Giá cà phê 1/9: Điều gì kéo giảm giá cà phê ngay lập tức, kết thúc chuỗi tăng ngắn hạn?

Cập nhật giá cà phê ngày 1/9/2023: Kết thúc chuỗi tăng ngắn hạn

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London có xu hướng hỗn hợp. Kỳ hạn giao ngay tháng 11 giảm 7 USD, xuống 2.489 USD/tấn, trong khi các kỳ hạn giao xa đều tăng. Cụ thể, kỳ hạn giao tháng 1/2024 tăng thêm 16 USD, lên 2.386 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3/2024 tăng thêm 14 USD, lên 2.328 USD/tấn, các mức tăng/giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cũng đảo chiều giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 12 giảm 0,85 cent, xuống 154,50 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2024 giảm 0,70 cent, còn 155,65 cent/lb, các mức giảm cũng đáng kể. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 01/09/2023 lúc 13:12:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 100 đồng, xuống dao động trong khung 65.800 - 66.700 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 100 đồng, xuống dao động trong khung 65.800 - 66.700 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 65.800 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với 66.100 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 66.500 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 66.700 đồng/kg - không đổi. Đây cũng là mức cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Các thị trường cà phê kỳ hạn đã nối tiếp đà tăng ngay từ đầu phiên, bất chấp USDX có sức tăng đáng kể. Tuy nhiên, chỉ khi thị trường cà phê Sao Paulo hoạt động với sức bán mạnh mẽ từ vụ mùa đang thu hoạch của nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu, trong bối cảnh đồng Reais giảm tới 1,65%, kéo tỷ giá xuống ở mức 1 USD = 4,9490 R$, rất có lợi để nhà nông bán các loại nông sản xuất khẩu, đã làm giá cà phê kỳ hạn quay đầu lao dốc.

Lãi suất trên các hợp đồng tương lai Tiền gửi Liên ngân hàng (DI) tăng lên mức cao và lo ngại chính sách thắt chặt tiền tệ sắp tới đã khiến các quỹ và đầu cơ mạnh tay thanh lý vị thế ròng khiến hầu hết giá cả hàng hóa sụt giảm.

Giá cà phê nội địa trong tháng 8 giảm mạnh sau khi liên tục tăng mạnh và đạt kỷ lục ở những tháng trước đó. Hiện nguồn cung ở thị trường thế giới đã được bổ sung bởi cà phê của Brazil.

Trước đó, trong quý II, giá cà phê trong nước và thế giới chứng kiến đà tăng kỷ lục do thiếu nguồn Robusta trong bối cảnh các nước chịu động bởi hình thái thời tiết xấu El Nino. Cùng lúc đó, tình hình kinh tế khó khăn khiến nhu cầu người tiêu dùng chuyển sang dùng hạt Robusta thay vì Arabica do có giá rẻ hơn.

Một số doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của Việt Nam đánh giá nguồn cung cà phê cho xuất khẩu gần như cạn kiệt và thị trường chờ đợi nguồn cung từ niên vụ 2023 - 2024 (thường bắt bắt thu hoạch từ quý IV). Tuy nhiên, giá vẫn giảm là do giá đã phản ánh sự thiếu hụt này ở giai đoạn trước đó. Ngoài ra, Brazil vừa bước vào giai đoạn thu hoạch nên khách hàng chuyển hướng mua cà phê từ quốc gia này, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thu mua của Việt Nam.

Sâu đục thân hại cà phê và biện pháp phòng trừ

Triệu chứng gây hại: Cây cà phê bị sâu đục thân thường có lá màu vàng, hơi héo. Do đường đục chạy vòng quanh thân nên ở những cây bị nặng khi gặp gió to rất dễ gãy ngang nơi có vết đục.

Sâu đục thân mình trắng thường gây hại nặng ở các vườn cà phê ít rậm rạp, cây thưa lá, già cỗi, hở thân, thiếu cây che bóng. Chúng thường xuất hiện quanh năm nhưng cực kỳ ưa thích nhiệt độ cao và ánh sáng nhiều nên thường phát sinh mạnh vào tháng 4, tháng 5 hoặc tháng 10 tháng 11.

Tác nhân gây hại: Sâu đục thân mình trắng có vòng đời trong mùa đông là 200 đến 211 ngày, còn nếu sống trong thời tiết mùa hè thì thời gian sinh trưởng của sâu được rút ngắn lại chỉ từ 126 đến 176 ngày.

Sâu đục thân trưởng thành là một loại xén tóc nhỏ, thân mình thường có màu xanh đen. Con trưởng thành thường đẻ trứng tại vị trí những cành thưa lá, đặc biệt là những cây ít cành, chúng thường đẻ vào các vết nứt của đoạn cành. Khi nở, sâu non đục sâu vào gỗ, tiếp tục đi sâu vào trong thân cây. Sâu non thường có thân mình màu trắng, không có chân và trên thân thường có xuất hiện nhiều đốt. Sâu non có đường đi không nhất định, chúng có thể đục lòng vòng trong thân cây và phá hủy các mạch gỗ trong thân cây.

Phát sinh, phát triển và gây hại của sâu đục thân mình trắng: Sâu non đục vào vỏ cây thành đường vòng quanh thân và còn ở trong lớp vỏ cây từ 20 - 30 ngày mới đục vào lõi gỗ làm cho chỗ vỏ đó phình lên. Sâu non đục vào thân gỗ tạo thành các đường đi lên hoặc đi xuống, đục đến đâu đùn phân ra phía sau lấp đường đục đến đó.

Biện pháp phòng trừ

+ Trồng giống thấp cây, phân cành sớm (Catimo, Catura), với mật độ hợp lý (5.000 - 5.500 cây/ha), để 2 - 3 thân cây trên hố. Chăm sóc tỉa cành tạo tán hợp lý để cây sinh trưởng và phát triển tốt, tán cây cân đối sẽ hạn chế khả năng hấp dẫn các con trưởng thành đẻ trứng vào thân.

+ Thường xuyên vệ sinh vườn, thu gom và tiêu huỷ cây bị hại để diệt sâu non. Tại các ruộng bị nặng cần chặt, đốt cây bị hại từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau để tiêu diệt các con trưởng thành ngủ đông.

+ Có thể phun các loại thuốc lên cây: Padan 95 SP (0,75 - 1,5 kg/ha), Diazan 50ND (1,5 l/ha), Vibaba 50ND; phun phủ đều một lượt thân cây. Thời gian phun vào tháng 4, 5 và tháng 10, 11 hàng năm.