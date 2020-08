Đường Nhuệ sắp bị xét xử

Bà Lý là 1 trong 2 người bị Đường Nhuệ đánh tại trụ sở Công an phường Trần Lãm vào năm 2014, tuy nhiên Công an TP.Thái Bình sau đó tạm đình chỉ điều tra vụ án vì không tìm được bị can.