Ngày 25/7, Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài" cho các đơn vị hội nông dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội thi nhà nông đua tài lần thứ V tỉnh Thái Nguyên có sự tham gia của thí sinh đến từ Hội nông dân 9 huyện, thành phố của tỉnh Thái Nguyên (Clip: Hà Thanh).

Đây là lần thứ V, Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Thái Nguyên được tổ chức với sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Hội thi năm nay được tổ chức với chủ đề "Nông dân Thái Nguyên với văn hóa giao thông an toàn". Chủ đề lần này nhằm mục đích nâng cao kiến thức về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn với tinh thần "Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông" cho cán bộ, hội viên nông dân nói chung và mọi người dân trong tỉnh nói riêng.

Hội thi Nhà nông đua tài là hoạt động chính trị rộng lớn trong toàn hệ thống Hội nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức nhiều mặt cho cán bộ hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

Đây là hoạt động thiết thực của các cấp Hội và hội viên nông dân chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của Hội năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023, nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Thái Nguyên năm nay có sự góp mặt của 9 đội thi với gần 100 thí sinh đến từ 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được tuyển chọn thông qua 72 đội với tất cả 800 thí sinh dự thi, từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp huyện, thành phố.

Ông Phạm Văn Hà – Phó Chủ tịch Hội nông dân TP.Phổ Yên cho biết: Đến với hội thi nhà nông đua tài tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5, đội thi của hội nông dân TP.Phổ Yên mang đến 4 tiết mục với 10 diễn viên không chuyên tham gia với tinh thần giao lưu, học hỏi.

Qua hội thi này, nhằm tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tham gia giao thông an toàn để giảm thiểu 3 tiêu chí về an toàn giao thông trong những năm tới. Trong đó, mỗi đồng chí tham gia hội thi lần này sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực đến tất cả cán bộ, hội viên trên địa bàn.

Các tiết mục tham dự hội thi đã thể hiện được tinh thần, ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức và văn hoá tham gia giao thông an toàn, lành mạnh để đảm bảo sức khoẻ và an toàn tính mạng cho người dân.

Nhiều tiết mục đặc sắc đến từ các đội thi của 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Hà Thanh).

Thí sinh Nguyễn Thị Thu đến từ Hội nông dân huyện Đại Từ cho biết: Đến với hội thi lần này đội chúng em mang đến 4 tiết mục thông qua 4 phần thi: Chào hỏi, nghe nông dân nói, thể hiện tài năng và thuyết trình với thông điệp "An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà". Đến với hội thi ngày hôm nay, em thấy các đội thi đều thể hiện phần thi của mình hết sức tài năng, với thông điệp truyền tải rất thiết thực về chủ đề an toàn giao thông.

Thông qua hội thi lần này, Ban tổ chức sẽ lựa chọn đội tuyển để luyện tập và tham dự hội thi nhà nông đua tài vòng khu vực do Trung ương Hội nông dân Việt Nam tổ chức vào cuối tháng 8/2022 tại tỉnh Lai Châu.

Ông Dương Văn Tuyên – Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên cho biết: Thực hiện kế hoạch của Trung ương Hội nông dân Việt Nam về tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc, Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi nhà nông đua tài tỉnh Thái Nguyên lần thứ V.

Năm nay Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên lấy chủ đề là Nông dân Thái Nguyên với văn hoá an toàn giao thông. Trên cơ sở đó, Ban thường vụ Hội nông dân đã xây dựng kế hoạch, thể lệ và triển khai đến hội nông dân các huyện, thành phố. Từ đó, các huyện, thành phố đã tổ chức hội thi và lựa chọn đội tuyển luyện tập để tham gia hội thi cấp tỉnh. Nhờ đó, hội thi hôm nay đã thành công tốt đẹp.

Qua đánh giá của ban tổ chức và ban giám khảo, các đội tham dự cấp tỉnh đã có sự đầu tư rất công phu về nội dung kịch bản, diễn xuất cũng như nghiên cứu rất kỹ về chuyên đề về nông dân với văn hoá giao thông an toàn. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các đội thi.