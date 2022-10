Dương Tử Quỳnh tham gia phim "Transformers"

Mới đây, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh và Pete Davidson được cho là sẽ tham gia bộ phim "Transformers: Rise of the Beasts" trong vai trò lồng tiếng cho sản phẩm sắp tới của Paramount.

Đạo diễn Steven Caple Jr của "Rise of the Beasts" đã chia sẻ tin tức về việc cặp đôi tham gia sản xuất thông qua một bài đăng trên Instagram, có hai video khác nhau từ các buổi ghi hình - video đầu tiên với Davidson và video thứ hai với Dương Tử Quỳnh.

Dương Tử Quỳnh lồng tiếng cho một nhân vật tên là Airazor, trong khi Davidson lồng tiếng cho Mirage. Cả hai tham gia cùng dàn diễn viên bao gồm Anthony Ramos và Dominque Fishback, những người sẽ đóng vai chính trong phim và trong các vai người thật đóng.

Dương Tử Quỳnh và Pete Davidson tham gia "Transformers: Rise of the Beasts". (Ảnh: IT).

"Rise of the Beasts" sẽ đưa loạt phim "Transformers" trở về những năm 1990, khoảng thời gian mà các bộ phim của Paramount chưa diễn ra. Bộ phim được cho là giới thiệu Maximals và Terrorcons, hai nhóm người ngoài hành tinh sẽ đứng về phía trong cuộc chiến trên Trái đất giữa Autobots và Decepticons.

Trong câu chuyện "Transformers", nhân vật của Dương Tử Quỳnh, Airazor là một thành viên của Maximals, là hậu duệ của Autobots. Cô có thể biến đổi thành ngoại hình giống chim ưng.

Mirage là một robot tự động trước đây đã xuất hiện trong các bộ phim "Transformers" của Paramount, được lồng tiếng bởi cố diễn viên Francesco Quinn trong "Transformers: Dark of the Moon" năm 2011.

"Transformers: Rise of the Beasts" được sản xuất bởi Lorenzo di Bonaventura, Michael Bay, Mark Vahradian và Duncan Henderson. Entertainment One, studio giải trí của Hasbro, điều hành sản xuất, trong khi Skydance và New Republic Pictures là đồng tài trợ và điều hành sản xuất.

"Rise of the Beasts" sẽ đánh dấu bộ phim "Transformers" đầu tiên kể từ "Bumblebee" ra mắt năm 2018. (Ảnh: IT).

Các tình tiết trong "Rise of the Beasts" vẫn còn trong tấm màn bí mật, mặc dù bộ phim diễn ra vào năm 1994 và theo chân các nhà khảo cổ học ở Brooklyn trong một cuộc phiêu lưu khắp thế giới cùng với Maximals, Predacons và Terrorcons. Sau đó là một nhóm các Decepticons phản diện cải trang thành quái vật. Predacons cũng chủ yếu xuất hiện dưới dạng nhân vật phản diện, "Rise of the Beasts" sẽ có hình dạng cải trang thành xe cộ. Các biến thể của Transformer không có gì mới đối với loạt phim, với các Dinobots xuất hiện lần đầu trong "Transformers: Age of Extinction" năm 2014.

"Rise of the Beasts" sẽ đánh dấu bộ phim "Transformers" đầu tiên kể từ "Bumblebee" ra mắt năm 2018, với sự tham gia của Hailee Steinfeld và John Cena. Giống như "Rise of the Beasts", "Bumblebee" đóng vai trò như một phần phụ của cốt truyện chính của phim "Transformers", diễn ra vào những năm 1980 và đóng vai trò là phần tiền truyện của Autobot. Kể từ khi bộ phim đó ra mắt, Paramount đã háo hức tiếp tục sản xuất loạt phim, bắt tay vào thực hiện "Rise of the Beasts". Phần tiếp theo của "Bumblebee" cũng đang được phát triển, mặc dù tin tức vẫn chưa được công bố.