Khổ! Sáng ra đã thấy trâu, bò chết rét, nông dân Bắc Kạn đau thắt ruột gan

Từ ngày 19-22/2, do rét đậm rét hại, kèm theo mưa kéo dài, nhiệt độ nhiều huyện miền núi ở tỉnh Bắc Kạn chỉ dao động từ 3 độ C đến 5 độ C, khiến nhiều cây trồng, vật nuôi chết rét.

Thiệt hại nặng nhất phải kể đến các huyện Na Rì, Ngân Sơn và Bạch thông.

Dù rét đậm rét hại, nhưng vẫn còn tình trạng người dân chủ quan trong việc che chắn, giữ ấm cho trâu, bò tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn

Ông Nguyễn Trọng Lăng, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, tính đến chiều 22/2, trên địa bàn huyện Ngân Sơn đã có 37 con vật nuôi (trâu, bò) chết do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại.

"Trâu bò chết do thời tiết quá khắc nghiệt, các hộ đồng bào quá khó khăn về nhân lực. Bên cạnh đó cũng có sự chủ quan của người dân," ông Lăng cho biết.

Một con nghé được người dân tại xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn bao bọc để chống rét đậm, rét hại. Ảnh: UBND huyện Bạch Thông cung cấp

Dù chính quyền địa phương đã chủ động tuyên truyền, nhưng nhiều hộ dân vẫn không trở tay kịp, nhất là đồng bào ở vùng sâu, nhân lực khó khăn.

Rét đến nhanh, rét đậm, rét hại nên một số trâu bò ở ngoài, đồng bào chưa kịp đưa về chuồng nên chết rét. Một số được đưa về che chắn rất tốt, nhưng do vật nuôi đã già, khi nhiệt độ đang từ 140C tụt xuống 50C, thậm chí 30C, nên trâu bò đã không chịu được nên ngã ra chết.

Theo Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn, các xã phía Bắc của huyện Ngân Sơn bị thiệt hại nặng nhất. Đặc biệt là tại xã Bằng Vân, số trâu, bò chết rét chiếm gần một nửa của cả huyện, do nhiệt độ ở đây quá thấp.

Ông Đinh Quang Hưng (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông kiểm tra công tác phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi tại xã Vi Hương. Ảnh: UBND huyện Bạch Thông cung cấp

Còn ông Đinh Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, riêng ngày 21/2, huyện Bạch Thông có 18 con trâu, bò bị chết rét. Ước tính thiệt hại của huyện Bạch Thông khoảng hơn 300 triệu đồng.

"Sáng 22/2, chúng tôi chia 2 đoàn đi kiểm tra các xã trong huyện. Nhìn chung, công tác phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, do thời tiết cực đoan nên vẫn có thiệt hại, trong đó chủ yếu là vật nuôi", ông Hưng cho hay.

Kiểm tra công tác phòng, chống rét cho cây mạ tại xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn sáng 22/2. Ảnh: UBND huyện Bạch Thông cung cấp

Tại huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn), tính đến ngày 22/2, cả huyện có trên 30 con trâu, bò chết rét. Riêng tại xã Kim Hỷ, có gần 20 con trâu, bò chết rét.

Ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện huyện Na Rì cho biết: "Dù công tác phòng, chống rét đã được chỉ đạo xuyên suốt từ huyện đến thôn nhưng do nhiệt độ quá thấp, kèm mưa nên vẫn không tránh được tình trạng vật nuôi chết vì lạnh".

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, tính đến trưa 22/2, tỉnh Bắc Kạn có 128 con vật (trâu, bò) nuôi bị chết rét. Đặc biệt, thiệt hại nặng nhất là tại các huyện Na Rì (37 con), huyện Ngân Sơn (36 con) và huyện Bạch Thông (25 con).



Ngoài ra, nhiều diện tích mạ bị ảnh hưởng do ngập, giao thông đường tuyến và giao thông nông thôn bị sạt lở. Theo tính toán, thiệt hại sơ bộ khoảng 2,5 tỷ đồng.

Cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác phòng chống rét cho vật nuôi tại thôn Lũng Cậu, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Phòng Nông nghiệp huyện Na Rì cung cấp

Được biết, trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự; Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị địa phương chủ động ứng phó rét đậm, rét hại.

Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng chống thiên tai cấp tỉnh, các cấp trực ban nghiêm túc, thường xuyên chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo đến người dân để chủ động phòng tránh rét, tổng hợp thống kê đánh giá thiệt hại theo quy định.