, việc phát hiện và triệt phá đường dây gặp nhiều khó khăn do phương thức và thủ đoạn phạm tội tinh vi của hai đối tượng cầm đầu. Trong đường dây này, đối tượng tổ chức đánh bạc liên tỉnh từ TP.HCM ra Hà Nội.

Thậm chí do chúng hoạt động trên mạng nên có nhiều đối tượng trong đường dây không hề biết nhau.

Khi các phương án triệt xóa đường dây được lên kế hoạch tỉ mỉ, thời cơ đến, ngày 29/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông chia làm nhiều mũi, đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác khám xét tại các quận huyện Hà Đông, Chương Mỹ thuộc TP.Hà Nội, TP.HCM và triệu tập và bắt giữ được các đối tượng liên quan.

Bước đầu xác định, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng (trang web bong88.com) do Trần Nguyễn Khương Duy điều hành.

Duy đồng thời là người quản lý tài khoản đại lý cấp Master. Sau đó, Duy chia tài khoản đại lý này thành nhiều tài khoản đại lý cấp Agent do Bùi Thế Toản điều hành, quản lý hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho các con bạc tại địa bàn TP.Hà Nội và TP.HCM.