Mới đây, nữ diễn viên châu Á Dương Tử Quỳnh đã bị chỉ trích vì những lời lẽ không hay về đồng nghiệp. Cụ thể, cô đã gây xôn xao khi chia sẻ một bài báo của tạp chí Vogue trên trang Instagram cá nhân. Bài báo phân tích hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Oscar năm nay. Vogue cho rằng, việc phụ nữ da màu chiến thắng ở hạng mục này rất ít ỏi.

Điều này được hiểu như một sự phản đối gián tiếp với Cate Blanchett (phim Tár) - một phụ nữ da trắng được đề cử. Bài báo lập luận rằng, Blanchett không nên chiến thắng nữa vì đã hai lần thắng giải Oscar trước đó. Bài báo cũng cho rằng, nếu Dương Tử Quỳnh thắng (với vai diễn trong Everything Everywhere All at Once), điều này sẽ thay đổi lịch sử.

Dương Tử Quỳnh bị chỉ trích thậm tệ vì "vạ miệng"

Dương Tử Quỳnh "vạ miệng" trước thềm Oscar. (Ảnh: IT).

Trong đó, có đoạn viết: "Không ít người sẽ cho rằng màn thể hiện của Cate Blanchett xứng đáng hơn. Ngôi sao gạo cội hóa thân xuất sắc nhạc trưởng gặp nhiều vấn đề Lydia Tár. Tuy nhiên, cô ấy đã thắng hai giải Oscar với vai phụ trong The Aviator (2005) và vai chính trong Blue Jasmine (2014). Giải thứ ba sẽ khẳng định vị thế vĩ đại của Blanchett trong ngành. Nhưng với sự nghiệp vốn đã đa dạng và khó ai có thể sánh bằng của cô ấy, chúng ta có cần phải vinh danh thêm không?".

Bài đăng của Dương Tử Quỳnh có thể đã vi phạm luật của Việt Hàn lâm khi công kích những ứng viên khác đang cạnh tranh giải thưởng. "Tại sao đội ngũ truyền thông của Dương Tử Quỳnh có thể duyệt nội dung như vậy? Làm ơn hãy giải thích rõ ràng với chúng tôi", tờ New York Times lên tiếng.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra sáng 13/3 (giờ Hà Nội) ở Los Angeles, Mỹ, vinh danh những nghệ sĩ, tác phẩm tiêu biểu của làng điện ảnh thế giới năm qua. Trong hạng mục nữ chính, năm người nhận đề cử gồm Cate Blanchett (Tár), Dương Tử Quỳnh (Everything Everywhere All at Once), Michelle Williams (The Fabelmans), Ana De Armas(Blonde) và Andrea Riseborough (To Leslie). Giới chuyên môn đánh giá Blanchett và Tử Quỳnh là hai ứng viên hàng đầu cho giải thưởng.



Dương Tử Quỳnh (sinh năm 1962) là nữ diễn viên và nhà sản xuất phim người Malaysia. Cô được biết đến với những vai diễn đáng chú ý trong các bộ phim như "Tân Tây Du Ký" (The New Legends of Monkey), "Hoa Mộc Lan" (Mulan), "Crouching Tiger, Hidden Dragon" (Crouching Tiger, Hidden Dragon), và "Tomorrow Never Dies". Đặc biệt, mới đây cô rất thành công với bộ phim "Everything Everywhere All at Once".

Dương Tử Quỳnh bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành giải trí vào những năm 1980. Cô đã đóng vai chính trong nhiều bộ phim quốc tế và được đánh giá cao về kỹ năng võ thuật của mình trên màn ảnh. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn là đại sứ của LHP Cannes.