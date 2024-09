Fed hạ lãi suất, chuyên gia dự báo 'nóng' về động thái của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định cắt giảm lãi suất của Fed là 'một bất ngờ'!

Trong cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ngày 17/18 tháng 9 năm 2024, Fed đã quyết định giảm phạm vi mục tiêu của Lãi suất Mục tiêu Quỹ Liên Bang (FFTR) 50 điểm cơ bản xuống phạm vi 4,75%-5,00%.

Theo Chủ tịch FOMC Powell, đây là mức cắt giảm sâu hơn so với kỳ vọng của giới chuyên gia (là -25 điểm cơ bản) và đánh dấu "khởi đầu tốt đẹp và mạnh mẽ" cho chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed. Fed cũng đã bỏ phiếu cắt giảm lãi suất dự trữ vượt mức (IOER) 50 điểm cơ bản xuống 4,90% trong khi vẫn giữ nguyên Thắt chặt định lượng (QT) không đổi.1



Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore).

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) nhận định "Quyết định mới nhất của FOMC là một bất ngờ so với dự báo của chúng tôi về kịch bản cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong bối cảnh kinh tế vẫn khá ổn định và lạm phát đang hạ nhiệt."

Sau cuộc họp FOMC vào tháng 9, Suan Teck Kin cho biết, nhóm nghiên cứu kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp còn lại của năm 2024. Trong đó, nhóm nghiên cứu của Ngân hàng UOB dự báo sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản trong thời gian còn lại của năm 2024 (tức là hai lần cắt giảm 25 điểm cơ bản, mỗi lần vào ngày 24/11 và ngày 24/12 của FOMC).

"Chúng tôi duy trì kỳ vọng cắt giảm 100 điểm cơ bản vào năm 2025 (mỗi lần cắt giảm 25 điểm cơ bản/quý)", ông Suan Teck Kin cho biết.

Trích Báo cáo CTCK An Bình (ABS).

Bên cạnh đó, nhóm phân tích cũng lưu ý đến hướng dẫn của ông Powell rằng: Các dự báo của Fed mặc dù không phải là một kế hoạch chắc chắn, nhưng vẫn cung cấp "một điểm khởi đầu tốt cho các nhà hoạch định chính sách nhìn nhận những gì đang diễn ra ở hiện tại".

Điểm khác biệt trong dự báo của nhóm phân tích Ngân hàng UOB so với Fed là mức lãi suất cuối cùng mà họ dự báo là 3,25%, dự kiến sẽ đạt được vào đầu năm 202. Trong khi đó, quan điểm dài hạn của Fed là 2,9%.

Nhưng như đã chỉ ra trước đó, Fed đã nâng mức trung vị trong dài hạn của Lãi suất mục tiêu (FFTR) trong hai Biểu đồ chấm (Dotplot) gần đây nhất, vì vậy nhóm phân tích Ngân hàng UOB cho biết, họ sẽ không ngạc nhiên khi lãi suất mục tiêu dài hạn sẽ được nâng lên mức 3,0% trong các báo cáo tiếp theo, do đó có khả năng hội tụ về mức dự báo lãi suất cuối cùng của nhóm này.

Fed hạ lãi suất sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam?

Theo nhận định của ông Suan Teck Kin, bất chấp tác động của cơn bão vừa qua và tỷ giá VND phục hồi đáng kể kể từ tháng 7, nhóm chuyên gia vẫn kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ duy trì lãi suất chính sách chủ chốt trong phần còn lại của năm 2024. Nguyên nhân do Ngân hàng Nhà nước vẫn 'để mắt' đến những rủi ro về lạm phát.

Tính từ đầu năm đến tháng 8, CPI chung tăng 4% so với cùng kỳ năm trước tính, chỉ thấp hơn một chút so với mục tiêu 4,5%. Áp lực tăng giá có thể mạnh hơn sau sự gián đoạn đối với sản lượng nông nghiệp, vì thực phẩm chiếm 34% trọng số CPI.

Dù vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể sẽ áp dụng một cách tiếp cận có mục tiêu hơn để hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong khu vực, thay vì triển khai một công cụ rộng rãi trên toàn quốc như cắt giảm lãi suất.

"Do đó, chúng tôi dự đoán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,50% hiện tại trong khi tập trung vào việc tạo điều kiện cho tăng trưởng tín dụng và các biện pháp hỗ trợ khác", ông Suan nói.

Nguồn: CTCK An Bình (ABS).

Tuy nhiên, ông Suan nhấn mạnh, việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản được Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ công bố tại cuộc họp tháng 9 có thể làm tăng khả năng (và áp lực) đối với Ngân hàng Nhà nước để xem xét nới lỏng chính sách một cách tương tự.



Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell (Ảnh: Getty Images).

Cùng đánh giá về động thái giảm lãi suất của Fed, CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) nhận định, việc giảm lãi suất USD giúp giảm áp lực đối với tỷ giá VND/USD và lãi suất tiền đồng. Điều này dẫn đến giảm chi phí vay vốn bằng ngoại tệ của Việt Nam; hỗ trợ kiềm chế lạm phát do tỷ giá tăng gây ra do Việt Nam vẫn đang phải nhập khẩu nhiều mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, nguyên vật liệu sản xuất chế biến chế tạo...

Mặt khác, tỷ giá giảm có thể khiến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam giảm sức cạnh tranh so với lúc tỷ giá cao kỷ lục, nhưng tác động này không quá lớn.

Đồng thời, đối với việc giảm lãi suất USD, ABS cho rằng sẽ giúp ổn định thị trường ngoại hối, góp phần xây dựng niềm tin vào giá trị đồng nội tệ trong quá trình thu hút đầu tư nước ngoài.

Không chỉ vậy, ABS cũng đánh giá đây là cơ hội để Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt hơn.