George Clooney, nam diễn viên tài năng và nổi tiếng là nhà đầu tư thông minh đã quyết định rao bán căn biệt thự Villa Oleandra, nằm tại bờ hồ Como nổi tiếng của Ý. Ông đã sở hữu căn biệt thự đẹp như cổ tích này trong suốt 21 năm, khiến cho việc rao bán nó thu hút sự chú ý của dư luận. Với mức giá dự kiến khoảng 100 triệu USD, sự nhạy bén về tài chính của George Clooney khiến nhiều người trầm trồ.

George Clooney rao bán "kỷ niệm" với vợ kém 17 tuổi giá 100 triệu USD

Căn biện thự bên bờ hồ nước Como của George Clooney. Ảnh: Adobe Stock.

Clooney đã mua Villa Oleandra vào năm 2002 với giá khoảng 10 triệu USD - một khoản đầu tư thông minh của nam diễn viên. Hồ Como cũng chính là nơi mà anh gặp vợ mình là Amal Clooney. The Hollywood Reporter vào năm 2017, George Clooney đã tiết lộ rằng, vào năm 2013 anh gặp tình yêu của cuộc đời mình tại đây.

Nam diễn viên rao bán căn biệt thự với giá 100 triệu USD, anh mua nó với giá 10 triệu USD. Ảnh: IT.

Amal Clooney là một luật sư, nhà hoạt động nhân quyền quốc tế người Lebanon, đã gặp George Clooney khi cô đi ngang qua hồ Como trên đường đến Cannes, Pháp. Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi cuộc đời cả hai. George nhớ lại: "Tôi nghĩ cô ấy xinh đẹp, còn cô ấy nghĩ mình vui tính và thông minh". Từ đó, mối tình của họ đã thăng hoa và trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất Hollywood.

Ngoài việc là nơi gắn kết của tình yêu đôi này, Villa Oleandra cũng là nơi có nhiều kỷ niệm khác đối với nghệ sĩ và ngôi sao nổi tiếng. Năm 2004, dàn diễn viên của bộ phim "Ocean's Twelve" do George Clooney đóng chính đã đến thăm biệt thự này. Vào năm 2018, Jennifer Aniston đã ở lại đây khi quay bộ phim "Murder Mystery". Cặp đôi diễn viên Emily Blunt và John Krasinski cũng đã tổ chức lễ kết hôn đáng nhớ tại Villa Oleandra vào năm 2010.

George Clooney và vợ là nữ luật sư Amal Clooney. Ảnh: Osen.

George Clooney, tên đầy đủ là George Timothy Clooney (sinh ngày 6/5/196) là một trong những diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và nhà viết kịch thành công nhất của ngành công nghiệp điện ảnh tại Hollywood.

Clooney sinh ra ở Lexington, Kentucky, Hoa Kỳ, trong một gia đình có liên quan đến ngành giải trí. Ông là con trai của Nick Clooney, một phát thanh viên truyền hình và Nina Bruce Warren, một diễn viên.

Anh bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành điện ảnh từ thập kỷ 1980 với một số vai diễn truyền hình nhỏ. Sự nổi tiếng đến với anh qua vai diễn trong loạt phim truyền hình "ER" vào cuối thập kỷ 1990, khi anh đóng vai bác sĩ Doug Ross. Với vai này, George Clooney trở thành một ngôi sao hàng đầu và được công nhận là một trong những nam diễn viên hàng đầu của Hollywood.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, George Clooney đã thành công trong vai trò đạo diễn và sản xuất phim. Anh đã đạo diễn và tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim xuất sắc như "Good Night, and Good Luck" và "The Ides of March." Sự nghiệp của anh đã được vinh danh với nhiều giải thưởng danh giá như Giải Oscar và Giải Quả Cầu Vàng.