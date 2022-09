Cụ thể, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961 - 4/10/2022), sáng 30/9, Công an TP.Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ gắn biển tên 3 liệt sĩ Công an nhân dân: Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội cùng đại diện gia đình gắn biển tên các liệt sĩ vào Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô. Ảnh: CACC

Dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Đảng uỷ Ban Giám đốc Công an TP, đại diện gia đình 3 liệt sĩ, cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, công an các quận, huyện, thị xã.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung và các lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cùng đại diện 3 gia đình liệt sĩ đã trang trọng thực hiện nghi thức gắn biển tên cho các liệt sĩ: Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô.

Người thân các liệt sĩ xúc động tại buổi lễ. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an TP.Hà Nội đã dành phút mặc niệm và dâng hương tưởng niệm anh linh các liệt sĩ, những người đã dũng cảm hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc.

Trước đó, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 1/8/2022, trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, các đồng chí Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc đã anh dũng hy sinh.

Ghi nhận thành tích đặc biệt trong chiến đấu, tinh thần dũng cảm hy sinh quên mình của 3 đồng chí, Chủ tịch nước đã truy tặng "Huân chương Chiến công hạng Nhất", Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công", Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với 3 đồng chí.

Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP.Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ tang, lễ an táng 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.