Phim mới của Dương Tử Quỳnh có gì hấp dẫn?

Theo Variety, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh sẽ tham gia bộ phim "Wicked" của đạo diễn Jon M. Chu. Bộ phim hứa hẹn được khán giả mong đợi với ê-kíp toàn diễn viên ngôi sao.

Nữ chính của phim "Everything Everywhere All At Once" sẽ đóng vai Madame Morrible, hiệu trưởng của Crage Hall tại Đại học Shiz.

Bộ phim chuyển thể gồm hai phần của đạo diễn Jon M. Chu do Ariana Grande đóng vai Glinda và Cynthia Erivo đóng vai Elphaba. Hai phim này sẽ do hãng Universal Pictures phát hành vào dịp Giáng sinh năm 2024 và 2025.

"Wicked" là phần tiền truyện của "The Wizard of Oz" (tạm dịch là Phù thủy xứ Oz) , kể câu chuyện về việc Elphaba biến thành Phù thủy độc ác như thế nào và vì sao Glinda lại trở thành Phù thủy tốt.

Dương Tử Quỳnh sẽ tham gia phim "Wicked". (Ảnh: Varitey).

"Chúng tôi quyết định làm hai bộ phim để vẽ nên một bức tranh lớn hơn. Với nhiều không gian hơn, chúng tôi có thể kể câu chuyện về "Wicked" đúng như ý nghĩa của nó, đồng thời mang lại chiều sâu và nhiều bất ngờ hơn nữa cho hành trình của những nhân vật được yêu mến này".

Ngôi sao "Bridgerton" Jonathan Bailey sẽ đóng vai Fiyero và Ethan Slater, cựu binh của Broadway, người đã được đề cử giải Tony cho "SpongeBob SquarePants: The Musical" sẽ đảm nhận vai Boq. Jeff Goldblum tiếp tục đàm phán để đóng vai Wizard nhưng thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được ký kết.

Khi đi trên thảm đỏ tại buổi ra mắt bộ phim mới "Pinocchio" của Disney ở Los Angeles vào tháng 9, Erivo đã chia sẻ cảm giác khi làm việc với Grande.

"Tôi rất yêu mến cô ấy. Cô ấy hài hước, tài năng đến khó tin, ngọt ngào và làm việc chăm chỉ", người đoạt giải Tony thổ lộ.

Phim mới của Dương Tử Quỳnh

Hãng Universal có kế hoạch sản xuất "Wicked" từ năm 2004 nhưng trì hoãn đến hiện tại mới công bố diễn viên chính. Bộ phim lấy cảm hứng từ vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên, ra mắt trên sân khấu Broadway vào năm 2003, trở thành một trong 3 vở nhạc kịch có doanh thu trên 1 tỉ USD.

Vở nhạc kịch "Wicked" do nhà soạn nhạc Stephen Schwartz và biên kịch Winnie Holzman thực hiện, được chuyển thể từ tiểu thuyết "The Wizard of Oz" của tác giả Gregory Maguire.

Trước khi tham gia "Wicked", Ariana Grande có kinh nghiệm diễn xuất trong các phim "Don’t Look Up" (hai ngôi sao Leonardo Di Caprio và Jennifer Lawrence đóng chính), "Victorious" và "Sam & Cat". Trong khi đó, nữ diễn viên Cynthia Erivo gây tiếng vang khi nhận đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc ở giải Oscar 2020 với phim "Harriet" (2019) và giải Emmy 2021 với phim "Genius: Aretha" (2021).

Dương Tử Quỳnh có hơn 40 năm trong làng điện ảnh, cô góp mặt trong nhiều bộ phim được đông đảo khán giả yêu mến như: "The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor", "Supercop", "Tomorrow Never Dies", "Crouching Tiger", "Hidden Dragon", "Memoirs of a Geisha hay Crazy Rich Asians".

Cô cũng tham gia hàng loạt thương hiệu phim lớn nhất tại Hollywood như: "Avatar", "Star Trek", "Kung Fu Panda"... Giới phê bình nhận xét, Tử Quỳnh là một trong những diễn viên gốc Á có chỗ đứng vững chắc nhất tại làng điện ảnh Mỹ.