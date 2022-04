EVNHANOI nỗ lực đảm bảo cung ứng điện mùa hè năm 2022

EVNHANOI nhận đinh, dịch bệnh được khống chế, các ngành kinh doanh, dịch vụ quay trở lại hoạt động bình thường và tăng tốc khiến mức tiêu thụ điện tăng cao ngay trong mùa hè năm nay.



EVNHANOI đang nỗ lực đảm bảo cung ứng điện hè năm 2022

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang dần được kiểm soát, theo đó việc sản xuất kinh doanh trên toàn thành phố sẽ được khôi phục. Nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta, nhất là các đô thị lớn như Hà Nội sẽ ở mức cao. Hệ thống điện quốc gia vẫn cơ bản đáp ứng đủ điện, nhưng khu vực miền Bắc lại tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện cục bộ từ tháng 5 đến tháng 7, khi thời tiết được dự báo là nắng nóng cực đoan kéo dài, nền nhiệt trên 36 độ C trong một số giờ cao điểm. Dự báo năm 2022 hệ thống điện miền Bắc nói chung và hệ thống điện TP.Hà Nội nói riêng vận hành rất căng thẳng trong hè 2022 do phụ tải tăng cao đột biến.

Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội diễn tập xử lý tình huống cực đoan

Theo thống kê của EVNHANOI, công suất sản lượng quý I năm 2022 cũng đã ghi nhận sản lượng lớn nhất 62,255 triệu kWh ngày 22/02 (tăng 19% so với tháng 02/2021); công suất đỉnh 4.120 MW lúc 18h ngày 22/02 (tăng 20,1% so với tháng 02/2021). Do dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, theo đó việc sản xuất kinh doanh trên toàn thành phố đã khôi phục dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

EVNHANOI khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR)

Trước thực tế này, câu chuyện lo điện cho vào mùa hè năm 2022 cũng nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Để chuẩn bị ứng phó một cách chủ động với các kịch bản có thể xảy ra và đảm bảo cấp điện an toàn liên tục trong mọi tình huống, ngay từ tháng 9 năm 2021, EVNHANOI đã xây dựng các phương án cấp điện mùa hè 2022.

Đồng thời, các Công ty Điện lực cũng dồn sức rà soát và thay thế, bổ sung một số tuyến đường dây đã cũ, thi công, đấu nối, lắp đặt các thiết bị điện như: đường dây, trạm biến áp để phục vụ đảm bảo điện mùa hè góp phần đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định cho mùa hè 2022. Để đảm bảo an ninh cung - cầu, EVNHANOI đã xây dựng các phương án điều chỉnh phụ tải, làm việc với chính quyền địa phương và các khách hàng lớn về việc điều chỉnh phụ tải, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, thời gian ca kíp.

EVNHANOI cùng các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án 110kV, 220kV

EVNHANOI đồng loạt triển khai đầu tư xây dựng, bổ xung các trạm biến áp 110kV, 220kV trên địa bàn Hà Nội đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của khách hàng. Đến ngày 31/3/2022, EVNHANOI đã khởi công 02 công trình lưới điện 110kV; khởi công 140 công trình, đóng điện 14 công trình lưới điện trung, hạ thế với tổng năng lực thiết bị đưa vào vận hành 25 MBA/9,3 MVA; 103,9km dây dẫn trung thế; 103,2km dây dẫn hạ thế các loại. Các trạm được xây dựng mới được trang bị công nghệ hiện đại cùng hệ thống điều khiển từ xa và không người trực.

Bên cạnh việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng lưới điện (cải tạo đường dây, xây dựng thêm đường dây mới, nâng công suất máy biến áp, thêm trạm biến áp mới) để đảm bảo nguồn cấp, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao, điều mà EVNHANOI cũng muốn gửi tới khách hàng là sự chung sức, phối hợp với ngành điện để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

EVNHANOI triển khai nâng cấp đường dây để đảm bảo nguồn cấp

EVNHANOI lên kế hoạch tăng cường công tác ứng trực với hàng nghìn ca trực để kịp thời xử lý các sự cố về điện trên địa bàn thành phố. Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, không thực hiện lập kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện cao, trung hạ thế và chủ động thông báo khách hàng hoãn các kế hoạch vận hành đã được phê duyệt theo quy định khi nhiệt độ môi trường ≥ 36°C (theo dự báo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia) trừ trường hợp khẩn cấp có nguy cơ sự cố đe dọa mất an toàn hệ thống điện.

Để đảm bảo việc cung cấp điện an toàn, liên tục, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện (bao gồm khung giờ từ 11giờ đến 14 giờ và từ 18 giờ đến 23 giờ hàng ngày).

Trong quá trình sử dụng điện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVNHANOI (Tổng đài 19001288 phục vụ 24/7) để được tiếp nhận, tư vấn và giải đáp.