Em trai bị anh ruột đâm ngay trước cửa nhà, tử vong tại bệnh viện ở Long An

Sáng 18/7, thông tin từ Công an huyện Châu Thành (Long An), đối tượng Phạm Văn Hồng Vũ (56 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) cầm dao đâm chết em ruột đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An thụ lý về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Hồng Lợi (53 tuổi, ngụ cùng ấp).

Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng giết người. Ảnh: T.L

Khoảng 16 giờ ngày 17/7, do hai anh em ruột có mâu thuẫn với nhau thời gian trước đó, sau khi đi nhậu ở nhà bạn, đối tượng Vũ chạy xe máy đến nhà anh Hồng Lợi tại ấp 4, xã Hiệp Thạnh để nói chuyện.

Có men rượu trong người nên người anh kiếm chuyện gây sự lớn tiếng, anh Hồng Lợi cũng cự cãi qua lại dẫn đến không kiềm chế bực tức. Lúc này, đối tượng Vũ lấy con dao lao tới đâm trúng vào ngực của anh Lợi. Không kịp phản ứng, nạn nhân té xuống nền gạch bất tỉnh.

Gia đình nhanh chóng chở anh Lợi tới Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đến 22 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cùng các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi của vụ án.

Đối tượng Vũ bị công an bắt giữ về hành vi giết người.