Giá cà phê 29/8: Robusta vẫn đang tăng, cà phê trong nước tiến sát ngưỡng 66.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 29/8: Cà phê trong nước tiến sát ngưỡng 66.000 đồng/kg

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 100 - 200 đồng/kg. Trong đó, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 65.000 - 65.900 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 65.000 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với 65.300 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 65.700 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 65.900 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát sau khi tăng 100 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, phiên đầu tuần, sàn London nghỉ giao dịch, tuy nhiên giá cà phê trong nước vẫn tăng nhẹ do lo ngại nguồn cung eo hẹp. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2023 tăng 31 USD/tấn ở mức 2.437 USD/tấn, giao tháng 1/2024 tăng 24 USD/tấn, ở mức 2.349 USD/tấn.



Thứ hai ngày 28/8, thị trường London nghỉ ngày Summer bank holiday, đóng cửa cả ngày không giao dịch. Thị trường New York mở cửa sau 18h30.



Tồn kho cà phê Robusta trên sàn London tính đến thứ sáu ngày 25/8 đã giảm thêm 4.560 tấn, tức giảm 11,80 % so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 34.080 tấn (khoảng 568.000 bao, bao 60 kg), tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2023 giảm 0,4 cent/lb, ở mức 152,75 cent/lb, giao tháng 3/2024 giảm 0,45 cent/lb, ở mức 153,85 cent/lb.

Giá cà phê Arabica tiếp tục chịu sức ép từ lực bán mạnh của Brazil. Thị trường hôm qua được đánh giá giao dịch cầm chừng. Ngoài ra cà phê trên sàn New York còn chịu áp lực của USDX tiếp tục mạnh. Điều này khiến các quỹ và đầu cơ mạnh tay thanh lý, chuyển vốn sang các thị trường phái sinh khác và chứng khoán Mỹ đang có mức lợi nhuận hấp dẫn hơn. Đồng bạc xanh đã tăng giá trong những tuần gần đây nhờ kỳ vọng Fed giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) thông tin, giá cà phê liên tục tăng cao thời gian qua, đặc biệt là giá cà phê Robusta – chủng loại cà phê chiếm tỷ lệ cao của Vịet Nam.

Chỉ tính riêng tuần từ 21/8-27/8, giá hai mặt hàng cà phê cũng ghi nhận sự khởi sắc với mức tăng lần lượt 2,10% của Arabica và 3,13% của Robusta. Bất chấp việc nguồn cung cà phê đang sẵn có tại Brazil, tồn kho cà phê ở mức thấp đối với cả hai mặt hàng đã tạo những hỗ trợ lên giá.

Trong tuần này, nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi vấn đề về nguồn cung tại các nước sản xuất chính như Brazil và Việt Nam.



Đối với cà phê Việt Nam xuất khẩu, cùng với đà tăng của giá thế giới, theo Bộ Công Thương, giá xuất khẩu cà phê trung bình 7 tháng đầu năm nay đạt 2.828 USD/tấn, tăng hơn 500 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/8, nước ta đã xuất khẩu tổng cộng 1,54 triệu tấn cà phê với kim ngạch đạt 2,81 tỷ USD, giảm 20% về lượng nhưng tăng gần 5% về giá trị do giá xuất khẩu tăng cao.

Với kết quả trên, một số chuyên gia trong ngành cà phê dự báo, nếu lượng xuất khẩu những tháng cuối năm bằng với cùng kỳ năm trước và giá xuất khẩu bằng với những tháng đầu năm, thì lượng cà phê xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 1,718 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu cà phê sẽ đạt 4,2 tỷ USD - mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Đến nay, mặt hàng cà phê Việt Nam đã có mặt ở 37 thị trường chủ yếu, trong đó có 27 thị trường đạt trên 10 triệu USD, đặc biệt có 8 thị trường đạt trên 100 triệu USD.

Bệnh thán thư hại cây cà phê, cách nào phòng trừ?

Bệnh thán thư phổ biến trên các vườn cà phê trong mùa mưa, gây chết cành, khô quả, ảnh hưởng tới cấu trúc tán cây và năng suất cà phê.

Bệnh thán thư thường xuất hiện trên các bộ phận non, trên hoa và quả cà phê. Trên các cành non và trái non, vết bệnh có màu đen và lõm vào.

Khi bệnh tấn công vào cuống quả sẽ làm cho quả bị khô. Trên cành, nếu thời tiết thuận lợi, vết bệnh sẽ phát triển ôm hết chu vi của cành và làm toàn bộ phần cành và quả phía trên vết bệnh bị chết khô và rụng.

Bệnh thán thư do nấm Colletotrichum gloeosporioides gây ra. Các vườn cà phê trồng dày, bón thừa phân đạm, rậm rạp, cỏ dại nhiều và ẩm độ cao thì bị bệnh nặng.

Bệnh cũng thường phát sinh phát triển mạnh trong mùa mưa, đặc biệt ở các tháng mưa nhiều, nóng và ẩm. Thời tiết nóng, kết hợp với những trận mưa lớn kéo dài, là điều kiện tốt để nấm bệnh có cơ hội phát triển mạnh. Vì vậy, cần lưu ý để phòng trừ bệnh này, nhằm hạn chế thiệt hại.

Triệu chứng bệnh thán thư trên cây cà phê.

Để phòng trừ bệnh thán thư hại cà phê, cần áp dụng một số biện pháp như sau:

- Trồng cà phê ở mật độ thích hợp, tránh trồng dày để đảm bảo độ thông thoáng.

- Cần có hệ thống thoát nước thật tốt sau khi mưa, tránh ẩm độ cao trong vườn.

- Trong mùa mưa, thường xuyên vệ sinh vườn cây, trừ cỏ dại và cắt tỉa cành chết, cành vô hiệu nằm khuất trong tán để tạo sự thông thoáng.

- Bón phân cân đối hợp lý, tránh bón phân dư đạm, vì sẽ làm vườn cây rậm rạp, dễ nhiễm bệnh. Nên sử dụng thêm các loại phân bón lá như SPC-K, hoặc phân vi lượng TANO-601 - sản phẩm của Công ty CP Bảo vệ thực vật Sài Gòn - SPC, rải phân SPC-CAL để cải tạo đất.

Các phân này sẽ giúp tăng cường sức đề kháng bệnh cho cây, vừa làm tăng năng suất và chất lượng cà phê. Tuy nhiên, khi dịch bệnh đã bộc phát trên vườn, hoặc khi vườn cà phê chớm bị bệnh trong các tháng mưa nhiều, thì cần sử dụng thuốc để quản lý bệnh kịp thời, hạn chế được tác hại.

Sagoperfect 320SC là thuốc đặc trị bệnh thán thư hại cà phê mới được giới thiệu trong danh mục thuốc sử dụng tại Việt Nam.

Trong mùa mưa, khi bệnh thán thư vừa mới xuất hiện trên vườn cà phê, ta tiến hành phun ngay Sagoperfect 320SC với nồng độ 0,15%, hay pha 150 ml thuốc/ 100 lít nước. Lượng nước phun 500-600 lít/ha, tùy thuộc tán cây.

Một số lưu ý khi phun thuốc xử lý bệnh thán thư trên cây cà phê

- Cần phun phòng ngừa 1-2 tuần/1 lần trong mùa mưa, tùy tình hình thời tiết, mưa ít hay mưa trong nhiều ngày liên tục.

- Cần phun đủ lượng nước để thuốc được rải đều khắp tán cây, nhằm nâng cao hiệu quả phòng trừ.

- Thường xuyên kiểm tra vườn cà phê, để phát hiện bệnh và xử lý kịp thời, nhằm làm giảm thiệt hại, và giảm chi phí phòng trừ.