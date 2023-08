Giá cà phê ngày 30/8/2023: Trở lại mức 66.000 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần sau ngày thị trường nghỉ lễ, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London có xu hướng hỗn hợp. Kỳ hạn giao ngay tháng 11 tăng thêm 12 USD, lên 2.449 USD/tấn, trong khi các kỳ hạn giao sau đều sụt giảm. Cụ thể, kỳ hạn giao tháng 1/2024 giảm 4 USD, xuống 2.345 USD/ tấn và kỳ hạn giao tháng 3/2024 giảm 12 USD, xuống 2.299 USD/tấn, các mức tăng/giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York đảo chiều tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 12 tăng 0,35 cent, lên 153,10 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2024 cũng tăng 0,35 cent, lên 154,20 cent/lb, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch dưới mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 30/08/2023 lúc 11:30:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 30/08/2023 lúc 11:30:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 100 đồng, lên dao động trong khung 65.100 - 66.000 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 100 đồng, lên dao động trong khung 65.100 - 66.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 65.100 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với 65.400 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 65.800 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 66.000 đồng/kg. Đây là mức giao dịch cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

USDX giảm nhẹ đã kích thích giá cả hàng hóa bật tăng ngay từ đầu phiên.

Giá cà phê Robusta có xu hướng hỗn hợp do lo ngại thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn đã kích các quỹ và đầu cơ đẩy giá giao ngay để hưởng lợi, trong khi giá giao sau sụt giảm do thị trường vừa đón nhận báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy trong tháng 8 ước xuất khẩu khoảng 90 ngàn tấn cà phê, giảm 20,57% so với cùng kỳ năm trước, đưa xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm nay đạt tổng cộng 1,2 triệu tấn, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước, giúp giảm bớt mối lo thiếu hụt nguồn cung.

Khối lượng thương mại trên cả hai sàn cho thấy phần lớn các quỹ và đầu cơ vẫn còn đứng bên ngoài các thị trường, do lo ngại rủi ro tăng cao trước quan điểm các ngân hàng trung ương lớn sau hội nghị chuyên đề Jackson Hole sẽ tiếp tục mạnh tay trong việc thắt chặt tiền tệ nhằm đẩy lùi lạm phát toàn cầu vẫn còn quá cao so với mức mục tiêu.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2023 dự báo sẽ đạt khoảng 1,718 triệu tấn, với kim ngạch 4,2 tỷ USD, do diện tích gieo trồng cà phê liên tục tăng trong thời gian qua. Năm 2022 diện tích tăng 42,9% so với 2005, với sản lượng đạt 1,897 triệu tấn, tăng 7,5% so với 2020 và tăng 2,8% so với 2021.



Dự báo tốc độ giảm giá của cà phê trên thị trường thế giới sẽ chậm lại. Sau đợt giảm giá mạnh, người dân Brazil tập trung vào thu hoạch giai đoạn cuối vụ khi mùa mưa mới năm nay cũng đã bắt đầu. Việc thiếu nguồn cung tạm thời kết hợp với báo tồn kho tại hai sàn giảm xuống mức thấp trong nhiều năm đã thúc đẩy các quỹ và đầu cơ trên sàn này quay lại mua vào.

6 cách chăm sóc cho cà phê có bộ rễ khỏe mạnh năng suất cao

Cà phê là loại cây cho hiệu quả cao về kinh tế, có nhiều vùng trồng cây này trên diện rộng như Tây Nguyên. Việc chăm sóc cây cà phê phải đúng cách mới cho hiệu quả cao, giúp đâm nhiều hoa kết nhiều trái mùa màng bội thu.

Cây cà phê có nhiều bộ phận quan trọng như thân, ngọn, lá, cành, rễ,… Trong đó rễ là một bộ phận quan trọng của cây, giúp hút dinh dưỡng từ đất để nuôi cây sinh trưởng tốt hơn, giúp cây đâm hoa và kết trái nặng trĩu.

Bộ rễ cây cà phê có 4 phần chính:

Rễ cọc

Là phần giữ cho cây chắc chắn không dễ đổ ngã do tác động từ bên ngoài. Giúp cây to khỏe lớn mạnh, rễ cọc có độ dài trên dưới nửa mét.

Rễ ngang

Rễ này phát triển từ rễ cọc được mọc theo 4 hướng với chức năng giữ cây chắc chắn cao lớn. Các rễ này tập trung ở tầng đất canh tác từ mặt đất đi xuống độ sâu khoảng 30cm.

Rễ phụ

Rễ này được phát triển từ rễ ngang, chức năng mang các rễ tơ, tăng độ bám, hút dinh dưỡng.

Rễ tơ

Là loại rễ có kích thước nhỏ, chức năng là hút nước, dinh dưỡng đi khắp nơi để nuôi cây. Rễ này nằm trên tầng đất mặt canh tác, độ sâu từ 0 đến 20 cm, còn mọc lên trên mặt đất.

Việc chăm sóc cây cà phê phải đúng cách mới cho hiệu quả cao, giúp đâm nhiều hoa kết nhiều trái mùa màng bội thu.

6 cách chăm sóc cho cà phê có bộ rễ khỏe mạnh

Muốn cây cà phê đạt năng suất thì bà con cần phải có cách chăm sóc cho cà phê có bộ rễ khỏe mạnh hiệu quả.

Tạo tầng đất canh tác được tơi xốp

Việc làm cho đất tơi xốp giúp nhiều dinh dưỡng cực kỳ quan trọng để giúp cây sinh trưởng tốt nhất, đạt năng suất cao. Chú ý bà con cần phải bón phân hữu cơ đều đặn hàng năm hoặc cách năm. Phân hữu cơ giúp cho rễ cà phê được sinh trưởng tốt nhất. Dạng phân khác như sinh hóa hữu cơ, vi sinh hữu cơ cũng cần thiết.

Trồng xen cây độ đỗ khi đất trống

Lúc đất còn trống thì bà con trồng xen cây đậu đỗ, cà phê chưa giao tác để lấy tán lá tủ gốc, ép xanh, cung cấp hữu cơ cho mặt đất. Đồng thời điều này còn bảo vệ được cấu tượng của đất tốt hơn. Dưới tác động của mưa, nắng, gió có thể khiến đất bị khô, bạc màu đi nhiều. Trồng cây che bóng mát cũng giúp bảo vệ cấu tượng đất tốt hơn.

Bón phân hữu cơ, ép xanh thân cành lá đậu đỗ đúng cách

Bà con chú ý khi bón phân hữu cơ hay ép xanh thân cành lá cây đậu đỗ phải đúng cách. Cụ thể chia ra chu vi tán cây được làm 4 phần. Vào năm đầu thì cần đào rãnh ¼ ở một phía quanh giáp với phần mép. Rãnh tạo có độ rộng từ 20-30cm, sâu 20-30cm. Vào mùa mưa tới thì sẽ kết hợp giúp rễ phát triển tốt.

Cách này sẽ nâng thêm khả năng chống chịu thời tiết cho bộ rễ, nhất là mùa rô tới không bị khô. Bộ rễ hướng xuống tầng đất tránh bị mất nước, đứt gãy, khiến cây kém phát triển.

Bón phân hóa học cân bằng giữa đạm, lân và kali

Khi tới thời điểm bón phân hóa học thì bà con chú ý kết hợp hoặc phân chia hợp lý giữa đạm, lân, kali. Tỷ lệ hợp lý của NPK là: 3:1:3 hoặc theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm.

Chú ý không bón phân khi trời khô hạn, lúc này có thể gây cháy bộ rễ tơ của cây. Lượng phân bón khoáng cần đủ 300 kg đạm nguyên chất, từ 90-120 kg lân nguyên chất và từ 300-350 kg kali nguyên chất trên ha.

Bón tối thiểu là 4 lần trong 1 năm, gồm có đầu mùa mưa, trong mùa mưa bón 2 lần, cuối mùa mưa bón 1 lần. Còn mùa khô thì bà con tưới nước thì kết hợp phân bón nước cho phù hợp.

Làm vườn, rẫy

Vào cuối mùa khô thì bà còn làm vườn, rẫy cà phê. Dùng cày rạch hàng đi đường kề sát mép tán lá, độ sâu khoảng 10-15cm. Cách này sẽ đứt xén đi các rễ đã già quá ở bên ngoài, để có chỗ cho rễ mới mọc lên hút dinh dưỡng.

Phòng và chữa bệnh cho rễ

Công tác phòng và chữa bệnh cho rễ cà phê thực sự quan trọng. Có nhiều sinh vật tấn công như nấm, tuyến trùng,… chúng tấn công khiến rễ bị đứt, yếu từ đó khiến cây héo, rụng lá, có thể bị chết.

Bà con bón phân hữu cơ giúp cho sinh vật có ích tồn tại. Dùng thuốc diệt trừ sâu hại và tuyến trùng, nấm trong đất để loại bỏ chúng tấn công, sinh sôi rộng khiến cây nguy hại.