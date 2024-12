GELEX đạt cú đúp giải thưởng tại HR Asia Awards 2024 GELEX đạt cú đúp giải thưởng tại HR Asia Awards 2024

Tại lễ trao giải HR Asia Awards, GELEX vinh dự được xướng tên trong hạng mục "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024" - Best Companies To Work For In Asia, cùng với giải thưởng đặc biệt "HR Asia Most Caring Company" - tôn vinh những doanh nghiệp có chính sách chăm lo sức khỏe và hạnh phúc toàn diện cho nhân viên.

Đại diện Tập đoàn GELEX nhận giải "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" năm 2024 tại TP Hồ Chí Minh. Với điểm số vượt trội so với mức bình quân của thị trường, GELEX đã xuất sắc vượt qua hơn 700 doanh nghiệp để năm thứ hai liên tiếp giành được danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024". Đây là một giải thưởng quốc tế uy tín được tổ chức thường niên tại nhiều quốc gia trong khu vực châu Á như Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Malaysia, và Việt Nam. Để đạt được vinh dự này, GELEX phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe của mô hình khảo sát đánh giá T.E.A.M (Total Engagement Assessment Model) dành cho đội ngũ cán bộ nhân viên trên ba yếu tố: Chiến lược – Cấu trúc, Cá nhân và Tập thể. Đồng thời, Ban tổ chức cũng thực hiện phỏng vấn chuyên sâu với lãnh đạo doanh nghiệp cùng các kết quả nghiên cứu độc lập bên ngoài. Ngoài ra, với giải thưởng "HR Asia Most Caring Company", GELEX một lần nữa khẳng định cam kết chăm lo sức khỏe toàn diện cho nhân viên, đảm bảo các chính sách và quyền lợi cho nhân viên trong các giai đoạn dịch bệnh, kinh tế khó khăn,… Đây là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo Tập đoàn trong việc tạo dựng môi trường làm việc mà lợi ích và giá trị của Người lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Giải thưởng cũng sẽ là động lực để GELEX tiếp tục phát triển chính sách nhân sự vượt trội dành cho cán bộ nhân viên trong thời gian tới. Một hội thảo đào tạo nội bộ thường niên của Tập đoàn GELEX. Hướng tới kết quả năm 2024 đầy thành công, GELEX tiếp tục kiên định với mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực bền vững, tập trung vào phát triển năng lực, trao quyền cho nhân viên, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, cân bằng, cùng với việc xây dựng hệ thống quản trị minh bạch, vững chắc. Theo bà Mai Thị Minh Thu – Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn GELEX, việc giành hai giải thưởng danh giá lần này là niềm tự hào lớn lao và là kết quả của sự đoàn kết, nhiệt tâm, không ngừng học hỏi toàn thể CBNV GELEX trên chặng đường phát triển bền vững của Tập đoàn. Trong giai đoạn tiếp theo, GELEX sẽ tiếp tục chú trọng thu hút, đào tạo và phát triển nhân tài, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có cơ hội được phát huy tối đa năng lực; đồng thời thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp và chuyển đổi số trong lĩnh vực nhân sự nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã đề ra. GELEX, với những bước đi vững chắc trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, đã và đang khẳng định vị thế là "ngôi nhà thứ hai" của gần 10.000 cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống, tạo nên một đội ngũ chuyên nghiệp, đoàn kết, sẵn sàng dấn thân cho sự phát triển của tập đoàn và nền kinh tế đất nước. Tham khảo thêm 300 triệu cổ phiếu của Gelex Electric (GEE) sẽ dừng giao dịch tại UPCoM từ 18/7

