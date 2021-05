Emart "bỏ chạy", các đại gia bán lẻ ngoại đang làm ăn ra sao tại Việt Nam?

Sau 6 năm tấn công thị trường Việt Nam, tập đoàn bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc là Emart đã quyết định rút lui, trước mắt nhượng quyền thương hiệu lại cho Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương. Không chỉ Emart mà Big C, Aeon, Lotte Mart, MM Mega Market… cũng đặt kỳ vọng rất nhiều vào thị trường Việt Nam. Các đại gia bán lẻ ngoại này đang làm ăn ra sao?

Đại gia bán lẻ ngoại Lotte Mart, MM Mega Market làm ăn ra sao?

"Người anh em" cùng đến từ Hàn Quốc với Emart là Lotte Mart. Dù đến với thị trường bán lẻ Việt Nam từ rất sớm nhưng đến nay, Lotte Mart dường như vẫn chưa thể đạt được kỳ vọng mục tiêu.

Vào Việt Nam cuối năm 2008, Lotte Mart mở siêu thị đầu tiên tại quận 7, TP.HCM. Giai đoạn 10 năm đầu tiên tại Việt Nam, Lotte Mart mong muốn có từ 25-30 siêu thị để bán hàng cho người Việt. Tuy nhiên, đến nay, sau 13 năm, tức hơn một thập kỷ, Lotte Mart vẫn chỉ mới có 15 siêu thị tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Lotte Mart hiện có 15 siêu thị tại Việt Nam.

Không chỉ không đạt chỉ tiêu về mở chuỗi, thông tin công bố kết quả tài chính gần nhất của Lotte Mart tại thị trường Việt Nam cũng tiết lộ những con số không khả quan. Cụ thể, năm 2017, doanh thu của Lotte Việt Nam là 5.268 tỷ đồng nhưng lỗ lũy kế gần 800 tỷ đồng.

Thời điểm đó, Giám đốc Tài chính Công ty CP Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam - ông Jeong Seong Won, cho biết giai đoạn 10 năm đầu tiên tại Việt Nam, tập đoàn đã chi gần 9.000 tỷ đồng để đầu tư cho 13 trung tâm thương mại và đại siêu thị.

Người đứng đầu bộ phận tài chính của Lotte Mart Việt Nam cũng thừa nhận doanh nghiệp phải chi nhiều cho khuyến mãi, quảng cáo, dịch vụ… nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. Và các trung tâm hoạt động hiệu quả vẫn chưa thể bù được các trung tâm còn lại và chi phí đã đầu tư.

Sau lần công bố đó, từ năm 2018 đến nay, đại gia bán lẻ Hàn Quốc đã thận trọng hơn trong việc mở mới, ghi nhận chỉ có thêm 2 siêu thị được khai trương và vẫn còn cách khá xa so với mục tiêu về độ phủ. Cuối năm 2019, mảng kinh doanh online của Lotte Mart là sàn thương mại điện tử lotte.vn cũng bị đóng cửa sau 3 năm hoạt động.

Metro Cash & Carry của người Đức cũng báo cáo lỗ nặng tại Việt Nam trước khi bán lại cho một đại gia bán lẻ Thái Lan với giá gần 900 triệu USD hồi năm 2015. Vào Việt Nam năm 2002, Metro liên tục báo lỗ, mỗi năm từ 89-160 tỷ, tổng lỗ lũy kế âm gần 600 tỷ đồng.

Thời điểm về tay chủ mới, Metro sở hữu 19 siêu thị. Đầu năm 2017, thương hiệu quen thuộc này bất ngờ đổi tên thành MM Maga Market. Suốt 6 năm qua, dưới tên thương hiệu mới, MM Mega Market chỉ mở mới thêm 2 điểm bán.

Big C, Aeon tăng tốc

Kể từ khi Central Group mua lại Big C với giá hơn 1 tỷ USD vào năm 2016, gần đây, đại gia bán lẻ Thái Lan có nhiều động thái quyết liệt tại thị trường Việt Nam. Central Retail - đơn vị quản lý chuỗi siêu thị Big C, liên tục mở mới nhiều điểm bán, mới nhất là Go! Thái Nguyên - đây được coi là đại siêu thị lớn nhất Việt Nam với số vốn đầu tư 540 tỷ đồng.

Ông chủ Big C sẽ tăng tốc trong năm nay, bất chấp dịch bệnh. Ảnh: Hồng Phúc.

"Năm 2021, chúng tôi dự kiến giải ngân khoản đầu tư khoảng 6,6 tỷ Bath (211 triệu USD), để mở mới 4 trung tâm thương mại và đại siêu thị Go! tại Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thái Bình, Lào Cai và 1 siêu thị mini G! ở Tây Ninh", CEO Central Retail Việt Nam - ông Philippe Broianigo, tuyên bố.

Bên cạnh đó, Central Retail sẽ tiến hành chuyển đổi 8 đại siêu thị Big C thành đại siêu thị GO! và chuyển đổi 7 siêu thị Big C thành siêu thị Tops Markets, để dần "khai tử" thương hiệu Big C sau nhiều năm thâu tóm.

Đặc biệt, Central Retail cũng công bố trong 5 năm tới sẽ đầu tư khoảng 1,1 tỷ USD để mở rộng kinh doanh tại 55 tỉnh thành của Việt Nam. Số tiền này sẽ được đầu tư để mở rộng quy mô để tập trung phát triển đa ngành, đa nền tảng để gia tăng sự hiện diện của tập đoàn tại Việt Nam.

Vào Việt Nam năm 2014, khá muộn so với những đại gia bán lẻ khác nhưng Tập đoàn Aeon (Nhật Bản) lại có nhiều dấu ấn.

Trong năm đầu tiên vận hành, Aeon Việt Nam đã đạt doanh thu gần 1.300 tỷ đồng. Năm 2016, doanh thu của Aeon gấp 3 lần 2014 và không còn thua lỗ khi có được hơn 50 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, sang năm 2017, lãi trước thuế nâng lên 200 tỷ đồng. Báo cáo kết quả kinh doanh tích cực và được người Việt đón nhận, đại gia bán lẻ Nhật Bản đang tăng tốc mở chuỗi tại Việt Nam, bất chấp dịch bệnh.

Aeon đang có 6 siêu thị với sức mua tốt. Dự kiến, đến năm 2024, Aeon Việt Nam sẽ có thêm 14 trung tâm mua sắm mới, nâng tổng số trung tâm tại Việt Nam lên con số 20.