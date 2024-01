Gần 900 nghìn người đổ về “Vũ trụ Vin” từ Bắc chí Nam countdown đón năm mới

Trong ngày đầu năm mới 2024, "biển người" vẫn tiếp tục đổ về các tọa độ "ăn, quẩy, chơi" này để du xuân.

Tại miền Bắc, siêu quần thể Grand World Hà Nội (Vinhomes Ocean Park 3) đã trở thành tọa độ countdown hot bậc nhất chỉ sau 10 ngày khai trương. Đúng 0h ngày 1/1/2024, hơn 160.000 du khách tại đây đã cùng hò reo hạnh phúc trong giai điệu Happy New Year và màn pháo hoa đầy mãn nhãn.

Lễ hội countdown 2024 tại Grand World Hà Nội được tổ chức lần đầu tiên đã gây "bão mạng" và trở thành một trong những điểm đón năm mới hot bậc nhất cả nước. Hơn 400 gian hàng hoạt động hết công suất để phục vụ "biển người" không ngừng gia tăng. "Thực sự choáng ngợp khi được trải nghiệm không khí countdown hoành tráng và bùng nổ không kém các siêu điểm đến trên thế giới mỗi dịp năm mới như Sydney, Paris, New York...", anh Anh Tuấn, cựu du học sinh tại Úc, hào hứng.

Show thực cảnh The Grand Voyage với công nghệ 3D Mapping trên sân khấu thuyền lớn nhất châu Á cũng đã mãn nhãn hàng nghìn du khách thưởng lãm tối qua. Đây là show diễn miễn phí diễn ra mỗi tối với sự góp mặt của 62 diễn viên cùng công nghệ biểu diễn, âm thanh ánh sáng, nhạc nước hiện đại hàng đầu.

“Biển người” hội tụ, cùng bùng nổ với Đại nhạc hội The Greatest Show và các màn trình diễn sôi động từ các sao VPOP hạng A như Diva Hồng Nhung, Yến Trang, MONO,..

Không chỉ ở Grand World Hà Nội, khoảnh khắc chào đón năm mới tại các quần thể Vinpearl từ Hạ Long, Hội An tới Nha Trang, Phú Quốc cũng đều bừng sáng dưới "vũ điệu pháo hoa" tưng bừng và mãn nhãn. Hàng chục ngàn du khách đã được trải nghiệm thời khắc chuyển giao sang 2024 rực rỡ, đa phong cách với những màn trình diễn giải trí đỉnh cao, hội tụ ẩm thực tinh hoa trọn vẹn.

Tại Phú Quốc, từ 18 giờ, hàng ngàn du khách nô nức đổ về trung tâm Grand World Phú Quốc - để thưởng thức những màn trình diễn đỉnh cao của đại nhạc hội Wake Up Countdown Party với các ngôi sao ca nhạc Hoàng Dũng, Phương Vy Idol, Trang Pháp, Wren Evans… Trong khi đó, du khách cũng quy tụ về bãi biển Vinpearl Wonderworld Phú Quốc từ chiều để hòa mình vào dạ tiệc âm nhạc đón năm mới trên biển lớn nhất Việt Nam, cùng thưởng thức tinh hoa ẩm thực năm châu, nhâm nhi cocktail hay tham gia các vũ điệu Aloha sôi động.

Sức công phá cực đỉnh của chuỗi đại nhạc hội countdown tại Phú Quốc United Center tiếp tục cộng hưởng từ dạ tiệc chủ đề "Đêm may mắn" mùa thứ 2 tại quảng trường Corona Resort & Casino, đưa hàng ngàn khán giả vào hành trình âm nhạc ngập tràn hứng khởi và phấn khích đến tận 1 giờ sáng ngày đầu năm mới.

Vào đúng thời khắc giao thừa, màn trình diễn pháo hoa lộng lẫy nhất đồng loạt bùng nổ tại 3 điểm bắn thắp sáng bầu trời bắc đảo. "Liên hoàn vũ hội pháo hoa" tiếp tục ghi dấu Phú Quốc United Center là "điểm đến lễ hội mới của thế giới" mỗi dịp countdown đón năm mới.

Dưới bầu trời rợp ánh sáng huyền ảo, du khách hân hoan nâng ly chúc mừng năm mới sau hành trình trải nghiệm thăng hoa. "Wow, không khí thật tuyệt vời và những màn pháo hoa vô cùng ấn tượng. Đó là một đêm giao thừa đáng nhớ với cả gia đình tôi", Veselina Ivanova (25 tuổi, du khách Nga) chia sẻ.

Tại Nha Trang, lễ hội countdown tại quần thể Vinpearl cũng bùng nổ không kém. Hàng ngàn du khách chào đón năm mới 2024 giữa "vịnh biển thiên đường" đã hòa mình vào 4 đại tiệc countdown hoành tráng, đậm chất nghệ thuật, đưa nơi đây trở thành tâm điểm châu Âu lộng lẫy. Đó là rạp xiếc kỳ thú lấy cảm hứng từ The Greatest Showman hay các vũ điệu sôi động, màn diễn xiếc và ảo thuật độc đáo của dạ tiệc Vinpearl Le Cirque tại Vinpearl Convention Center Nha Trang.

Rộn ràng không kém là đại tiệc countdown hồ bơi thời thượng Big Ben BBQ Outdoor Party tại Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay hay đại tiệc Tropical New Year Eve tại Vinpearl Beachfront Nha Trang - điểm hẹn lễ hội thị thành hấp dẫn bậc nhất.

Còn tại Vinpearl Nam Hội An, đại tiệc countdown Cosmos Elegance Night đã đưa du khách bước vào chuyến hành trình xuyên không giữa miền di sản, chu du trở về với đêm giao thừa truyền thống của một phố Hội xưa và màn pháo hoa nghệ thuật huyền ảo. Trong khi đó, hàng ngàn du khách tham dự dạ tiệc Starry Night by the Bay tại Vinpearl Resort & Spa Hạ Long cũng được đắm chìm trong vẻ đẹp của những đoá hoa ánh sáng rực rỡ và nâng ly chúc mừng khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - mới đầy ý nghĩa trước phong cảnh kỳ vĩ của "vịnh biển kỳ quan".

Không chỉ là tọa độ countdown hot bậc nhất với các màn lễ hội hoành tráng, đỉnh cao với lượng người tham gia kỷ lục, "Vũ trụ Vin" còn là điểm đến "all-in-one" với muôn vàn trải nghiệm mua sắm, vui chơi, nghỉ dưỡng độc đáo xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.

Tại tổ hợp mua sắm - dịch vụ - ẩm thực Center Point (Vinhomes Ocean Park 2), trong những ngày cuối năm và đầu năm mới, lễ hội "Phố xuân mới - Tết tân thời" cũng thu hút hơn 3.000 cư dân và du khách với các hoạt động Tết 3 miền.

Tại miền Nam, ngay từ trước kỳ nghỉ lễ,, Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức) cũng tổ chức sự kiện đón chào năm mới 2024 với chủ đề "Sparkling Night" trên tuyến phố thương mại Broadway với các hoạt động đặc sắc. "Từ khi trở thành cư dân Vinhomes Grand Park, gia đình tôi không phải di chuyển vào trung tâm để tham gia lễ hội countdown nữa bởi không khí lễ hội ngay tại đại đô thị cũng không hề thua kém bất kỳ một lễ hội countdown hoành tráng nào", chị Diệu Anh, cư dân Vinhomes Grand Park, trầm trồ.

“Vũ trụ mua sắm - vui chơi - giải trí” Vincom trên khắp cả nước cũng không nằm ngoài danh sách các tọa độ “phải đến” mùa lễ hội. Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, hệ thống TTTM Vincom từ Bắc vào Nam đón hàng trăm nghìn người dân và du khách đến vui chơi, mua sắm, rinh về hàng ngàn ưu đãi và các phần quà siêu hấp dẫn.

Trong những ngày đầu năm mới 2024, "biển người" vẫn tấp nập đổ về các tọa độ "ăn, quẩy, chơi" "nhà Vin" từ Bắc chí Nam để tiếp tục hành trình trải nghiệm năm mới đầy ý nghĩa với loạt hoạt động lễ hội đặc sắc từ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí đỉnh cao cho đến ẩm thực, văn hoá tinh hoa. Đây chính là tiền đề tạo sức bật cho các điểm đến trong nước trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch năm châu, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.