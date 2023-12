Dịp Giáng sinh 2023, các fan của bốn cô gái Blackpink dường như được "chiêu đãi" bởi toàn những thông tin cực "nóng". Lisa đã tung video cover ca khúc "My Only Wish" của Britney Spears, là món quà Giáng sinh dành tặng người hâm mộ. Đây là những thước phim thơ mộng được Lisa quay lại Paris (Pháp). Video hiện đã thu hút gần 4 triệu lượt xem trên YouTube.

Ca khúc đánh dấu sự đổi mới trong phong cách âm nhạc của Lisa, người vốn được biết đến với phong các mạnh mẽ và những đoạn rap quen thuộc.

Fan Blackpink "nửa mừng, nửa lo" hậu Giáng sinh

Lisa đã tung video cover ca khúc "My Only Wish" của Britney Spears, là món quà Giáng sinh dành tặng người hâm mộ. Clip: Lisa Youtube.

"Quà Giáng sinh cho Blinks của tôi… Chúc các bạn có một kỳ nghỉ tuyệt vời", Lisa chia sẻ trước khi phát hành bản cover và đăng tải nó lên kênh YouTube.

Bản cover này làm hồi sinh bài hát "Lone Holiday" trong album "Platinum Christmas" của Jive Records năm 2000, trong đó có Britney Spears cùng nhiều nghệ sĩ hàng đầu khác tham gia.

“My Only Wish (This Year)” là sản phẩm solo đầu tiên của Lisa từ album “Lalisa” năm 2021, và là đĩa đơn độc lập sau "SG" hợp tác với DJ Snake, Ozuna và Megan Thee Stallion. Trong năm 2023, Lisa đã xuất hiện nổi bật trên “Shoong!” của ca sĩ Taeyang.

Bên cạnh đó, Blackpink cũng hé lộ những kế hoạch lớn cho khoảng thời gian sau Giáng sinh, họ sẽ giới thiệu buổi hòa nhạc thực tế ảo mang tên “Blackpink: A VR Encore”, được phát sóng trực tuyến vào ngày 26/12.

Tin tức "hot" thứ ba từ Blackpink xuất hiện trước Giáng sinh khi Jennie, một trong những thành viên tài năng của nhóm thông báo rằng, cô sẽ ra mắt nhãn hiệu và công ty riêng của mình mang tên OA vào năm mới.

OA là chữ viết tắt của ODD ATELIER, công ty do Jennie sáng lập hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Ảnh: YG.

Tuy nhiên, trái ngược với sự nồng nhiệt của người hâm mộ, phản ứng im ắng của 3 thành viên Backpink còn lại gây chú ý. Việc cả Lisa, Rose và Jisoo không tương tác với bài đăng của Jennie dấy lên nhiều nghi vấn về tình đoàn kết như gia đình mà họ thường chia sẻ. Trong khi Jennie Kim thông báo cô lên chức CEO thì Lisa đăng ảnh chơi Giáng sinh ở Pháp, Rose khoe bộ ảnh chụp với quà Giáng sinh và cún cưng. Jisoo cũng cập nhật mạng xã hội với hình ảnh đeo băng đô sừng và trang phục đậm màu Noel.

Quyết định mở công ty riêng của Jennie đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông Hàn Quốc. Mới đây, trang tin Business Post đã tiết lộ thông tin mới nhất về hợp đồng cá nhân giữa Blackpink và YG. Theo đó, có lo ngại rằng hợp đồng độc quyền cá nhân giữa YG và các thành viên Blackpink đang gặp khó khăn. Thậm chí, có nguy cơ rằng hoạt động nhóm sẽ bị ảnh hưởng.

Business Post cho biết, vào ngày 26/12, thông tin từ ngành giải trí đã cho thấy việc mở công ty của Jennie đã gây ảnh hưởng đáng kể đến hợp đồng cá nhân độc quyền mà YG Entertainment đặt ra cho tất cả thành viên.

Truyền thông Hàn Quốc dự đoán rằng, Lisa và Jisoo cũng có thể sẽ thành lập công ty cá nhân trong tương lai. Ngoài ra, có những dự đoán về việc hiệu lực của hợp đồng độc quyền công bố vào ngày 6/12 có thể sẽ không "mạnh mẽ" như mong đợi.

Vấn đề này trở nên quan trọng vì YG Entertainment phụ thuộc nhiều vào hoạt động của Blackpink, nhóm nghệ sĩ hàng đầu mang lại nguồn doanh thu cho công ty. Theo Hyundai Motor Securities, doanh thu liên quan đến Blackpink của YG Entertainment dự kiến sẽ chiếm từ 63-75%, còn tỷ trọng lợi nhuận hoạt động là hơn 85% vào năm 2023.

Kim Hyeon Yong, một nhà nghiên cứu tại Hyundai Motor Securities, chia sẻ quan điểm rằng, ngay cả khi hợp đồng độc quyền được gia hạn cho cả nhóm, giảm hiệu suất hoạt động là không tránh khỏi nếu hợp đồng cá nhân của từng thành viên không được ký kết.

"Nếu hợp đồng cá nhân được gia hạn cho cả 4 thành viên thì doanh thu liên quan đến Blackpink có thể duy trì ở mức 70-80%. Tuy nhiên, nếu thấp hơn thì doanh thu có thể giảm đáng kể, thậm chí xuống dưới 50%. Điều này sẽ được hiểu là một tin tức tiêu cực lớn", ông Kim Hyeon Yong bày tỏ. Có thể nói, khi công ty quản lý của mỗi thành viên thay đổi, tần suất hoạt động của Blackpink cũng có thể giảm đi. Điều này là do khi tham gia vào hoạt động cá nhân, các thành viên sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động khác như diễn xuất và giải trí.