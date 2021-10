"Easy on Me" của Adele đạt 20 triệu lượt xem sau 10 tiếng ra mắt

Adele - Easy On Me.

Ngày 15/10, đúng như chia sẻ từ trước đó, Adele đã chính thức ra mắt đĩa đơn mới của mình có tên "Easy on Me". Ca khúc này là "màn dạo đầu" cho album "30" sẽ được nữ ca sĩ dành tặng cho người hâm mộ vào ngày 19/10.

"Easy on Me" là lời tâm sự của cô về cuộc hôn nhân tan vỡ với người chồng cũ Simon Konecki. Cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn vào giữa năm 2021. Ca khúc chủ đạo cho album "30" kể lại sự buồn bã, tiếc nuối, nhưng cũng đầy quyết tâm vực dậy của Adele. Với gam màu đen trắng chủ đạo, MV mở đầu bằng cảnh Adele thu xếp hành lý rời khỏi nhà và khép lại cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Adele ra mắt đĩa đơn "Easy on Me". (Ảnh: People).

Ca khúc này gây ấn tượng mạnh đối với người nghe theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, trong bản nghe thử được nữ ca sĩ chia sẻ hồi đầu tuần. Adele trở về với sở trường khiến cô nổi danh, đó là khoe chất giọng thiên phú trên nền nhạc piano trữ tình. Còn nhớ cách đây hơn 10 năm, Adele khiến cả thế giới sửng sốt với ca khúc "Chasing Pavements" trên nền nhạc piano tương tự. Người nghe bản nghe thử "Easy on Me" tự hỏi rằng: Liệu sau 40 giây piano độc tấu, họ có được thưởng thức điều gì tuyệt vời hơn trong đoạn điệp khúc hay không?



Câu trả lời đã được nữ ca sĩ dành tặng cho người nghe, toàn bộ ca khúc dài hơn 4 phút, chỉ là bản tự truyện của Adele cùng cây đàn dương cầm. Đâu đó trong bản nhạc, có những nhịp điệu rất nhẹ khác, nhưng về cơ bản vẫn chỉ là sự hòa quyện giữa cây dương cầm và chất giọng quyến rũ của Adele.

Thứ hai, ca khúc "Easy on Me" là lời tự sự của Adele gửi tới người nghe. Không còn là Adele buồn bã trong album "21" mà giờ đây là người phụ nữ hòa mình vào sự sụp đổ của một mối quan hệ. Greg Kurstin khiến cho bài hát có một chút hương vị của "Hello", khi Adele trở lại với người cũ đã từng xa cách, nhưng lần này cô giải thích lý do chứ không còn cầu xin như trước. "Em vẫn chỉ là một đứa trẻ", một đoạn điệp khúc trong bài hát. "Em không có cơ hội để lựa chọn những hành động của mình... Vì vậy, hãy nhẹ nhàng với em".



"Easy on Me" làm người nghe liên tưởng tới "Hello". (Ảnh: Variety).

Lời tự sự của Adele

Chủ nhân ca khúc "Hello" trong nhiều bài phỏng vấn đã chia sẻ, việc ly hôn của cô diễn ra không phải chỉ bởi cả hai đã có những quyết định sai lầm. Họ muốn bắt đầu một thứ gì mới, rời xa khỏi cuộc hôn nhân đi vào bế tắc. Vì vậy, trong ca khúc này, Adele không tìm kiếm sự đổ lỗi mà cô chỉ muốn chia sẻ nguyên nhân sự tan vỡ. Ca khúc này cũng đánh dấu việc cô mang cảm xúc phức tạp của mình vào giai điệu, khác với những chỉ trích, buộc tội trong các ca khúc trước đây của cô.

Adele đã đưa ra một lời biện hộ, hay nói cách khác là một lời xin lỗi cho chuyện tình của cô và chồng cũ. "Không có chỗ cho chúng ta thay đổi. Khi cả đã lún sâu vào con đường riêng. Anh không thể phủ nhận em đã cố gắng như thế nào. Em đã thay đổi cả con người tôi để đặt anh và con lên trước. Nhưng em phải từ bỏ thôi", Adele cất giọng ca trong "Easy on Me".

Trong khi mở đầu của MV, khung cảnh trước khi bài hát bắt đầu đượm buồn. Cô đang cố gọi điện để nói chuyện với một "darling", có thể là một đứa trẻ hoặc là tình yêu mới, vừa dọn dẹp nhà cửa và thu dọn đồ đạc lên một chiếc xe bán tải. Nữ ca sĩ đã không chọn một cái kết u uất cho bài hát. Cô bùng nổ và phá vỡ những rào cản trong tâm hồn bằng một nụ cười sảng khoái ở kết MV.

Video được quay vào tháng trước tại Quebec dưới hợp tác của Adele với đạo diễn Xavier Dolan. Sự kỳ vọng cho đĩa đơn này đủ cao đến mức trên YouTube với 100.000 người đã đăng nhập vào trang của nữ ca sĩ ngay trước khi bài hát được công chiếu. Trong vòng 45 phút đầu tiên, lượt xem trên YouTube đã lên đến 650.000 lượt. Hiện tại, sau hơn 10 tiếng, lượt xem MV "Easy on Me" đã lên tới 19 triệu lượt.