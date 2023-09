Thủy Tiên khóa bình luận trong MV mới ra mắt do gặp phải nhiều chỉ trích?

Thủy Tiên tung một sản phẩm âm nhạc nhạt nhòa trong ngày tái xuất

Sáng 21/9, nữ ca sĩ Thủy Tiên lặng lẽ tung MV mang tên "Là tự em đa tình" - một ca khúc được cô viết lời Việt dựa trên bản gốc do ca sĩ Hồ Dương Lâm thể hiện. Nằm trong bộ phim "Không kịp nói yêu em", tác phẩm từng gây sốt trên mạng xã hội, được đánh giá là một trong những bản nhạc phim thành công nhất tại Trung Quốc.

Sau 2 ngày, MV của Thủy Tiên hiện có hơn 100.000 lượt xem trên mạng xã hội YouTube. Có thể nói, sản phẩm mới của nữ ca sĩ không có gì nổi bật. Phần hình ảnh được thực hiện đơn giản, trong khi giọng hát Thủy Tiên không mấy phù hợp với ca khúc, không truyền tải được xúc cảm mà bản gốc mang lại.

Ca sĩ Thủy Tiên trong MV "Là em tự đa tình". (Ảnh: Cắt từ clip).

Tuy không để lại ấn tượng về mặt nghệ thuật, sản phẩm lại khiến công chúng bàn tán do xuất hiện vào đúng ngày TAND TP.HCM tổ chức phiên xét xử vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do CEO Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm gồm: Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân thực hiện. Dù được triệu tập tới tòa, Thủy Tiên cáo bận, ủy quyền cho luật sư tố tụng.

MV "Là tự em đa tình" của Thủy Tiên. (Clip: Thủy Tiên Official)

Hành động của Thủy Tiên dấy lên nhiều tranh cãi. Cũng bởi vậy, hàng loạt ý kiến thắc mắc, chỉ trích đã "trút" lên YouTube của cô. Tại đó, cư dân mạng đặt dấu hỏi về hành động của Thủy Tiên, nhắc lại những lùm xùm liên quan tới việc từ thiện, thay vì chia sẻ về nội dung ca khúc. Có lẽ, bởi những rắc rối này, mới đây Thủy Tiên đã quyết định khoá phần bình luận.

Trước đó, theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và 4 đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Theo đó, từ khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân. Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên được cho là bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm là "ăn chặn tiền từ thiện của nhân dân".