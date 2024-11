Đường Vành đai 3 qua Bình Dương: Bàn giao mặt bằng chậm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các gói thầu

Đường Vành đai 3 qua Bình Dương chậm bàn giao mặt bằng

Đường Vành đai 3 qua Bình Dương có 2 dự án thành phần: Dự án thành phần 6 (bồi thường, hỗ trợ và tái định cư), và dự án thành phần 5 (xây dựng, với gói thầu xây lắp).

Dự án thành phần 6 có tổng diện tích đất thu hồi bổ sung cho thực hiện dự án gần 80ha; có khoảng 1.535 trường hợp chịu ảnh hưởng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương (Ban quản lý) cho biết, đến nay, công tác bàn giao mặt bằng cho các gói thầu được 65,1ha, đạt 81,5%. Tiến độ bàn giao mặt bằng dự án thành phần 6 chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

Khu vực giải tỏa trắng để lấy mặt bằng thi công đường vành đai 3 ở phường An Thạnh (TP.Thuận An). Ảnh: Nguyên Vỹ

Trong đó, đoạn qua TP.Dĩ An (gói thầu xây lắp 1) còn lại 37/532 trường hợp chưa bàn giao. Đoạn qua TP.Thủ Dầu Một còn lại 22/209 trường hợp chưa bàn giao. Đoạn qua TP.Thuận An còn lại 310/797 trường hợp chưa bàn giao.

Dự án thành phần 5 có tổng chiều dài 26,6km, bao gồm: Nút giao Tân Vạn (dài 2,39km); đoạn Bình Chuẩn - sông Sài Gòn (dài 8,9km); đoạn trùng đường Mỹ Phước - Tân Vạn dài 15,3 km).

Kế hoạch vốn 2024 với dự án thành phần 5 là hơn 1.949,4 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân 773,1 tỷ đồng (chủ yếu từ nguồn vốn Trung ương, địa phương giải ngân 0 đồng); mới đạt 39,6%.

Gói thầu XL1 (thi công xây dựng nút giao Tân Vạn) đang tiếp tục nhận mặt bằng, và thi công cọc nhồi.

Gói thầu XL2 (thi công xây dựng nút giao Bình Chuẩn) có giá trị khối lượng thi công đạt 138,9/490,9 tỷ đồng, tỷ lệ đạt 28,3%; hiện đang thi công cọc nhồi và hạng mục cống thoát nước.

Gói thầu XL3 (đoạn từ Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn) đã thi công đạt 13,7%; đang tiếp tục tiếp nhận mặt bằng và thi công cọc khoan nhồi.

Gói thầu XL4 (thi công xây dựng cầu Bình Gởi) có khối lượng thi công đạt 54%.

Gói thầu XL3 đường vành đai 3, đoạn qua xã An Sơn (TP.Thuận An). Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Trần Hùng Việt – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, do công tác bàn giao mặt bằng chậm, không liên tục nên ảnh hưởng tiến độ thi công các gói thầu xây lắp.

Ban quản lý kiến nghị UBND TP.Dĩ An, Thuận An cùng các Trung tâm phát triển quỹ đất phấn đấu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 11/2024.

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành đai 3 qua Bình Dương

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 đoạn đi qua 4 xã phường của TP.Thuận An dài 7,64km. So với các địa phương khác, TP.Thuận An có diện tích thu hồi và số hộ dân, tổ chức chịu ảnh hưởng rất lớn.

Tổng diện tích đất của dự án là 73,11ha . Trong đó, đất thu hồi có bồi thường là 49,56ha (chiếm 67,78%). TP.Thuận An có 177 hộ giải tỏa trắng phải bố trí tái định cư.

Công tác bàn giao mặt bằng chậm, không liên tục đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các gói thầu xây lắp đường vành đai 3. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch UBND TP.Thuận An cho biết, thành phố đang tập trung thẩm định phê duyệt các tài sản nằm ngoài đơn giá theo quy định của UBND tỉnh.

Do số lượng tài sản nhiều, nhiều chủng loại cần thẩm định và phê duyệt; một số hồ sơ pháp lý của các tổ chức, cá nhân không rõ ràng nên cần nhiều thời gian phối hợp thẩm tra, củng cố pháp lý để thực hiện bồi thường theo đúng quy định.

Khó khăn nữa là chính sách pháp luật có sự thay đổi (Luật đất đai 2024 có hiệu lực) ảnh hưởng đến công tác bồi thường.

Theo đó, việc bố trí tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ dân (theo quy định của Luật Đất đai 2024), thì tiền sử dụng đất được áp dụng theo đơn giá của bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành.

Tuy nhiên, tỉnh Bình Dương lại chưa ban hành bảng giá đất mới, gây khó khăn trong việc bồi thường.

TP.Thuận An kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành hoặc điều chỉnh bảng giá đất để người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước khi được giao đất tái định cư.

"Nếu trong thời gian chưa ban hành bảng giá đất mới thì nên cho phép áp dụng đơn giá đất cụ thể tại các khu tái định cư đã được xây dựng và phê duyệt đơn giá cụ thể', ông Tâm kiến nghị.

Từ nay đến cuối năm 2024, TP.Thuận An sẽ khởi công Khu tái định cư An Thạnh để giao đất cho các hộ giải tỏa trắng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương khảo sát tiến độ dự án xây dựng khu tái định cư An Thạnh phục vụ dự án đường vành đai 3. Ảnh: Nguyên Vỹ

UBND TP.Thuận An cho biết, trên địa bàn phường An Thạnh, dự kiến đến giữa tháng 11 sẽ có tổng cộng 29 trường hợp sẽ bàn giao. Xã An Sơn đến cuối tháng 11 sẽ có 34 trường hợp bàn giao. Phường Bình chuẩn đến cuối tháng 11 sẽ có 11 trường hợp bàn giao.

Các trường hợp còn lại, UBND TP.Thuận An sẽ vận động bàn giao trong tháng 12/2024, trong đó có 1 trường hợp dự kiến phải cưỡng chế.

Thực hiện chiến dịch cao điểm 60 ngày đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh (từ ngày 15/10 đến 15/12/2024); các ngành, địa phương, trong đó có Thuận An đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 3 theo kế hoạch đề ra.

"Công việc này sẽ thực hiện liên tục để có mặt bằng thi công, và sẽ làm quyết liệt hơn trong những ngày tới", ông Tâm nhấn mạnh.