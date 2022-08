Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho gia đình 3 Cảnh sát PCCC hy sinh

Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội gửi vòng hoa viếng 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC

Chiều 5/8, tại Nhà tang lễ Quốc gia, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Lễ tang 3 liệt sĩ được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông.

Dự buổi lễ, về phía Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Về phía Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hà Nội, có ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; lãnh đạo đại diện cơ quan, ban, ngành thuộc TP Hà.Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi vòng hoa viếng 3 liệt sĩ.

Nghi thức phủ cờ lên áo quan các liệt sĩ được đội danh dự tiến hành trang nghiêm lúc 12h50.

Trong không khí trang trọng, xúc động, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc cho đại diện 3 gia đình liệt sĩ; trao Bằng "Tổ quốc ghi công" tặng đại diện các gia đình.

Đại tướng Tô Lâm trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiễn biệt 3 đồng đội. Đến dự lễ tang 3 liệt sĩ, còn có các Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an Hà Nội, các đơn vị, gia đình, người thân, đồng đội của thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Tiếp đó, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã công bố Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước; Quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định truy tặng Bằng khen của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc; và Quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Công bố các quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công Hạng nhất; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" và truy tặng các hình thức khen thưởng khác.

Đông đảo thân nhân, đồng đội, đồng nghiệp và người dân đã có mặt để chờ viếng, tiễn đưa các liệt sĩ.

Trước đó, sáng cùng ngày, rất đông người thân, đồng đội của ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đã đến viếng, tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Công an Hà Nội cho biết, lúc 17 giờ cùng ngày lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) theo tuyến đường: Nhà tang lễ quốc gia - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào Nghĩa trang Văn Điển.



Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông bên ngoài nhà tang lễ. Ảnh: Phạm Hưng

Trong các ngày 6/8, 7/8 và 9/8, từ 6 giờ đến 12 giờ, Ban tổ chức và gia đình tiếp nhận tro cốt 3 liệt sĩ tại nghĩa trang Văn Điển và xuất phát đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP.Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) theo tuyến đường: Nghĩa trang Văn Điển - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phùng Hưng - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Tây Tựu - nghĩa trang liệt sĩ TP.Hà Nội.

Các liệt sĩ: Thượng úy Đỗ Đức Việt, Thượng tá Đặng Anh Quân, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc Thông tin từ Bộ Công an cho biết, vào khoảng 13 giờ ngày 1/8, đám cháy bùng phát tại quán karaoke ISIS tại 231 phố Quan Hoa. Nhận được tin báo, lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) thuộc Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội lập tức triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, đến hiện trường. Với tinh thần dũng cảm không ngại khó khăn nguy hiểm, các chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa 8 người bị nạn tại quán karaoke ISIS thoát ra ngoài an toàn. Sau đó, 3 cán bộ, chiến sĩ quay lên các tầng trên của quán karaoke với hy vọng tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong đám cháy. Khi đang rà soát tại tầng 3 của quán karaoke ISIS thì vật liệu rơi xuống chặn cầu thang tầng 2 bít lối thoát, khiến 3 chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH hy sinh. Các chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ gồm Trung tá Đặng Anh Quân (đội trưởng), Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc. Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, cấp bách phục vụ quốc phòng, an ninh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định truy tặng Huân chương chiến công Hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công", Bộ trưởng Bộ Công an Quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với 3 chiến sĩ. Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.