Một loại gạo đặc sản Lai Châu để ở đâu bán cũng đắt như tôm tươi, nhà giàu thích ăn

Gạo Séng cù Than Uyên thơm ngon nức tiếng

Than Uyên được biết đến là vùng đất giàu tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp khi "sở hữu" cánh đồng rộng thứ 3 Tây Bắc – cánh đồng Mường Than. Nhiều giống lúa được coi là đặc sản của huyện Than Uyên được trồng trên cánh đồng này, trong đó có giống lúa Séng cù. Từ nhiều năm nay, thương hiệu gạo Séng cù được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh Lai Châu biết đến. Thứ gạo trứ danh củng vùng đất Than Uyên này hạt to đều, dẻo thơm và đậm đà, khiến bao thực khách siêu lòng.

Gạo Séng cù Than Uyên được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao. (Ảnh: Thanh Ngân)

Gạo Séng cù Than Uyên đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Gạo đặc sản Séng cù Than Uyên". Năm 2021, thứ gạo trứ danh của vùng đất Than Uyên này đã được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện Than Uyên, sự vào cuộc của các phòng, ban chức năng trong huyện, sự nỗ lực của doanh nghiệp và bà con nông dân, thương hiệu gạo Séng cù Than Uyên ngày càng được nhiều người biết đến. Một trong những người có công lớn trong việc phát triển thương hiệu gạo Séng cù Than Uyên đó là anh Nguyễn Hồng Hạnh – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dũng Long.

Năm 2023, xuất phát từ niềm đam mê với nông nghiệp, anh Hạnh đã liên kết sản xuất và tiêu thụ gạo Séng cù với các hộ dân ở xã Hua Nà (Than Uyên). "Gạo Séng cù Than Uyên tuy đã có thương hiệu song chưa thực sự phát triển bền vững. Mong muốn góp chút sức cho quê hương,, tôi đã mạnh dạn liên kết sản xuất và tiêu thụ gạo Séng cù với một số nhóm hộ ở xã Hua Nà. Muốn thương hiệu gạo Séng cù "bay xa" hơn thì phải có sự liên kết chặt chẽ ngày từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ" – anh Hạnh chia sẻ.

Công ty TNHH một thành viên Dũng Long liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạo Séng cù Than Uyên với hơn 100 hộ dân ở xã Hua Nà. (Ảnh: Thanh Ngân)

Qua câu chuyện với anh Hạnh, được biết, thay vì ký kết trực tiếp với từng hộ dân, anh Hạnh chọn ký kết với đại diện các nhóm hộ. Hiện anh Hạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ gạo Séng cù với 5 nhóm hộ ở 5 bản của xã Hua Nà. Hơn 100 hộ dân ở xã Hua Nà tham gia liên kết sản xuất 22ha lúa Séng cù.

Tham gia chuỗi liên kết, các hộ dân được hỗ trợ 100% giống và 50% phân bón và được cán bộ kĩ thuật của Công ty TNHH một thành viên Dũng Long hướng dẫn kĩ thuật trồng, chăm sóc giống lúa Séng cù.

Ông Lù Văn Sợi, ở bản Đắc (Hua Nà, Than Uyên) phấn khởi cho biết: "Giống lúa Séng cù được coi là giống lúa đặc sản ở xã Hua Nà nói riêng, huyện Than Uyên nói chung. Từ nhiều năm nay, người dân bản Đắc đã quen với việc trồng lúa Séng cù. Tuy nhiên, do trình độ dân trí không đồng đều, cùng với tập quán canh tác nhỏ lẻ, manh mún, mạnh ai, nấy làm nên giống lúa đặc sản này chưa được trồng tập trung, dẫn đến năng suất, sản lượng chưa cao.

Nỗ lực phát triển thương hiệu gạo Séng cù

Từ khi liên kết sản xuất với Công ty TNHH một thành viên Dũng Long, vùng trồng lúa Séng cù tập trung ở bản đã hình thành. Có đơn vị bao tiêu sản phẩm, các hộ dân trong bản ai cũng phấn khởi, yên tâm trồng, chăm sóc. Nhờ đó, năng suất, sản lượng giống lúa đặc sản của bản ngày càng được nâng lên.

Đặc sản gạo Séng cù Than Uyên hạt to đều, ăn dẻo thơm, đậm đà. (Ảnh: Thanh Ngân)

Cùng với việc đầu tư xây dựng nhà xưởng, giàn sấy, kho bảo quản, dây chuyền chế biến, đóng gói, anh Hạnh không ngừng tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ gạo Séng cù. Sau khi thu mua lúa của bà con nông dân, anh Hạnh tập kết về sấy khô rồi đưa vào kho bảo quản. Để gạo Séng cù giữ được hương vị thơm ngon, đậm đà, anh Hạnh không chế biến hết một lượt mà tiêu thụ đến đâu, chế biến đến đó.

Ngoài bán trực tiếp cho khách quen ở các tỉnh, thành phố như: Quảng Ninh, Hải Phòng hay bán cho khách mua về làm quà, anh Hạnh còn thường xuyên đưa đặc sản gạo Séng cù đi chào hàng tại các siêu thị ở các tỉnh, thành phố lớn.

Những nỗ lực trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ của anh Hạnh đã được đền đáp xứng đáng khi anh đưa được loại gạo trứ danh của vùng đất Than Uyên vào siêu thị GO ở Hà Nội, Lào Cai và thành phố Việt Trì.

Gạo đặc sản Séng cù Than Uyên đã "góp mặt" tại một số siêu thị GO ở Hà Nội và các tỉnh: Lào Cai, Phú Thọ. (Ảnh: Thanh Ngân)

Với đặc điểm vượt trội, hạt to đều, ăn dẻo thơm, đậm đà và hàm lượng dinh dưỡng cao, gạo Séng cù Than Uyên bán giá cao hơn so với một số loại gạo khác. Công ty TNHH một thành viên Dũng Long hiện bán gạo Séng cù ra thị trường với giá dao động từ 39.000 – 42.500 đồng/kg. Mỗi năm, Công ty TNHH một thành viên Dũng Long bán ra thị trường cả trăm tấn gạo đặc sản Séng cù Than Uyên.

"Thời điểm này, các siêu thị bán gạo Séng cù Than Uyên do Công ty TNHH một thành viên Dũng Long sản xuất đang cháy hàng bởi nhu cầu của người tiêu dùng mua về sử dụng trong dịp Tết tăng cao" – anh Hạnh phấn khởi cho biết.