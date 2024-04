FDI Long An chiếm 80% vốn đầu tư khu vực miền Tây

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An Trần Văn Tươi cho biết, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) quý I năm 2024 ước đạt 4,83%. Trong đó ở khu vực 1 tăng 2,96%; khu vực 2 tăng 5,35% và khu vực 3 tăng 6,22%.

Tốc độ tăng trưởng này cao hơn so cùng kỳ, qua đó cho thấy, tình hình kinh tế địa phương đang phục hồi tăng nhanh.

Khu đô thị mới Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Long An đã được cấp phép đầu tư với diện tích hơn 900 ha. Ảnh: Thiên Long

Về đầu tư nước ngoài, tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 21 dự án, tăng 4 dự án so với cùng kỳ, với vốn đầu tư cấp mới 166 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 21 dự án, tăng 6 dự án với vốn điều chỉnh tăng là 29,66 triệu USD, tăng 16,52 triệu USD so cùng kỳ.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.282 dự án FDI, vốn gần 11.180 triệu USD; trong đó có 635 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư 4.213 triệu USD.

Đối với đầu tư trong nước, 3 tháng đầu năm 2024, Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án, tăng 2 dự án so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký mới 2.300 tỷ đồng.

Quý I/2024 thành lập mới 503 doanh nghiệp, tổng vốn 6.985 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 39% số doanh nghiệp và tăng 67% số vốn đăng ký...

Chỉ năm 2023, Long An tiếp nhận 122 dự án FDI với tổng vốn 600 triệu USD. Trong khi toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 139 dự án với khoảng 740 triệu USD.

Con số này cho thấy, FDI của Long An chiếm hơn 80% tổng vốn đầu tư của khu vực.

Quý I/2024, FDI của Long An tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt là hoạt động đầu tư của Nhật Bản, Hàn Quốc...