EVNHANOI tuyên truyền sử dụng điện an toàn tiết kiệm

EVNHANOI đã chủ động tăng cường kiểm tra rà soát hệ thống mạng lưới điện Tổng công ty từ thiết bị, hệ thống lưới điện đang quản lý. Đồng thời hướng dẫn, khuyến cáo người dân, cơ quan, các nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phòng ngừa cháy nổ điện.

EVNHANOI khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phòng ngừa cháy nổ điện. Ảnh: PV

Bên cạnh công tác tuyên truyền, EVNHANOI hỗ trợ kiểm tra và tư vấn cách đấu nối điện đảm bảo an toàn và PCCC. Ảnh: PV

EVNHANOI tư vấn khách hàng kiểm soát sản lượng điện hàng ngày trên App EVNHANOI, từ đó kiểm soát điện năng tiêu thụ cũng như kịp thời phát hiện các bất thường trong quá trình sử dụng điện (như rò rỉ, chạm chập…) để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Ảnh: PV

EVNHANOI khuyến cáo những nguy cơ mất an toàn từ hệ thống dây dẫn được đấu nối không đúng kỹ thuật. Ảnh: PV

EVNHANOI tư vấn những kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Bảo Long (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi nhận thấy việc sử dụng điện an toàn và PCCC là rất quan trọng. Tôi sẽ kiểm tra lại hệ thống điện trong toàn nhà và đấu nối lại các vị trí chưa đảm bảo kỹ thuật. Tuyên truyền đến các khách thuê trọ về những kiến thức trên tờ rơi để đảm bảo an toàn về điện cũng như phòng chống cháy, nổ."

EVNHANOI khuyến cáo những quy định về an toàn trong phòng cháy chữa cháy và những chỉ dẫn, hướng dẫn bước đầu để khắc phục ngọn lửa tránh lan rộng, đồng thời giữ an toàn tính mạng cho mọi người khi có hỏa hoạn xảy ra. Ảnh: PV

EVNHANOI khuyến cáo khách hàng lựa chọn tiết diện dây dẫn phù hợp để đề phòng trường hợp quá tải gây hư hỏng thiết bị và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ảnh: PV

EVNHANOI phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao đồng thời ký cam kết sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ. Ảnh: PV

Bên cạnh những nỗ lực của ngành điện, các lực lượng chức năng thì người sử dụng điện cần nâng cao kiến thức, kỹ năng để chủ động ngăn ngừa các tai nạn, sự cố cháy, nổ do việc sử dụng điện gây ra nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân cũng như góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, khi có nhu cầu sử dụng thêm các thiết bị tiêu thụ điện cần phải rà soát, đánh giá lại hệ thống đường dây dẫn, thiết bị bảo vệ có đáp ứng yêu cầu hay không. Trường hợp hệ thống điện không bảo đảm phải cải tạo, thay thế đồng bộ trước khi đưa vào sử dụng; thay thế kịp thời các thiết bị hư hỏng hoặc không bảo đảm yêu cầu, quy định an toàn về PCCC.