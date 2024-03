Đường Vành đai 3 qua Bình Dương phải hoàn thành chậm nhất tháng 3/2026

Đó là chỉ đạo được ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nêu ra tại buổi làm việc mới đây.

Nỗ lực giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3 qua Bình Dương

Đường Vành đai 3 qua Bình Dương có tổng chiều dài khoảng 26,6 km. Trong đó, nút giao Tân Vạn dài 2,4 km; đoạn Bình Chuẩn - sông Sài Gòn dài 8,9 km; đoạn trùng đường Mỹ Phước - Tân Vạn dài 15,3 km.

Trong dự án thành phần 5 về xây lắp, gói thầu XL1 dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn các nhà thầu trong tháng 3/2024.

Gói thầu XL2 thi công đạt khối lượng 15% so với khối lượng hợp đồng. Gói thầu XL3 (đoạn Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn) đã động thổ ngày 7/1. Gói thầu XL4 thi công đạt khoảng 20% so với khối lượng hợp đồng.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương khảo sát tiến độ thi công các gói thầu đường Vành đai 3 qua Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Dự án đường Vành đai 3 qua Bình Dương có khoảng 1.496 trường hợp người dân bị ảnh hưởng. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất là khâu quan trọng, then chốt trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Tại buổi làm việc mới đây với lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương, các nhà thầu thi công dự án cho biết vẫn còn một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng. Đường Vành đai 3 cũng có 15 vị trí công trình hạ tầng kỹ thuật phải di dời.

Các nhà thầu kiến nghị TP.Thuận An, TP.Dĩ An sớm hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật (hệ thống điện, thoát nước…). Đồng thời đảm bảo nguồn cát đắp nền đường để phục vụ thi công dự án.

Ông Trần Hùng Việt – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, cho biết công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đến nay đã thu hồi diện tích xây dựng 113,7ha; đạt tỷ lệ 88% trên tổng diện tích 129ha.

Gói thầu nút giao Bình Chuẩn (thuộc dự án thành phần 5) nằm trên địa bàn phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An. Ảnh: Trần Khánh

Hiện nay tiến độ dự án đường Vành đai 3 đang được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên trên địa bàn TP.Thuận An, đoạn nút Bình Chuẩn, vẫn còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Ban Quản lý dự án đề nghị UBND TP.Thuận An nỗ lực hoàn thành 100% công tác mặt bằng trong quý II/2024, đồng thời di dời các hạ tầng kỹ thuật để phục vụ cho công tác thi công.

Vành đai 3 qua Bình Dương phải hoàn thành chậm nhất tháng 3/2026

Đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương có khoảng 459 trường hợp đủ điều kiện tái định cư, được bố trí tại 9 khu tái định cư có sẵn tại TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An và TP.Dĩ An.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP.Thuận An, cho biết thành phố đang phê duyệt chi trả với các trường hợp còn lại của dự án đường Vành đai 3, chi trả tiền và vận động bàn giao mặt bằng toàn dự án.

Dự án đường Vành đai 3 tại vị trí cầu Bình Gởi, TP.Thuận An. Ảnh: Phương Chi

Dự án Khu tái định cư An Thạnh hơn 6,5ha ở phường An Thạnh (TP.Thuận An) sẽ là nơi bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa trắng dự án đường Vành đai 3 cũng như các dự án trọng điểm khác.

Để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, TP.Thuận An cũng kiến nghị cho phép thực hiện hỗ trợ chi phí tạm cư cho các hộ dân trong thời gian chờ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bố trí lại nền tái định cư đối với các hộ dân có nhu cầu tái định cư tại chỗ, ông Tâm chia sẻ.

TP.Dĩ An có 511 trường hợp phải đền bù giải phóng mặt bằng nằm trên 2 phường Bình An và Bình Thắng, và khoảng 300 trường hợp giải tỏa trắng. Đến nay, TP.Dĩ An đã tổ chức chi trả 318 trên tổng số 393 hồ sơ với số tiền gần 2.000 tỷ đồng, đạt gần 70%.

Ông Nguyễn Tuấn Thảo - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Dĩ An, cho biết địa phương cố gắng trong quý II/2024 sẽ tiếp nhận toàn bộ mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư. TP.Dĩ An sẽ tập trung hoàn thành các dự án tái định cư còn lại để bốc thăm, giao đất cho các trường hợp bị giải tỏa trắng.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi trao đổi với các hộ dân bị giải tỏa trắng ở do dự án đường Vành đai 3, TP.Thuận An. Ảnh: Phương Chi

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết tỉnh sẽ làm việc với các địa phương để đảm bảo nguồn cát xây dựng.

Trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu việc nạo vét đường thủy nội địa kết hợp thu hồi khối lượng sản phẩm để làm vật liệu san lấp, tôn tạo mặt bằng cho các công trình.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các địa phương tập trung công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân để cuộc sống của người dân tại nơi ở mới.

Thời gian tới, các sở ngành địa phương phải đảm bảo đạt và vượt tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo chậm nhất tháng 3/2026 phải hoàn thành toàn dự án đường Vành đai 3, trước tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao (tháng 6/2026).