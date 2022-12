Dương Tử Quỳnh là ứng cử viên số một cho giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay với vai diễn trong "Everything Everywhere All at Once". Nữ diễn viên đã được tạp chí nổi tiếng TIME vinh danh là Gương mặt đại diện của năm.

Dương Tử Quỳnh năm nay 60 tuổi và đã vào nghề từ giữa những năm 80. Nữ diễn viên đã xuất hiện trong một số bộ phim ăn khách như "Crazy Rich Asians", "Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings", "Ngọa hổ tàng long", "Kung Fu Panda 2"... Tuy nhiên, thành công "mang tính biểu tượng" mà nữ diễn viên đạt được chính là khi vào vai chủ tiệm giặt là Evelyn Wang trong bộ phim truyền hình đa vũ trụ "Everything Everywhere All at Once" của A24, được công chiếu vào đầu năm nay.

Dương Tử Quỳnh giành giải thưởng lớn: "Cả Châu Á đang dõi theo tôi"

Dương Tử Quỳnh nhận giải thưởng Gương mặt đại diện của năm do TIME bình chọn. (Ảnh: IT).

Trong cuộc phỏng vấn với TIME, Dương Tử Quỳnh đã thảo luận về sức mạnh của một gương mặt tiêu biểu, cụ thể là chưa từng có một phụ nữ châu Á nào giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar. "Tôi đã nghĩ về giải thưởng đó. Và không chỉ riêng tôi mà dường như toàn bộ cộng đồng châu Á đều nghĩ về nó. Họ đến gặp tôi và nói: "Bạn đang biến điều đó thành sự thật", nữ diễn viên chia sẻ.

Cô cho biết thêm: "Tôi phải dồn hết tâm huyết vào cơ hội có một không hai này, bởi vì tôi không biết cơ hội tiếp theo là khi nào... Tôi nghĩ đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi, đó là luôn sợ cơ hội duy nhất sẽ trôi qua tầm tay".

Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng thường an ủi bản thân vì làm việc quá độ trong quá khứ: "Tôi nói với cơ thể, tôi xin lỗi. Hãy tha thứ vì tất cả điều tôi gây ra cho bạn. Và cảm ơn bạn!". Minh tinh tự nhận qua giai đoạn sung sức, có những người nói cô không được như thời đôi mươi, không thể làm những động tác đòi hỏi thể chất tốt như bấy giờ.

Tuy nhiên, nữ diễn viên không buồn vì những nhận xét đó vì thời gian giúp cô học được nhiều hơn, hiểu biết hơn. Dương Tử Quỳnh biết cách duy trì sự bền bỉ của bản thân. Vóc dáng nghệ sĩ không thay đổi nhiều vì cô chăm sóc bản thân tốt hơn khi còn trẻ.

TIME cũng vinh danh ban nhạc Blackpink là Nhóm giải trí của năm và nghệ sĩ đồng quê Mickey Guyton Breakthrough là Nghệ sĩ của năm. Nhân vật của năm sẽ được công bố vào ngày mai (8/12).

Kể từ giữa những năm 1980, Dương Tử Quỳnh liên tục đóng các vai hành động và võ thuật dù không được đào tạo bài bản. Các vai diễn trong những bộ phim như: "Police Story 3: Super Cop", "The Heroic Trio and Wing Chun"... đã cho thấy cô trở thành một ngôi sao hành động và dẫn đến những vai diễn ấn tượng trong "Ngọa hổ tàng long", "Hồi ức của một Geisha" và "The Lady". Những kinh nghiệm đó đã mang lại cho Dương Tử Quỳnh vai diễn Scian, một chiến binh có cuộc đời chìm ngập trong đau thương và kỹ năng đấu kiếm vô song. Với việc Netflix sẽ phát hành "The Witcher: Blood Origin" vào dịp Giáng sinh, khán giả không phải chờ lâu hơn nữa để thấy Dương Tử Quỳnh hành động một lần nữa.