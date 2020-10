Gần 100 gian hàng 'Made in Vietnam' thu hút người dân Hà Thành

Tối 23/10, Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, UBND TP. Hà Nội khai mạc Tuần hàng "Made in Vietnam-Tinh hoa Việt Nam" tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần hàng. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, bên cạnh việc góp phần thúc đẩy Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", chương trình còn góp phần giúp doanh nghiệp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước trong giai đoạn mới phòng, chống dịch Covid-19. Đối với thị trường trong nước, các doanh nghiệp bán lẻ như Central Retail với hệ thống phân phối rộng khắp sẽ là kênh tiếp thị, quảng bá thiết thực nhất, kênh lưu thông hàng hóa hiệu quả. Từ đó, không ngừng gia tăng tỷ lệ hàng Việt Nam tại các hệ thống bán lẻ hiện đại. Đơn cử, hiện tỷ lệ hàng Việt trong mảng kinh doanh thực phẩm tại các siêu thị GO!, Big C của tập đoàn Central Retail luôn duy trì hơn 90%.

Sự kiện diễn ra tại phố đi bộ thu hút đông đảo khách tham quan, dùng thử các sản phẩm. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Bên cạnh đó, các hệ thống phân phối nước ngoài còn là kênh xuất khẩu hàng hóa hiệu quả. Năm 2016, kim ngạch hàng Việt Nam xuất khẩu qua Tập đoàn Central Retail đạt 46 triệu USD, đến năm 2019 đã tăng lên 205 triệu USD mặc dù các mặt hàng có lợi thế xuất khẩu của Việt Nam phải cạnh tranh với các mặt hàng cùng loại tại Thái Lan.

"Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan không tổ chức được, tuy nhiên tôi hy vọng sẽ nhận được báo cáo xuất khẩu từ Central Retail Việt Nam, báo cáo tình hình xuất khẩu hàng Việt Nam với các thông tin khả quan", Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh.

Là một trong các đơn vị đồng tổ chức, ông Philippe Broianigo, Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail tại Việt Nam cho rằng: "Nhiều nhà sản xuất của Việt Nam làm ra sản phẩm rất tốt, nhưng họ chưa biết làm sao để bán hàng hiệu quả, trong khi đó, những câu chuyện về sản phẩm lại rất quan trọng để tạo nên giá trị gia tăng cho hàng Việt. Điều này rất quan trọng vì nó làm nên sự khác biệt cho từng mặt hàng cụ thể. Chúng tôi hy vọng thông qua Tuần hàng Made in Việt Nam – Tinh hoa Việt Nam lần này, sẽ góp phần thay đổi cách tiếp cận để hàng Việt ngày càng được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng."

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham quan gian hàng. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Tuần hàng "Made in Vietnam-Tinh hoa Việt Nam" lấy bối cảnh cây cầu Long Biên là hình ảnh chủ đạo, tượng trưng cho cây cầu kết nối tinh hoa, gần 100 gian hàng trong không gian cũng mang đậm tính nghệ thuật và ứng dụng cao. Các gian hàng sử dụng những hoạ tiết quốc bảo tinh tế trên hình ảnh đậm chất Việt như: Nón lá, cánh diều, dải lụa, mái ngói phố cổ là điểm nhấn tinh hoa Ban Tổ chức muốn giới thiệu đến người dân Thủ đô Hà Nội và vùng lân cận. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ thành công tốt đẹp, làm tiền đề để năm 2021, Central Retail thực hiện 2 sự kiện: Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan, và Tuần hàng "Made in Vietnam" tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt tại thị trường trong nước, cũng như nâng tầm cho hàng Việt tại thị trường quốc tế.

Trong khuôn khổ của tuần hàng sẽ diễn ra nhiều hoạt động, nổi bật như: Chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm Việt Nam vào chuỗi bán lẻ hiện đại của Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam và Thái Lan; trình diễn áo dài, biểu diễn nghệ thuật múa lụa "Tinh hoa Việt Nam"…

Tại hệ thống hơn 200 siêu thị, cửa hàng bao gồm GO!, Big C, Robins, Nguyễn Kim, Lan Chi… của Central Retail sẽ đồng loạt triển khai khu trưng bày, quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp tham gia Tuần hàng "Made in Việt Nam - Tinh hoa Việt Nam".

Cũng nhân dịp này, nhằm chung tay cứu trợ khẩn cấp bà con vùng lũ miền Trung, thông qua MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, Tập đoàn Central Retail trao tặng 10 tấn gạo hỗ trợ miền Trung. Đồng thời, phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, tại 200 siêu thị, cửa hàng của Central Retail sẽ đặt thùng quyên góp, nhằm kêu gọi tất cả khách hàng cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục lại cuộc sống sau bão lũ.

Sự kiện sẽ được diễn ra đến hết ngày 25/10/2020.