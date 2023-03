Thành công của Dương Tử Quỳnh tại Oscar 2023 và bất bình đẳng giới tại Hollywood

Tuổi tác là một vấn đề được quan tâm tại Hollywood, đặc biệt với nữ giới. Với các nữ diễn viên, dù có đẹp, tài năng hay quyến rũ đến đâu, họ luôn luôn được "nhắc nhở" rằng có một chiếc đồng hồ đang lặng lẽ đếm ngược thời gian trong sự nghiệp của họ.

Trong khi đó, đàn ông trong ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood có sự nghiệp dài hơn đáng kể so với phụ nữ. Như các nữ diễn viên đã nhấn mạnh nhiều lần, không hiếm khi các nam diễn viên ở độ tuổi 60 vẫn đóng vai nam chính trong các bộ phim lãng mạn, có mối quan hệ yêu đương với các nữ diễn viên trẻ hơn nhiều.

Trong đêm trao giải Oscar vừa qua, Dương Tử Quỳnh đã nhắc tới tiêu chuẩn kép này. Trong bài phát biểu khi nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95, cô chỉ ra sự phân biệt giới tính tại Hollywood, khi các đạo diễn thẳng tay loại bỏ các nữ diễn viên giàu kinh nghiệm khi họ đã dần trôi qua thời kỳ nhan sắc đỉnh cao.

Dương Tử Quỳnh nhận tượng vàng Oscar 2023. (Ảnh: IT).

"Các nàng ơi, đừng nghe ai nói rằng các nàng đã hết tuổi xuân. Đừng bao giờ từ bỏ", nữ diễn viên của "Everything Everywhere All at Once" nói trong những tiếng vỗ tay từ khán phòng.

Dương Tử Quỳnh là người phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải thưởng này, cách ngày sinh nhật 61 của cô chỉ vài tháng. Theo thống kê của Sky News, độ tuổi trung bình của các nữ diễn viên thắng giải Oscar là 39, trong khi đó nam là 42. Như vậy, Dương Tử Quỳnh cao hơn tới gần 21 tuổi so với mặt bằng chung.

Thành công của Dương Tử Quỳnh tại Oscar 95 và bất bình đẳng giới tại Hollywood

Khoảng cách giới tính trong ngành điện ảnh tại Hollywood đã thu hẹp trong 6 năm qua. Có thể kể tới, giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Oscar đã được trao cho phụ nữ trên 40 tuổi trong những năm qua. Frances McDormand giành giải vào năm 2018 và 2021 khi cô lần lượt ở tuổi 60 và 63 tuổi; Olivia Colman 45 tuổi khi giành chiến thắng năm 2019; Renée Zellweger đã 50 tuổi khi cô giành chiến thắng vào năm 2020 và Jessica Chastain 44 tuổi khi cô giành chiến thắng vào năm ngoái.

Tuy nhiên, theo giáo sư điện ảnh và truyền thông Lan Duong tại Đại học Nam California, sự thay đổi gần đây tại Oscar không phải là một dấu hiệu của sự thay đổi rộng hơn, có ý nghĩa hơn trong cả ngành công nghiệp điện ảnh.

Lan Duong nhận định, việc phân biệt đối xử theo độ tuổi không biến mất vì các bộ phim vẫn được sản xuất với mục đích đáp ứng sở thích của đàn ông, dẫn đến việc phụ nữ gặp thiệt thòi. "Thường đó là một cái nhìn từ góc độ đàn ông, đa phần là hướng vào cơ thể của những người phụ nữ trẻ, thường là những người có thân hình đẹp và tràn đầy sức sống", bà nói.

Một nghiên cứu vào năm 2020 của TENA và Viện Nghiên cứu Giới tính trong Truyền thông Geena Davis cho thấy rằng: "Những người phụ nữ lớn tuổi được miêu tả trong phim thường xa rời thực tế và không mang tính đại diện".

Theo nghiên cứu, trong số các nhân vật đủ 50 tuổi trở lên, có 75% là nam. Không có nhân vật nữ trên 49 tuổi xuất hiện trong vai chính, trong khi có hai người đàn ông trên 50 tuổi được vào vai chính. Ngoài ra, các nhân vật nữ trong độ tuổi này thường bị miêu tả là cô độc (19%) và ở nhà (16%) nhiều hơn nhân vật nam.

Tuy nhiên, theo bà Duong, vẫn còn hy vọng các nữ diễn viên trung niên hoặc lớn tuổi sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp tục làm nghề và giữ được sự chú ý của công chúng. Điều này phụ thuộc vào doanh thu từ bộ phim.

Bà Duong nói rằng, sự thành công của "Everything Everywhere All at Once" cho thấy, khán giả sẵn lòng, thậm chí háo hức để xem một người phụ nữ như Dương Tử Quỳnh, từ một nữ hoàng võ thuật vào vai một người phụ nữ già đang lâm vào khó khăn khi làm một người mẹ vất vả, xử lý những vấn đề của cô con gái đồng tính. Bộ phim đã thu về gần 74 triệu USD tại Mỹ và hơn 106 triệu USD trên toàn thế giới.

"Thành công đó nói lên khán giả sẵn sàng chấp thuận những hình ảnh khác lạ của người phụ nữ trên màn ảnh", bà Duong cho hay.