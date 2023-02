Gã khổng lồ Gazprom lập lực lượng an ninh tư nhân, tình báo Ukraine như 'ngồi trên đống lửa'

Tổng thống Vladimir Putin( phải) và Alexei Miller, Giám đốc điều hành của công ty năng lượng do nhà nước kiểm soát Gazprom. Ảnh AFP

Công ty năng lượng Gazprom thuộc sở hữu nhà nước chiếm đa số của Nga đã được ủy quyền thành lập cơ quan an ninh tư nhân của riêng mình, trong một động thái mà tình báo Ukraine cho là một phần của "cuộc chạy đua vũ trang" do chiến tranh thúc đẩy để phát triển một đội quân đánh thuê.



Chính phủ Nga đã cho phép gã khổng lồ năng lượng thành lập một tổ chức an ninh tư nhân vào ngày 4/2, với lý do đảm bảo an ninh cho ngành năng lượng của đất nước.

Nghị định trao cho Gazprom 70% quyền kiểm soát công ty thành lập, theo Pravda.

Bình luận ngày 7/2, cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng động thái này báo hiệu ý định bắt chước Tập đoàn Wagner do Yevgeny Prigozhin điều hành.

Tập đoàn Wagner đã đóng vai trò quan trọng với tư cách là người ủy nhiệm của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Gazprom đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Insider.

Các công ty quân sự tư nhân (PMC) về mặt kỹ thuật bị đặt ngoài vòng pháp luật ở Nga, với sắc lệnh của chính phủ Nga ủy quyền cho một công ty an ninh thông thường - loại hình mà bất kỳ công ty lớn nào cũng có thể hình dung được sẽ sử dụng để bảo vệ các địa điểm của mình.

Dale Buckner, Giám đốc điều hành của công ty bảo mật Global Guardian, nói với Insider: "Thời điểm rõ ràng là gây tò mò. Theo khuôn mẫu của Wagner, có lẽ là một giả định rất tốt vào thời điểm này".

Stepan Stepanenko, nhà nghiên cứu tại tổ chức tư vấn an ninh Hiệp hội Henry Jackson của Anh nói với Insider rằng, "hoàn toàn hợp lý" rằng trang phục Gazprom có thể hoạt động như một PMC.

Nếu thực thể mới hoạt động như một PMC, chúng ta có thể "chắc chắn" rằng "Putin đứng đằng sau, hoặc ít nhất là chấp thuận và lực lượng mới này sẽ có sự hỗ trợ từ quân đội", Stepanenko nói thêm.

Giám đốc điều hành của Gazprom, Alexei Miller, được coi là một trong số những người siêu ưu tú của Nga - những nhà tài phiệt có mối quan hệ đặc biệt với Putin, như Sam Tabahriti của Insider đã đưa tin trước đây.

Nhưng Stepanenko nói rằng ngay cả khi thực thể Gazprom bắt đầu hoạt động như một PMC, nghị định "không phải là một động thái rõ ràng đối với sự tham gia trực tiếp của Gazprom vào Ukraine."

Ông nói, để chiến đấu ở Ukraine, các binh sĩ tiềm năng của Gazprom sẽ phải cạnh tranh với quân đội thông thường và Wagner, trong khi sản xuất và hậu cần đã bị kéo dài.

"Mặc dù sức mạnh tài chính của Gazprom đủ lớn, nhưng không phải là một hố tiền mặt không đáy", ông nói thêm.

Buckner cho biết, việc đào tạo một lính đánh thuê tinh nhuệ cũng mất nhiều năm, sử dụng các cơ sở do nhà nước hỗ trợ và cần nhiều binh lính hơn.

"Tại sao Gazprom lại dễ dàng tuyển dụng hơn?" Buckner hỏi.

Ghi nhận các chuyến thăm gần đây của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới nhiều quốc gia châu Phi, Stepanenko gợi ý rằng động thái của Gazprom có thể liên quan đến việc cử người Nga đến các quốc gia như vậy. Tuy nhiên, ông Stepanenko cũng nói thêm rằng người Ukraine không cần lo lắng vì điều đó, bởi họ đang đối đầu rất tốt với Wagner và quân đội chính quy Nga.