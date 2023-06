Bớt căng thẳng nhưng vẫn sẽ cắt điện nếu tình huống cực đoan

Theo đó, EVN cho biết trong những ngày gần đây, mực nước các hồ thuỷ điện đã được nâng lên, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục, được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và sự chia sẻ, phối hợp của lãnh đạo các tỉnh, thành phố, tình hình cung ứng điện đã được cải thiện.

EVN thông báo từ ngày 23/6, hệ thống điện tại miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu (Ảnh: EVN)

EVN cho biết, từ ngày 23/6/2023 hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện. Tuy nhiên, do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện.

EVN gửi lời cảm ơn sự chia sẻ, cảm thông của khách hàng sử dụng điện và thành thật xin lỗi do việc tiết giảm điện trong thời gian qua.

Trong sáng nay 22/6, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục AT&MT) báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện, trong đó nêu rõ, lưu lượng về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc bộ, Tây Nguyên ổn định, tăng so với hôm qua; Khu vực Đông Nam bộ lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ; Bắc Trung bộ, duyên hải Nam Trung bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc bộ tăng nhẹ; Khu vực Bắc Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ, duyên hải Nam Trung bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Mực nước các hồ khu vực duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành.

Theo Cục ATMT, lưu lượng, mực nước tại các hồ thủy điện thấp, dự báo lượng nước về các hồ trong thời gian tới chưa cao, các nhà máy thủy điện khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ chủ yếu điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, phát điện cầm chừng để đảm bảo an toàn tổ máy khi vận hành, nâng cao mực nước phát điện.

Đơn vị này cũng cho biết, một số hồ xấp xỉ mực nước chết: Thác Bà, Bản Vẽ, Đồng Nai 3; Một số hồ mực nước thấp: Thác Mơ. Một số thủy điện phát điện cầm chừng với lưu lượng, mực nước, công suất thấp: Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ, Đồng Nai 3. Khu vực Bắc bộ đã bước vào mùa lũ, tuy nhiên lưu lượng về các hồ chứa thấp. mực nước hồ tăng chậm, phát điện cầm chừng.

Cục Cục ATMT dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới các hồ khu vực Bắc bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ tăng nhẹ; Khu vực Bắc Trung bộ, duyện hải Nam Trung bộ dao động nhẹ, ở mức thấp.

Số liệu cập nhật tính đến 20 giờ ngày 22/6, hầu hết các thuỷ điện phân bố ở Tây Nguyên, Nam Trung bộ và Bắc Trung bộ đã phát điện, tại miền Bắc tình hình các nhà máy thuỷ điện khó khăn hơn, vẫn chỉ có Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình xả nước phát điện, các nhà máy thuỷ điện khác dù nước về hồ trên mực nước trên song các thuỷ điện vẫn tích nước để phục vụ nhu cầu phụ tải tăng cao thời gian tới.