English Champion 2021 chính thức mở cổng đăng ký

Bước sang mùa giải thứ 8, English Champion được iSMART Education tổ chức với phiên bản hoàn toàn mới lấy chủ đề "Be A Global Citizen", hứa hẹn thu hút hơn 30.000 học sinh tham gia tranh tài. Vẫn giữ nguyên quy mô toàn quốc như các mùa giải trước nhưng English Champion 2021 sẽ có những thay đổi về format (cách thức thi), nội dung và hình thức câu hỏi.

Theo đó, English Champion 2021 có 3 vòng thi, thí sinh sẽ sử dụng 100% tiếng Anh để trình bày, giải quyết nhiều vấn đề xung quanh các lĩnh vực Toán, Khoa học, Xã hội. Vòng 1 với tên gọi "We are Advocates" - Người đồng hành dự kiến diễn ra từ ngày 26 - 27/06/2021, các thí sinh sẽ thi trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến tự do để kiểm tra kiến thức Toán - Khoa và các kỹ năng: Nghe - Đọc hiểu - Tư duy bằng tiếng Anh. Thí sinh đạt đủ số điểm yêu cầu sẽ bước tiếp vào vòng 2.

Vẫn là hình thức thi trực tuyến tự do, vòng 2 mang tên gọi "We are Protectors" - Người bảo vệ, dự kiến diễn ra vào ngày 03 - 04/07/2021. Các thí sinh sẽ phải trải qua 2 chặng thi để kiểm tra kỹ năng đọc hiểu - nghe tiếng Anh và kỹ năng nói thông qua các chủ đề Toán/ Khoa học/ Xã hội.

Ở vòng 2, các thí sinh phải vượt qua thử thách ở từng chặng. Độ khó của các câu hỏi sẽ được tăng lên rõ rệt qua từng chặng thi, đồng nghĩa với việc bên cạnh kiến thức, các em cần có kỹ năng tổng hợp thông tin, kỹ năng giải quyết vấn đề, suy luận, cùng khả năng sắp xếp thời gian hợp lý.

Với tên gọi "We are Changemakers" - Người bứt phá, vòng chung kết English Champion 2021 dự kiến được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào ngày 11/07/2021. Các thí sinh sẽ được chia thành 3 bảng (bảng A: khối 3-4, bảng B: khối 5-6, bảng C: khối 7-8) dự thi theo 2 hình thức cá nhân và nhóm.

Đặc biệt, vòng Chung kết English Champion 2021 sẽ diễn ra phần thi Debate (tranh biện) đối kháng giữa những thí sinh xuất sắc nhất của 2 miền (miền Nam và miền Bắc) theo hình thức livestream trực tuyến tại địa điểm thi. Tiết mục đặc biệt nhất này sẽ được trực tiếp trên các kênh truyền thông của English Champion.

Bà Trương Hồng Nhi, Trưởng ban học thuật English Champion 2021 cho biết: "Tham gia English Champion 2021, thí sinh sẽ được mở rộng kiến thức xung quanh các lĩnh vực Toán, Khoa học, Xã hội thông qua các chủ đề thi mới mẻ, được kết hợp giữa chương trình của Việt Nam và Quốc tế. Có thể nói, English Champion không chỉ là sân chơi học thuật mà ở đó các em sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2, English Champion còn là nơi giúp các em phát triển mạnh các kỹ năng mềm của thế hệ công dân toàn cầu tương lai như kỹ năng hùng biện, tranh biện, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng thuyết trình..."

Với chủ đề "Be A Global Citizen", English Champion 2021 có sự đổi mới về thể lệ và cách thức thi so với các mùa giải trước, chắc chắn sẽ đem lại những bất ngờ và thử thách cho các thí sinh. Bên cạnh các hạng mục giải thưởng dành cho Quán quân, Á quân cùng giải Nhóm xuất sắc nhất toàn quốc, Ban tổ chức English Champion 2021 còn trao thêm giải thưởng Toán - Khoa dành cho thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi.

English Champion 2021 chính thức mở đăng ký tại website www.englishchampion.edu.vn từ 7g00 sáng ngày 01/04 đến hết ngày 06/06/2021. Đồng thời, phụ huynh và các em học sinh có thể tham gia nhóm English Champion tại địa chỉ bit.ly/group-English-Champion-2021 để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cập nhật thông tin xung quanh sân chơi này.