Gần 3.000 "đầu cơ nghiệp" chết thảm vì rét đậm rét hại, nông dân được hỗ trợ gì không?

Gần 3.000 trâu bò chết rét, nông dân được hỗ trợ gì không?

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, rét đậm rét hại (tính đến 06h00 ngày 23/02) đã làm 2.921 con gia súc bị chết, tăng 1.562 con so với báo cáo ngày 21/2.

Trong đó, bị chết 2.461 con trâu, bò và 460 con gia súc khác. Bị thiệt hại nhiều nhất trong đợt rét đậm, rét hại này là Sơn La 1.009 con; Nghệ An 773 con; Hoà Bình 264 con; Điện Biên 163 con; Lạng Sơn 166 con; Lào Cai 139 con...

Anh Mùa A Của, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đau xót nhìn những con bê của gia đình chết vì thời tiết giá rét. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo Cục Chăn nuôi, mặc dù số gia súc bị thiệt hại chủ yếu là bê, nghé, con non mới sinh hoặc trâu, bò già, gầy ốm, song đó cũng là tài sản lớn của bà con, nhất là đối với những hộ chăn nuôi ở vùng sâu, xa.

Do đó, bên cạnh việc khẩn trương triển khai phòng chống đói rét cho gia súc, việc rà soát, thống kê vật nuôi bị thiệt hại do rét gây ra nhằm sớm có giải pháp hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại khôi phục sản xuất cũng hết sức cấp thiết.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cho biết, nếu so với các năm trước, các địa phương chống rét rất tốt. Tuy nhiên đợt rét vừa qua kéo dài nhiều ngày, khiến nhiều con bê non, trâu bò già không trụ được. Bên cạnh đó, có thể do bà con chưa áp dụng đúng các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc, vẫn thả rông trâu bò kiếm ăn khi nhiệt độ xuống thấp.

Nhiều hộ dân ở các xã vùng cao của huyện Bắc Yên thường chăn thả rông đàn gia súc nên khi trời chuyển rét đột ngột nhiều con trâu, bò... đã không chống chọi được với giá rét. Ảnh: Mùa Xuân.

Cũng theo đại diện Cục Chăn nuôi, căn cứ Nghị định 02/2017/NĐ-CP, đối với số gia súc, gia cầm bị chết rét, người chăn nuôi có thể được xem xét hỗ trợ thiệt hại khi đáp ứng tất cả các điều kiện:

Một là chăn nuôi không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương.

Hai là có đăng ký kê khai ban đầu và được UBND cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có). Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi. Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản kê khai, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận vào kê khai.

Ba là thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

Bốn là về thời điểm xảy ra thiệt hại: Đối với thiên tai, trong thời gian xảy ra thiên tai trên địa bàn phải được Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương xác nhận.

Để con trâu không bị chết rét người dân xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên (Sơn La) đã nhóm lửa sưởi ấm, dự trữ thức ăn. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo Nghị định 02, mức hỗ trợ đối với một số đối tượng gia súc bị thiệt hại do thiên tai (trong đó có thiệt hại do rét) như sau:

Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 500.000 - 2.000.000 đồng/con; trên 6 tháng tuổi, hỗ trợ 2.100.000 - 6.000.000 đồng/con. Hươu, nai, cừu, dê hỗ trợ 1.000.000 - 2.500.000 đồng/con.

Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 1.000.000 - 3.000.000 đồng/con; bò sữa trên 6 tháng tuổi, hỗ trợ 3.100.000 - 10.000.000 đồng/con.

Lợn đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 300.000 - 400.000 đồng/con; trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 450.000 - 1.000.000 đồng/con; lợn nái và lợn đực đang khai thác, hỗ trợ 2.000.000 đồng/con…

Để sớm được hỗ trợ thiệt hại, người chăn nuôi có gia súc bị thiệt hại, cần sớm khai báo đầy đủ số lượng gia súc, gia cầm, chuồng trại, vật tư chăn nuôi bị thiệt hại để báo chính quyền cơ sở nhằm để được hỗ trợ theo cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương.

Hồ sơ xin hỗ trợ gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai (theo mẫu); kèm theo Bản kê khai sản xuất ban đầu (theo mẫu); bảng thống kê thiệt hại do thiên tai có xác nhận của thôn, bản, khu dân cư.

Về nguyên tắc hỗ trợ, Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu (không phải đền bù thiệt hại).

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Trước tình trạng hàng trăm con trâu bò của người dân bị chết vì rét đậm, rét hại, UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương tuyên truyền cho người dân tăng cường phòng chống rét, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm.

"Người dân nào bị ảnh hưởng, thiệt hại khi gia súc, gia cầm bị chết báo cáo kịp thời lên chính quyền địa phương để thống kê, sau đó tỉnh sẽ có phương án hỗ trợ" - ông Hiếu khẳng định.

Ông Hiếu cũng khuyến cáo người dân trong thời tiết khắc nghiệt này không nên thả rông trâu, bò. Nếu thả rông trâu bò mà bị chết thì không thuộc diện nằm trong chính sách hỗ trợ.